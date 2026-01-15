Ошибки, баги, вопросы - страница 2262

nismo7:
Приветствую! На Ubuntu 17.10 и 18.04 MT5 1881 сам закрывает сделки (два раза). Это как-то фиксится?

Правкой Вашего кода.

 

что случилось с функциями Хранилища???  

хорошо что у меня бэкап иногда делается, но ведь ваше хранилище убило много ранее созданных проектов.

проблема возникает с файлами в которых больше чем 2684 строки!!!

МТ4

И при отправке больших файлов проблема.


  
void OnStart()
{
        int i = 0x + 1; //Warning: hexadecimal constant is incomplete
}

Это ошибка... почему Warning?

 

В Маркете есть утилиты-копировщики торговых сигналов между терминалами на одной машине. Не могу сообразить, через какой механизм идет отправка данных с одного терминала на другой?

WebRequest, файлы, именованные каналы, DLL-решения исключаются, если правильно понял.

 
fxsaber:

В Маркете есть утилиты-копировщики торговых сигналов между терминалами на одной машине. Не могу сообразить, через какой механизм идет отправка данных с одного терминала на другой?

WebRequest, файлы, именованные каналы, DLL-решения исключаются, если правильно понял.

Задайте вопрос авторам утилит. И почему исключили файлы? Папка Common доступна всем терминалам.

 
Sergey Savinkin:

Задайте вопрос авторам утилит.

Вопрос обращен и к ним, в частности.

И почему исключили файлы? Папка Common доступна всем терминалам.

Сомнительно.

 

Sergey Savinkin:

И почему исключили файлы? Папка Common доступна всем терминалам.

fxsaber:

Сомнительно.

Если Вы так хорошо разбираетесь в теме, то зачем задавать вопрос? Тем более не в той ветке?

Sergey Savinkin:

Если Вы так хорошо разбираетесь в теме, то зачем задавать вопрос? Тем более не в той ветке?

https://www.mql5.com/ru/articles/2720#z19

Плохо разбираюсь в теме. Не знал, что Common на всех един, включая случай MT4+5.

Выходит, копировщики гробят HDD, т.к. пашут через короткий таймер.

 

Нужно отфильтровать просмотр КБ от спама. К сожалению, опции "не показывать работы этого Автора" нет.

Есть ли какие-то браузерные расширения, позволяющие убрать спам из КБ?


ЗЫ Речь идет о MT5-КБ. В MT4-КБ спам отсутствует.

[Удален]  
fxsaber:

Нужно отфильтровать просмотр КБ от спама. К сожалению, опции "не показывать работы этого Автора" нет.

Есть ли какие-то браузерные расширения, позволяющие убрать спам из КБ?

Увы, этого никогда  не будет.
Ведь три главных спамера это проект Госдепа. А Госдеп не позволит этому случиться. 

