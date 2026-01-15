Ошибки, баги, вопросы - страница 2129
Вы подключили новое Хранилище или эксперименты на старом Хранилище?
А где подключается новое хранилище? В описании ничего такого не нашел. Я так понимаю это старое хранилище https://storage.mql5.com и тут уже файлы не хранятся? Потому как по этому адресу я никаких изменений не вижу - это правильно?
Реджекты не помечаются в Журнале, как ошибки
https://storage.mql5.io - новое хранилище.
Я конечно прошу прощения, а где зарегистрироваться нужно?Старый логин и пароль от хранилища не подходит
Всё это давным-давно описано. https://www.mql5.com/ru/articles/239
Существует ряд ограничений применения режима "Только цены открытия":
Изменен протокол работы с MQL5 Storage
Для поддержки новых групповых проектов был изменен протокол работы с онлайн хранилищем MQL5 Storage. К сожалению, после обновления на новую версию платформы вам потребуется заново извлечь все данные из хранилища. Сами данные, которые в нем хранятся, не будут затронуты и не потеряются.
Вы извлекли данные из Хранилища? Если не понимаете о чём речь вставляйте в сообщение скриншот из редактора MetaEditor (окно "Навигатор") и по шагам подключим...
По агентам кто-то что-то подскажет? как кеш автоматом удалять? 110гб кеша
или вообще отключить как? Очередной баг МТ? - он как бы не видит что на диске оставляет только 10кб памяти
По агентам кто-то что-то подскажет? как кеш автоматом удалять? 110гб кеша
Терминал сам автоматически всё чистит. Но терминал не отвечает за пользователя, который на микро диске запускает оптимизация на всем ядрах (как правило более шести) на кросс символе в режиме каждый тик на основе реальных тиков и ещё когда валюта счёта отличается от валюты очёта на данной паре.
Лечение: вручную удалить каталоги агентов и впредь на микродисках аккуратнее оптимизировать (не использовать все агенты).
При exchange-исполнении маркет-ордерам не обязательно задавать значение цены открытия при отправке торгового приказа.
Но даже если указывать, это не влияет на результат. По итогу имеем нечто подобное
Выделенные цены - это нули. Однако, при таком подходе невозможно узнать, какая цена была на момент принятия торговым сервером маркет-приказа.
Это полностью сводит на нет анализ качества исполнения и торговой ситуации. Например, совершенно невозможно определить величину проскальзывания соответствующей сделки.
Предлагаю записывать в качестве цены такого ордера ту, что была на момент принятия торговым сервером соответствующего приказа.
ЗЫ Обратите внимание, что для TP-маркетов цена прописывается
Поэтому предложение еще больше видится целесообразным.