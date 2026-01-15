Ошибки, баги, вопросы - страница 2261

prostotrader:

Позиция закрыта. Руками откройте на демо позицию, затем задайте ей SL/TP и закройте. Во вкладке История (режимы Позиции/Сделки) будут показаны SL/TP закрытой позиции. Как эти уровни получить через MQL?

 
fxsaber:

Позиция закрыта. Руками откройте на демо позицию, затем задайте ей SL/TP и закройте. Во вкладке История (режимы Позиции/Сделки) будут показаны SL/TP закрытой позиции. Как эти уровни получить через MQL?

Похоже, что пока никак. Нет идентификаторов DEAL_SL и DEAL_TP для получения этих свойств.

 
fxsaber:

unknown-тултип


Как воспроизвести ?

 
Alexander:

Как воспроизвести ?

Попробовал скомпилировать код, что вчера здесь (уже удален) выкладывал @A100. Получил зависание ME. Далее при открытии ME на многих mqh он намертво вешался, ну и выдавал такие тултипы при написании кода.

 
Vladislav Andruschenko:
Попробуйте два раза нажать на пользователе в лс. Пока не исчезнет слово непрочитанные сообщения. Мне помогает. 

Т.е. Заходите в сообщения, потом ещё раз на этого пользователя справа нажимаете. 

Спасибо, помогло!

 
fxsaber:

Попробовал скомпилировать код...

Да... нужно сначала открыть волшебный .mq5 файл (всего 340 байт)


Ошибка при выполнении: 
class Z {};
class Y : public Z {};
struct A { int _;
template<typename T> void f( T  ) { Print( __FUNCSIG__ ); } //(1)
template<typename T> void e( T* ) { Print( __FUNCSIG__ ); } //(9)  (*)
                     void g( Y* ) { Print( __FUNCSIG__ ); } //(2)
template<typename T> void h( T  ) { Print( __FUNCSIG__ ); } //(3)
};
struct B : A {
                     void f( Z* ) { Print( __FUNCSIG__ ); } //(4)
                     void e( Z* ) { Print( __FUNCSIG__ ); } //(10) (*)
                     void g( Z* ) { Print( __FUNCSIG__ ); } //(5)
};
void OnStart()
{
        Y *y;
        B b;
        b.f( y ); //(6)
        b.e( y ); //(11)                                           (*)
        b.g( y ); //(7)
        b.h( y ); //(8)
}
Результат:
 Ожидалось:

void B::f(Z*)
void A::f<Y*>(Y*)
(6)
void A::e<Y>(Y*)
void A::e<Y>(Y*)
(11)                                 (*)
void A::g(Y*)
void A::g(Y*)
(7)
void A::h<Y*>(Y*)
void A::h<Y*>(Y*)
(8)

(1) принципиально ничем не отличается от (3)(9), а результат (6) и (8)(11) принципиально разный. Ожидался одинаковый, с учётом результата (7)(11)

строки со (*) были добавлены позже

 
A100:

MetaEditor 1881\32 зависает... достаточно открыть прикреплённый файл и далее например запустить процесс компиляции или открыть любой другой файл

Исправлено

 
Приветствую! На Ubuntu 17.10 и 18.04 MT5 1881 сам закрывает сделки (два раза). Это как-то фиксится?
