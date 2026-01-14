Ошибки, баги, вопросы - страница 1130
Обновитесь на 930 билд полностью, пожалуйста.
Доброго времени суток. Обновился до 930 билда. Возникла следующая проблема: метод StringSplit лепит в результирующий массив дополнительное пустое поле.
Если исполнить скрипт:
ushort fields_delimiter=StringGetCharacter("_",0);
string str="_мама_мыла_раму_";
string str_array[];
int fields_num=StringSplit(str,fields_delimiter,str_array);
for(int i=0;i<fields_num;i++)Print("str_array["+i+"] = "+str_array[i]);
то получим в результате:
str_array[0] =
str_array[1] = мама
str_array[2] = мыла
str_array[3] = раму
str_array[4] =
Элемента под индексом 4 быть не должно. До обновления все работало, после не сходится количество полей в строке при сравнении. Приходится проверять элементы массива на пустую строку.
Все верно.
Это раньше неправильно считались токены в таких случаях. Просто не ставьте лишние сепараторы.
Можете исходник в сервисдеск приложить?
Кстати новая проблема: после обновления на новый билд все статические переменные теперь unresolved. Причем на двух независимых терминалах и из любого предыдущего (ранее работавшего) коммита.
Кто-нибудь еще сталкивался? Как поправить?
Теперь статические члены обязательно размещать.
А ещё лучше - стараться избегать их использования.
Знатоки помогите почему у меня в терминале в Маркете перестали появляться новые продукты они не отображаются и через сайт не купить не проверить новые продукты не могу с чем это связанно ? и как исправить ?