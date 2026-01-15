Ошибки, баги, вопросы - страница 2056

Не отображается видео.

 

Очень внимательно изучил этот код, но так и не смог разобраться, почему такое происходит

#include <Graphics\Graphic.mqh> 

void OnStart()
{
  const string Name = __FILE__;
  const double X[] = {1, 2};
  
  CGraphic Graphic; 

  if (ObjectFind(0, Name) < 0) 
    Graphic.Create(0, Name, 0, 0, 0, 780, 380); 
  else 
    Graphic.Attach(0, Name); 

  ObjectSetInteger(0, Name, OBJPROP_XOFFSET, 0);

  Graphic.CurveAdd(X, CURVE_HISTOGRAM).HistogramWidth(6);
  
  Graphic.CurvePlotAll(); 
  Graphic.Update();  

  Sleep(1000);
  ObjectSetInteger(0, Name, OBJPROP_XOFFSET, 1); // Объект исчезает с экрана
}

Это баг кастомного ресурса или что-то делаю неправильно?

fxsaber:

Очень внимательно изучил этот код, но так и смог разобраться, почему такое происходит

Это баг кастомного ресурса или что-то делаю неправильно?


Скрипт заканчивает работу и удаляет графику (для проверки Sleep() можно поставить в самый конец).

 
Vladimir Karputov:

Скрипт заканчивает работу и удаляет графику (для проверки Sleep() можно поставить в самый конец).

Это не так.

 
fxsaber:

Это не так.


Да, верно, у меня ещё и Destroy() вызывался.

 
Баг
void OnStart()
{
  int Property = CHART_SHOW; // Если указать тип ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER, то ошибка исчезает
  
  Print(ChartGetInteger(0, Property)); // 'ChartGetInteger' - no one of the overloads can be applied to the function call
}
 
  • CHART_WINDOW_IS_VISIBLEопределяет видимость подокна.
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Функция определяет, является ли данное окно или подокно графика  |
//| видимым.                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartWindowsIsVisible(bool &result,const long chart_ID=0,const int sub_window=0)
  {
//--- подготовим переменную для получения значения свойства
   long value;
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- получим значение свойства
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_WINDOW_IS_VISIBLE,sub_window,value))
     {
      //--- выведем сообщение об ошибке в журнал "Эксперты"
      Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- запомним в переменную значение свойства графика
   result=value;
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }

Каким образом добиться, чтобы подокно было невидимым, а основное - видимым?


Объясните, как CHART_WINDOW_IS_VISIBLE-свойство (read-only) может применяться?

Здравствуйте! Что за глюк  метатрейдера на графике евродолар? Появилась дневная свеча за восскресенье 9.10.2011 , на часовом графике только один час 23:00 за это число. Наверно это связано с переводом часов на зимнее время. Как это исправить? Раньше этой свечи не было.

 
fxsaber:
Баг

Скорее - это ошибка в документации

По факту property_id всегда был ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER

 
A100:

Скорее - это ошибка в документации

По факту property_id всегда был ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER

Точно!

