А такую графику в MetaTrader 5 видели? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В язык MQL5 добавлены новые свойства - OBJPROP_XOFFSET и OBJPROP_YOFFSET. Это позволяет создавать такие интересные эффекты
И к тому же при поддержке этой фичи заработают маленькие кнопки находящиеся в поле большой.
А если сделаете поддержку исключающих фигур (прямоугольник с круглыми дырками), то можно будет сделать эффект бинокля.
И к тому же при поддержке этой фичи заработают маленькие кнопки находящиеся в поле большой.
Уже есть, используйте в качестве ресурсов BMP с альфа каналом. Но на нажатие альфа канал не влияет
Ну кнопки дело второе, там есть свои плюсы и минусы. А вот про альфа канал я пропустил. Где можно подробно про это почитать?
Скоро добавим про альфа-канал в статью Использование ресурсов в MQL5:
Ресурсами могут быть только картинки BMP 24 и 32 бита.
При этом 32 битные могут содержать альфаканал, тогда они будут накладываться с прозрачностью.
Скоро добавим про альфа-канал в статью Использование ресурсов в MQL5:
Спасибо за ответ, будем ждать.
Зачем ждать? Вы уже практически всё знаете
При этом 32 битные могут содержать альфаканал, тогда они будут накладываться с прозрачностью.
Я не думаю, что предметом статьи будет фотошоп или другой графический редактор, позволяющий получать BMP с альфаканалом
Уже есть, используйте в качестве ресурсов BMP с альфа каналом. Но на нажатие альфа канал не влияет
Я имел в виду вот такую картинку которая делается наложением прямоугольника с исключающими фигурами.
Если будет поддержка исключающих фигур внутри основной фигуры в MQL5, то это значительно увеличит возможности графики, а трудозатраты по созданию таких исключений не очень большие.
https://www.mql5.com/ru/code/328
тоже решил поделиться своим шедевром