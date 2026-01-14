Ошибки, баги, вопросы - страница 1043

Silent:
Спасибо огромнейшее, да ещё и за такую оперативность. Сколько написал-переписал, а такую элементарщину найти не мог до сих пор )))
 

А я просто искал в српавочнике MQL

 

 
07041982:

А я просто искал в српавочнике MQL

Бывает. Зато сколько сразу всего нашлось :)
  
10 class E {
20 static uint a,
30           b;
40 static long c; 
50 };
60
70 static uint E::a = 1,
80           E::b = 2, //ошибка, хотя для обычных static вне класса и внутри функций - нормально (строки 110-130) 
90 static long E::c = 3; //не выдает ошибку, хотя после запятой сменился тип с int на uint
100
110static uint d = 5,
120          e = 6, //нормально
130static long f = 7; //ошибка - правомерно, после запятой сменился тип

Думаю, что в 80 строке не должен выдавать ошибку, а в 90 должен выдать ошибку хотя не выдает. То, что порядок не перепутан - подтверждается раздельной компиляцией соответственно без 80 и 90-й строк

Иначе - разное поведение для объявлений в классе (строки 70-80) и вне класса (строки 110-130)

 
A100:
Есть подозрение что компилятор считает b не статиком.
  
class E {
static uint a,
          b;
};

uint E::a = 1,
uint E::b = 2; //uint избыточен, поскольку запятая

Вот так - все нормально,

uint E::a = 1,
    E::b = 2; //ошибка
а так - ошибка, хотя ожидалось - наоборот
 
Как получить Клиринговую цену. Что-то не понял я по справке ничего. Подскажите пж.
 
zfs:
не понял я по справке ничего.
а по какой ссыли читали?
 
sergeev:
а по какой ссыли читали?
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants
