Ошибки, баги, вопросы - страница 2262
Приветствую! На Ubuntu 17.10 и 18.04 MT5 1881 сам закрывает сделки (два раза). Это как-то фиксится?
Правкой Вашего кода.
что случилось с функциями Хранилища???
хорошо что у меня бэкап иногда делается, но ведь ваше хранилище убило много ранее созданных проектов.
проблема возникает с файлами в которых больше чем 2684 строки!!!
МТ4
И при отправке больших файлов проблема.
Это ошибка... почему Warning?
В Маркете есть утилиты-копировщики торговых сигналов между терминалами на одной машине. Не могу сообразить, через какой механизм идет отправка данных с одного терминала на другой?
WebRequest, файлы, именованные каналы, DLL-решения исключаются, если правильно понял.
Задайте вопрос авторам утилит. И почему исключили файлы? Папка Common доступна всем терминалам.
Задайте вопрос авторам утилит.
Вопрос обращен и к ним, в частности.
И почему исключили файлы? Папка Common доступна всем терминалам.
Сомнительно.
Sergey Savinkin:
fxsaber:
Если Вы так хорошо разбираетесь в теме, то зачем задавать вопрос? Тем более не в той ветке?
https://www.mql5.com/ru/articles/2720#z19
Если Вы так хорошо разбираетесь в теме, то зачем задавать вопрос? Тем более не в той ветке?
Плохо разбираюсь в теме. Не знал, что Common на всех един, включая случай MT4+5.
Выходит, копировщики гробят HDD, т.к. пашут через короткий таймер.
Нужно отфильтровать просмотр КБ от спама. К сожалению, опции "не показывать работы этого Автора" нет.
Есть ли какие-то браузерные расширения, позволяющие убрать спам из КБ?
ЗЫ Речь идет о MT5-КБ. В MT4-КБ спам отсутствует.
Нужно отфильтровать просмотр КБ от спама. К сожалению, опции "не показывать работы этого Автора" нет.
Есть ли какие-то браузерные расширения, позволяющие убрать спам из КБ?
Увы, этого никогда не будет.
Ведь три главных спамера это проект Госдепа. А Госдеп не позволит этому случиться.