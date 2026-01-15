Ошибки, баги, вопросы - страница 2124
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.02.07 15:48
Обобщу вопрос. Какой смысл в CAccountInfo, COrderInfo, CSymbolInfo, CPositionInfo и CTerminalInfo?
Посмотрел их исходники. В чем удобство их использования?
CDealInfo и CHistoryOrderInfo - эти написаны еще и с логическими ошибками. В чем суть их использования?
Вот есть CTrade. С ним все понято, где может быть удобен и т.д. А с Info-классами что?
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.02.07 15:53Почти все методы в Info-классах должны быть static. По какой причине это не так?
2018.02.08 10:59:53.209 Network '8491779': no connection to MetaQuotes-Demo 2018.02.08 10:59:53.329 Network '8491779': authorization on MetaQuotes-Demo failed (Invalid account) 2018.02.08 10:59:53.904 Network current demo account '8491779' was deleted on trade server, new demo will be allocated 2018.02.08 10:59:53.904 Network demo account '8782677' was allocated on MetaQuotes-Demo
Только у меня был Netting-счет, а создали Hedge. Могли бы пересоздавать счет с прежними настройками?
Классная фишка!
Здесь ваше сообщение не увидят - нужно писать в Сервисдеск. Не знаю - можно ли восстановить
Неприлично много заявок в СД у меня. Создал еще одну, но она не критичная все же.
Ошибка 4109 не исчезает со временем
Тестовый код эксперта
при запуске терминала в ряде случаев дает следующий результат (*): Ошибка 4109 не исчезает вовсе
2018.02.09 00:25:24.200 Test1 (ETHUSD,W1) Повтор (1)… результат: 0
2018.02.09 00:25:24.204 Test1 (EURUSD,D1) Повтор (1)… результат: 0
2018.02.09 00:25:24.204 Test1 (BTCUSD,M15) Повтор (1)… результат: 4109
2018.02.09 00:25:24.204 Test1 (BTCUSD,H1) Повтор (1)… результат: 4109
2018.02.09 00:25:24.205 Test1 (ZECUSD,D1) Повтор (1)… результат: 0
2018.02.09 00:25:24.205 Test1 (BTCUSD,M15) Повтор (1)… результат: 0
2018.02.09 00:25:24.343 Test1 (BTCUSD,D1) Повтор (1)… результат: 4109
2018.02.09 00:25:24.439 Test1 (BTCUSD,W1) Повтор (1)… результат: 4109
2018.02.09 00:25:34.195 Test1 (BTCUSD,H1) Повтор (2)… результат: 4109
2018.02.09 00:25:34.195 Test1 (BTCUSD,M15) Повтор (2)… результат: 4109
2018.02.09 00:25:34.348 Test1 (BTCUSD,D1) Повтор (2)… результат: 4109
2018.02.09 00:25:34.444 Test1 (BTCUSD,W1) Повтор (2)… результат: 4109
2018.02.09 00:25:44.203 Test1 (BTCUSD,M15) Повтор (3)… результат: 4109
2018.02.09 00:25:44.204 Test1 (BTCUSD,H1) Повтор (3)… результат: 4109
2018.02.09 00:25:44.367 Test1 (BTCUSD,D1) Повтор (3)… результат: 4109
2018.02.09 00:25:44.452 Test1 (BTCUSD,W1) Повтор (3)… результат: 4109
2018.02.09 00:25:54.214 Test1 (BTCUSD,M15) Повтор (4)… результат: 4109
2018.02.09 00:25:54.214 Test1 (BTCUSD,H1) Повтор (4)… результат: 4109
2018.02.09 00:25:54.381 Test1 (BTCUSD,D1) Повтор (4)… результат: 4109
2018.02.09 00:25:54.467 Test1 (BTCUSD,W1) Повтор (4)… результат: 4109
2018.02.09 00:26:04.221 Test1 (BTCUSD,M15) Повтор (5)… результат: 4109
2018.02.09 00:26:04.221 Test1 (BTCUSD,H1) Повтор (5)… результат: 4109
2018.02.09 00:26:04.395 Test1 (BTCUSD,D1) Повтор (5)… результат: 4109
2018.02.09 00:26:04.459 Test1 (BTCUSD,W1) Повтор (5)… результат: 4109
2018.02.09 00:26:14.247 Test1 (BTCUSD,M15) Повтор (6)… результат: 4109
2018.02.09 00:26:14.247 Test1 (BTCUSD,H1) Повтор (6)… результат: 4109
2018.02.09 00:26:14.402 Test1 (BTCUSD,D1) Повтор (6)… результат: 4109
2018.02.09 00:26:14.464 Test1 (BTCUSD,W1) Повтор (6)… результат: 4109
2018.02.09 00:26:24.265 Test1 (BTCUSD,M15) Повтор (7)… результат: 4109
2018.02.09 00:26:24.267 Test1 (BTCUSD,H1) Повтор (7)… результат: 4109
2018.02.09 00:26:24.399 Test1 (BTCUSD,D1) Повтор (7)… результат: 4109
2018.02.09 00:26:24.468 Test1 (BTCUSD,W1) Повтор (7)… результат: 4109 и т.д. до бесконечности
При том что часто результат вполне себе нормальный (**): Ошибка исчезла уже на 2-ой итерации
2018.02.09 00:29:45.470 Test1 (BTCUSD,D1) Повтор (1)… результат: 0
2018.02.09 00:30:14.215 Test1 (BTCUSD,M15) Повтор (1)… результат: 4109
2018.02.09 00:30:14.215 Test1 (BTCUSD,D1) Повтор (1)… результат: 0
2018.02.09 00:30:24.209 Test1 (BTCUSD,M15) Повтор (2)… результат: 0
Но это только в простом тестовом примере она исчезла, в реальном эксперте даже если сделать задержку EventSetTimer( 100 ) - то это ничего не изменит. Ошибка может исчезнуть если выбрать вкладку соответствующего проблемного графика и щелкнуть по нему мышью (а почему это влияет???), например выбор BTCUSD,W1 и щелчок на нем дал бы на следующей итерации успешный результат:
Test1 (BTCUSD,W1) Повтор (8)… результат: 0
Тестовый профиль выглядел так:
Макс. баров в окне 100000.
Для получения результата (*) достаточно бывает добавить в профиле пару новых графиков с присоединенным экспертом и перезапустить терминал
Всем привет!
кто-нибудь задавался вопросом : как получить список внешних переменных внутри эксперта? чтобы не перечислять их в массиве повторно? тоесть при установке на график эксперт читает сам себя и смотрит свои внешние настройки.
только через шаблон?
Билд 1755 МТ5
при использовании шрифта ROBOTO и размер 9 - половина текста не прорисовывается.
при 8 размере вообще проблема
при Arial более менее, но совсем ужасный шрифт
Дублирование сделок при использовании стороннего ВПС
Проблема сессий. Когда предыдущая не была закрыта и открывается новая. старые терминалы работают, и новые терминалы работают. получается дубликат. :-)
@fxsaber где то вы писали про то как отследить это. не могу найти
Всем привет!
кто-нибудь задавался вопросом : как получить список внешних переменных внутри эксперта? чтобы не перечислять их в массиве повторно? тоесть при установке на график эксперт читает сам себя и смотрит свои внешние настройки.
только через шаблон?
Да, через шаблон.
Результат
или так
Результат