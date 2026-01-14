Ошибки, баги, вопросы - страница 1025
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемая администрация, что-то с сервером метаквотс ДЕМО
Пишет в журнале : 2013.08.01 11:58:35 Network '1449777': connection to MetaQuotes-Demo lost
Уважаемая администрация, что-то с сервером метаквотс ДЕМО
Пишет в журнале : 2013.08.01 11:58:35 Network '1449777': connection to MetaQuotes-Demo lost
У меня работает. Прямо сейчас. И всю ночь работал. Что было вчера днём - не знаю.
на домашнем коме пишет это:
2013.08.02 09:31:35 Network '1449777': authorization on MetaQuotes-Demo failed (Invalid account)
на домашнем коме пишет это:
2013.08.02 09:31:35 Network '1449777': authorization on MetaQuotes-Demo failed (Invalid account)
У меня по прежнему работает:
--
"Пересканировать сеть" (в локальном меню) пробовал?
У меня по прежнему работает:
--
"Пересканировать сеть" (в локальном меню) пробовал?
пробовал,
похоже это единственный счет который не работает, такое впечатление что его забанили. Эксперт работает от текущего спреда. и постоянно модифицирует ордера, может из-за этого? ЗАСАДА.
Конец мониторингу.... :-(
пробовал,
похоже это единственный счет который не работает, такое впечатление что его забанили. Эксперт работает от текущего спреда. и постоянно модифицирует ордера, может из-за этого? ЗАСАДА.
Конец мониторингу.... :-(
Билд 842/64 бит. При объявлении канвы:
#include <Canvas\Canvas.mqh> CCanvas bmp;
появляется ошибка:
unresolved static variable 'CCanvas::m_default_colors'
Билд 842/64 бит. При объявлении канвы:
появляется ошибка:
unresolved static variable 'CCanvas::m_default_colors'
Попробуй проинициализировать явно:
Хотя, судя по документации, это баг. https://www.mql5.com/ru/docs/basis/oop/staticmembers
.....Статические члены класса не требуется инициализировать явно на глобальном уровне, они будут проинициализированы автоматически при загрузке программы. ......