Ошибки, баги, вопросы - страница 1025

очень жаль, а то я год готовился
 

Уважаемая администрация, что-то с сервером метаквотс ДЕМО


 


Пишет  в журнале : 2013.08.01 11:58:35 Network '1449777': connection to MetaQuotes-Demo lost

 
У меня работает. Прямо сейчас.  И всю ночь работал. Что было вчера днём - не знаю.
 
да заметил в сигналах что счет не авторизован и сделок не открывает только потом додумался в журнал посмотреть, а там пишет нет подключения к серверу.
 

на домашнем коме пишет это: 

 

2013.08.02 09:31:35 Network '1449777': authorization on MetaQuotes-Demo failed (Invalid account)

 
У меня по прежнему работает:

--

"Пересканировать сеть" (в локальном меню) пробовал?

 
пробовал, 

похоже это единственный счет который не работает, такое впечатление что его забанили. Эксперт работает от текущего спреда. и постоянно модифицирует ордера, может из-за этого? ЗАСАДА.

Конец мониторингу.... :-( 

 

2013.07.31 06:45:06     Trades  '1449777': failed instant buy 0.10 USDJPY at 97.917 tp: 97.942 (deviation: 6) [Trade disabled]
2013.07.31 06:45:05     Trades  '1449777': instant buy 0.10 USDJPY at 97.917 tp: 97.942 (deviation: 6)
2013.07.31 06:44:59     Trades  '1449777': failed instant sell 0.10 EURUSD at 1.32467 tp: 1.32448 (deviation: 10) [Trade disabled]
2013.07.31 06:44:59     Trades  '1449777': instant sell 0.10 EURUSD at 1.32467 tp: 1.32448 (deviation: 10)
2013.07.31 06:44:40     Trades  '1449777': deal #21760481 sell 0.50 USDJPY at 97.913 done (based on order #26426469)
2013.07.31 06:44:39     Trades  '1449777': modify buy 0.20 EURUSD sl: 0.00000, tp: 1.32504 -> sl: 0.00000, tp: 1.32515 done in 185 ms
2013.07.31 06:44:39     Trades  '1449777': modify buy 0.20 EURUSD sl: 0.00000, tp: 1.32504 -> sl: 0.00000, tp: 1.32515
 
Обратитесь в службу поддержки, чего гадать.
 

Билд 842/64 бит. При объявлении канвы:

#include <Canvas\Canvas.mqh>
CCanvas bmp;

появляется ошибка:

unresolved static variable 'CCanvas::m_default_colors'

Это только у меня одного такое?
 
Попробуй проинициализировать явно:

#include <Canvas\Canvas.mqh>

CCanvas::m_default_colors = 0x444444;

CCanvas bmp;

Хотя, судя по документации, это баг.  https://www.mql5.com/ru/docs/basis/oop/staticmembers

.....Статические члены класса не требуется инициализировать явно на глобальном уровне, они будут проинициализированы автоматически при загрузке программы. ......

