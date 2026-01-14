Ошибки, баги, вопросы - страница 1130

Новый комментарий
 
Обновитесь на 930 билд полностью, пожалуйста.
 
Renat:
Обновитесь на 930 билд полностью, пожалуйста.

   Доброго времени суток. Обновился до 930 билда. Возникла следующая проблема: метод StringSplit лепит в результирующий массив дополнительное пустое поле.

   Если исполнить скрипт:

   ushort fields_delimiter=StringGetCharacter("_",0);
   string str="_мама_мыла_раму_";
   string str_array[];
   int fields_num=StringSplit(str,fields_delimiter,str_array);
   for(int i=0;i<fields_num;i++)Print("str_array["+i+"] = "+str_array[i]);

   то получим в результате:

  str_array[0] =

  str_array[1] = мама

  str_array[2] = мыла

  str_array[3] = раму

  str_array[4] =

  Элемента под индексом 4 быть не должно. До обновления все работало, после не сходится количество полей в строке при сравнении. Приходится проверять элементы массива на пустую строку.

 
M24:

   Доброго времени суток. Обновился до 930 билда. Возникла следующая проблема: метод StringSplit лепит в результирующий массив дополнительное пустое поле.

   Если исполнить скрипт:

   ushort fields_delimiter=StringGetCharacter("_",0);
   string str="_мама_мыла_раму_";
   string str_array[];
   int fields_num=StringSplit(str,fields_delimiter,str_array);
   for(int i=0;i<fields_num;i++)Print("str_array["+i+"] = "+str_array[i]);

   то получим в результате:

  str_array[0] =

  str_array[1] = мама

  str_array[2] = мыла

  str_array[3] = раму

  str_array[4] =

  Элемента под индексом 4 быть не должно. До обновления все работало, после не сходится количество полей в строке при сравнении. Приходится проверять элементы массива на пустую строку.

Все верно.

Это раньше неправильно считались токены в таких случаях. Просто не ставьте лишние сепараторы.

 
alexvd:
Можете исходник в сервисдеск приложить?
Извиняюсь, что так долго, но исходник в сервисдеск отправлен.
 

Кстати новая проблема: после обновления на новый билд все статические переменные теперь unresolved. Причем на двух независимых терминалах и из любого предыдущего (ранее работавшего) коммита. 

 

Кто-нибудь еще сталкивался? Как поправить? 

 
Lone_Irbis:

Кстати новая проблема: после обновления на новый билд все статические переменные теперь unresolved. Причем на двух независимых терминалах и из любого предыдущего (ранее работавшего) коммита. 

 

Кто-нибудь еще сталкивался? Как поправить? 

Можете привести упрощенный код, который позволит воспроизвести проблему?
 
Lone_Irbis:

Кстати новая проблема: после обновления на новый билд все статические переменные теперь unresolved. Причем на двух независимых терминалах и из любого предыдущего (ранее работавшего) коммита. 

 

Кто-нибудь еще сталкивался? Как поправить? 

Теперь статические члены обязательно размещать.

class CFoo
  {
   static int     m_x;
  };

int CFoo::m_x=10;         <<--- размещение статического члена
 
mql5:
Теперь статические члены обязательно размещать.

А ещё лучше - стараться избегать их использования.

 
Знатоки помогите почему у меня в терминале в маркете перестали появляться новые продукты они неотображаются и через сайт не купить не проверить новые продукты не могу с чем это связанно ? и как исправить ?
 
Gottik:
Знатоки помогите почему у меня в терминале в Маркете перестали появляться новые продукты они не отображаются и через сайт не купить не проверить новые продукты не могу с чем это связанно ? и как исправить ?
Если только добавили свой продукт в Маркет, то в терминале он появится с задержкой около суток. Если продуктов нет в Маркете - проверьте, может продукт отправили в "Черновик" и к нему появился комментарий модератора.
1...112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137...3695
Новый комментарий