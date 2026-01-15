Ошибки, баги, вопросы - страница 2261
Позиция закрыта. Руками откройте на демо позицию, затем задайте ей SL/TP и закройте. Во вкладке История (режимы Позиции/Сделки) будут показаны SL/TP закрытой позиции. Как эти уровни получить через MQL?
Похоже, что пока никак. Нет идентификаторов DEAL_SL и DEAL_TP для получения этих свойств.
unknown-тултип
Как воспроизвести ?
Попробовал скомпилировать код, что вчера здесь (уже удален) выкладывал @A100. Получил зависание ME. Далее при открытии ME на многих mqh он намертво вешался, ну и выдавал такие тултипы при написании кода.
Попробуйте два раза нажать на пользователе в лс. Пока не исчезнет слово непрочитанные сообщения. Мне помогает.
Спасибо, помогло!
Да... нужно сначала открыть волшебный .mq5 файл (всего 340 байт)
(1) принципиально ничем не отличается от (3)(9), а результат (6) и (8)(11) принципиально разный. Ожидался одинаковый, с учётом результата (7)(11)
строки со (*) были добавлены позже
MetaEditor 1881\32 зависает... достаточно открыть прикреплённый файл и далее например запустить процесс компиляции или открыть любой другой файл
Исправлено