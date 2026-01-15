Ошибки, баги, вопросы - страница 2130
Изменен протокол работы с MQL5 Storage
Для поддержки новых групповых проектов был изменен протокол работы с онлайн хранилищем MQL5 Storage. К сожалению, после обновления на новую версию платформы вам потребуется заново извлечь все данные из хранилища. Сами данные, которые в нем хранятся, не будут затронуты и не потеряются.
Вы извлекли данные из Хранилища? Если не понимаете о чём речь вставляйте в сообщение скриншот из редактора MetaEditor (окно "Навигатор") и по шагам подключим...
Данные ВСЕ я скачал к себе на комп. Потом я их загрузил обратно через Metaeditor? как мне теперь получить логин и пароль на хранилище? Старый логин и пароль не подходит
Логин и пароль от своего mql5.аккаунта Вы вводите в редакторе MetaEditor в настройках во вкладке Community. Это условие являться пропуском к Вашему Хранилищу.
Я не вредакторе имелл ввиду и не в терминале - тут все нормально и все работает как надо, мне нужен пароль вот сюда https://storage.mql5.io, раньше ведь был этот адрес https://storage.mql5.com/!/# ?
Я без понятие что это за ссылки. Доступ к Хранилищу и работа с ним производится из редактора MetaEditor.
Свои логин и пароль вводите и доступ открывается. Только что свой проверил
Так вот и проблема что когда я захожу по адресу https://storage.mql5.com то нет тех папок что я отправил в хранилище с метаэдитора хотя метоэдитор их отправил
Не знаю у меня показывает. Похоже у вас проблема какая-то.