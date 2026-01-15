Ошибки, баги, вопросы - страница 2130

В СД можно вставлять картинки в текст, если это не первое сообщение заявки.
 
Vladimir Karputov:

Изменен протокол работы с MQL5 Storage
Для поддержки новых групповых проектов был изменен протокол работы с онлайн хранилищем MQL5 Storage. К сожалению, после обновления на новую версию платформы вам потребуется заново извлечь все данные из хранилища. Сами данные, которые в нем хранятся, не будут затронуты и не потеряются.


Вы извлекли данные из Хранилища? Если не понимаете о чём речь вставляйте в сообщение скриншот из редактора MetaEditor (окно "Навигатор") и по шагам подключим...

Данные ВСЕ я скачал к себе на комп. Потом я их загрузил обратно через Metaeditor? как мне теперь получить логин и пароль на хранилище? Старый логин и пароль не подходит

 
Логин и пароль от своего mql5.аккаунта Вы вводите в редакторе MetaEditor  в настройках во вкладке Community. Это условие являться пропуском к Вашему Хранилищу.

 
Я не вредакторе имелл ввиду и не в терминале - тут все нормально и все работает как надо, мне нужен пароль вот сюда https://storage.mql5.io, раньше ведь был этот адрес https://storage.mql5.com/!/# ?

 
Я без понятие что это за ссылки. Доступ к Хранилищу и работа с ним производится из редактора MetaEditor. 

 
Свои логин и пароль вводите и доступ открывается. Только что свой проверил

 
Лечение: вручную удалить каталоги агентов и впредь на микродисках аккуратнее оптимизировать (не использовать все агенты).

при чем тут микродиск вообще? Сложно параметр поставить чтоб кеш не превышал Х Гб. Жесткий ставить не вариант -замедляет процесс, увеличить объем вариант, но где гарантия что завтра он терабайт не съест?
 
Так вот и проблема что когда я захожу по адресу https://storage.mql5.com то нет тех папок что я отправил в хранилище с метаэдитора хотя метоэдитор их отправил

 
Не знаю у меня показывает. Похоже у вас проблема какая-то.

