Ошибки, баги, вопросы - страница 2056
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не отображается видео.
Очень внимательно изучил этот код, но так и не смог разобраться, почему такое происходит
Это баг кастомного ресурса или что-то делаю неправильно?
Очень внимательно изучил этот код, но так и смог разобраться, почему такое происходит
Это баг кастомного ресурса или что-то делаю неправильно?
Скрипт заканчивает работу и удаляет графику (для проверки Sleep() можно поставить в самый конец).
Скрипт заканчивает работу и удаляет графику (для проверки Sleep() можно поставить в самый конец).
Это не так.
Это не так.
Да, верно, у меня ещё и Destroy() вызывался.
Каким образом добиться, чтобы подокно было невидимым, а основное - видимым?
Объясните, как CHART_WINDOW_IS_VISIBLE-свойство (read-only) может применяться?
Здравствуйте! Что за глюк метатрейдера на графике евродолар? Появилась дневная свеча за восскресенье 9.10.2011 , на часовом графике только один час 23:00 за это число. Наверно это связано с переводом часов на зимнее время. Как это исправить? Раньше этой свечи не было.
Баг
Скорее - это ошибка в документации
По факту property_id всегда был ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER
Скорее - это ошибка в документации
По факту property_id всегда был ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER
Точно!