Дублирование сделок при использовании стороннего ВПС
Проблема сессий. Когда предыдущая не была закрыта и открывается новая. старые терминалы работают, и новые терминалы работают. получается дубликат. :-)
@fxsaber где то вы писали про то как отследить это. не могу найти
fxsaber, 2018.02.06 07:41OnTradeTransaction позволяет написать неторговый советник (Сервис), отслеживающий наличие запущенного на счете торгового "клона"-советника. Такие ситуации иногда случаются по невнимательности.
fxsaber, 2018.02.02 13:45Тогда "я в домике". @ - не в мой адрес.
Да, через шаблон.
или так
не возможно сохраниться в сторадже, мт 5
Подскажите, почему возвращается максимальное количество баров, а не количество на запрашиваемом диапазоне дат?
Сейчас попробовал копировать два элемента массива Time_. И попробовать вызвать:
то возвращается два бара, так как нужно. Значит переменная time, не корректна. И получается, что time равняется каким-то образом нулем, а bars из-за этого все бары возвращает,
как в первом варианте справки.
mt5 грузит процессор.
открыто много фин инструментов, на каждом - одинаковые советник и индюк.
я предложил сервисдеску навешивать один советник или индюк на весь терминал.
еще я предложил добавить режим простоя - мол, пока я работаю с одним фин инструментом, пусть другие умирают. плюс, это экономило бы RAM. постоянно работает вентилятор/кулер - это разряжает аккумулятор.
сервисдеск пока что не хочет. неужели это не актуально? могли бы совместно надавить.
Здравствуйте, такой вопрос - можно ли в MT5 создать свой инструмент, экспортируя данные из API некой другой биржи?
https://www.mql5.com/ru/articles/4160
Открываю руками BUY-позицию на двух торговых демо-серверах
RoboForex-MetaTrader 5
FXOpen-MT5
Строки одного цвета обозначают одно и то же. Однако, хорошо видно, что они идут в разных очередностях. У Робо сообщение о выполнении приказа приходит после выполнения сделки. А у опенов - ДО! По этой причине OrderSend возвращает удачу, но сделки еще нет. Т.е. получаем несинхронизированность OrderSend с историей, что есть баг. В чем причина?