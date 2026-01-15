Ошибки, баги, вопросы - страница 2125

Новый комментарий
 
Vladislav Andruschenko:

Дублирование сделок при использовании стороннего ВПС 

Проблема сессий. Когда предыдущая не была закрыта и открывается новая. старые терминалы работают, и новые терминалы работают. получается дубликат. :-) 

@fxsaber  где то вы писали про то как отследить это. не могу найти 

Это проблема юзера, за сессиями надо следить. Сделать тут ничего нельзя. Есть дубли надо закрывать сесию по другому никак.
 
Vladislav Andruschenko:

Дублирование сделок при использовании стороннего ВПС 

Проблема сессий. Когда предыдущая не была закрыта и открывается новая. старые терминалы работают, и новые терминалы работают. получается дубликат. :-) 

@fxsaber  где то вы писали про то как отследить это. не могу найти 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы

fxsaber, 2018.02.06 07:41

OnTradeTransaction позволяет написать неторговый советник (Сервис), отслеживающий наличие запущенного на счете торгового "клона"-советника. Такие ситуации иногда случаются по невнимательности.

ЗЫ

 
fxsaber:

Да, через шаблон.


Результат


или так


Результат


огромнейшее спасибо. 

 

не возможно сохраниться в сторадже, мт 5 



 
Скажите, пожалуйста, как избавиться от всплывающего алерта "End of Test Time"?
 

Подскажите, почему возвращается максимальное количество баров, а не количество на запрашиваемом диапазоне дат?

input datetime time=D'2017.02.05 00:00';
///////////////////////////////////////////////////////

datetime Time_[];
ArraySetAsSeries(Time_,true);
CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,Time_);
   
bar=Bars(_Symbol,_Period,time,Time_[0]);

Сейчас попробовал копировать два элемента массива Time_. И попробовать вызвать:

bar=Bars(_Symbol,_Period,Time_[1],Time_[0]);

то возвращается два бара, так как нужно. Значит переменная time, не корректна. И получается, что time равняется каким-то образом нулем, а bars из-за этого все бары возвращает,

как в первом варианте справки.

 
Здравствуйте,  такой вопрос - можно ли в MT5 создать свой инструмент, экспортируя данные из API некой другой биржи?
[Удален]  

mt5 грузит процессор.

открыто много фин инструментов, на каждом - одинаковые советник и индюк.

я предложил сервисдеску навешивать один советник или индюк на весь терминал.

еще я предложил добавить режим простоя - мол, пока я работаю с одним фин инструментом, пусть другие умирают. плюс, это экономило бы RAM. постоянно работает вентилятор/кулер - это разряжает аккумулятор.

сервисдеск пока что не хочет. неужели это не актуально? могли бы совместно надавить.

спасибо 


P.S. я собираюсь заказать более совершенный процессор из Китая.


 
arraga:
Здравствуйте,  такой вопрос - можно ли в MT5 создать свой инструмент, экспортируя данные из API некой другой биржи?

https://www.mql5.com/ru/articles/4160

Как торговать на внешней бирже криптовалют через MetaTrader 5
Как торговать на внешней бирже криптовалют через MetaTrader 5
  • 2017.11.24
  • o_o
  • www.mql5.com
Не так давно разработчики языка MQL5 представили его обновленный функционал, в котором появилась возможность создания пользовательских символов и графиков. Широкая трейдерская общественность еще не успела оценить мощь этого нововведения, но даже легкий и ненавязчивый брейншторм показывает, какие огромные возможности скрывают в себе кастомные...
 

Открываю руками BUY-позицию на двух торговых демо-серверах


RoboForex-MetaTrader 5

2018.02.13 00:02:08.424 '8520459': market buy 1.00 GBPUSD
2018.02.13 00:02:10.101 '8520459': accepted market buy 1.00 GBPUSD
2018.02.13 00:02:10.101 '8520459': deal #90389019 buy 1.00 GBPUSD at 1.38387 done (based on order #107426544)
2018.02.13 00:02:10.101 '8520459': order #107426544 buy 1.00 / 1.00 GBPUSD at 1.38387 done in 1683.949 ms


FXOpen-MT5

2018.02.13 00:00:25.780 '18000903': market buy 1.00 GBPUSD
2018.02.13 00:00:25.912 '18000903': accepted market buy 1.00 GBPUSD
2018.02.13 00:00:25.922 '18000903': market buy 1.00 GBPUSD placed for execution
2018.02.13 00:00:25.942 '18000903': order #896454 buy 1.00 / 1.00 GBPUSD at market done in 154.252 ms
2018.02.13 00:00:25.942 '18000903': deal #80559 buy 1.00 GBPUSD at 1.38387 done (based on order #896454)

Строки одного цвета обозначают одно и то же. Однако, хорошо видно, что они идут в разных очередностях. У Робо сообщение о выполнении приказа приходит после выполнения сделки. А у опенов - ДО! По этой причине OrderSend возвращает удачу, но сделки еще нет. Т.е. получаем несинхронизированность OrderSend с историей, что есть баг. В чем причина?

1...211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132...3696
Новый комментарий