A100:

Все работает

Спасибо.

Это у Вас какая-то скрытая справка?  я про мт4

у меня в справке такого объявления функций нет: 

string  ObjectName( 
   int   object_index   // object index 
   );
 
Vladislav Andruschenko:

Отсюда https://www.mql5.com/ru/docs/objects/objectname

 
A100:

Спасибо, тогда все стало на свои места. 

это удобно. 

 

MetaEditor Билд 1755

при переключении на английский язык  - у меня перестали показываться подсказки по функциям 

 
Vladislav Andruschenko:

У меня работает:


 
Vladimir Karputov:

как вы делаете такие gifki 

какой программой ? так чтоб быстро. 


а увидел в конце гифки название. Спасибо

 
Vladislav Andruschenko:


Правый нижний уголок - в бесплатном режиме сама себя выдаёт :)


Упс. Сами уже увидели :)

 
Vladimir Karputov:

странно, ладно, заработало и у меня... 

 
Vladislav Andruschenko:



Сахарок не забывайте в угол комнаты подкладывать. И всё будет работать ...

 
Vladimir Karputov:

:-) Пятница... 

