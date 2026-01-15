Ошибки, баги, вопросы - страница 2118
Все работает
Спасибо.
Это у Вас какая-то скрытая справка? я про мт4
у меня в справке такого объявления функций нет:
Отсюда https://www.mql5.com/ru/docs/objects/objectname
Спасибо, тогда все стало на свои места.
это удобно.
MetaEditor Билд 1755
при переключении на английский язык - у меня перестали показываться подсказки по функциям
У меня работает:
как вы делаете такие gifki
какой программой ? так чтоб быстро.
а увидел в конце гифки название. Спасибо
как вы делаете такие gifki
какой программой ? так чтоб быстро.
Правый нижний уголок - в бесплатном режиме сама себя выдаёт :)
Упс. Сами уже увидели :)
странно, ладно, заработало и у меня...
Сахарок не забывайте в угол комнаты подкладывать. И всё будет работать ...
:-) Пятница...