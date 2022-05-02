А такую графику в MetaTrader 5 видели? - страница 2

В язык MQL5 добавлены новые свойства - OBJPROP_XOFFSET и OBJPROP_YOFFSET. Это позволяет создавать такие интересные эффекты


 
А если сделаете поддержку исключающих фигур (прямоугольник с круглыми дырками), то можно будет сделать эффект бинокля.
И к тому же при поддержке этой фичи заработают маленькие кнопки находящиеся в поле большой.
 
Уже есть, используйте в качестве ресурсов BMP с альфа каналом. Но на нажатие альфа канал не влияет
 
Ну кнопки дело второе, там есть свои плюсы и минусы. А вот про альфа канал я пропустил. Где можно подробно про это почитать?
 
Скоро добавим про альфа-канал в статью Использование ресурсов в MQL5:

Ресурсами могут быть только картинки BMP 24 и 32 бита.
При этом 32 битные могут содержать альфаканал, тогда они будут накладываться с прозрачностью.


 
Спасибо за ответ, будем ждать.
 
Зачем ждать? Вы уже практически всё знаете

При этом 32 битные могут содержать альфаканал, тогда они будут накладываться с прозрачностью.

 Я не думаю, что предметом статьи будет фотошоп или другой графический редактор, позволяющий получать BMP с альфаканалом

 
Я имел в виду вот такую картинку которая делается наложением прямоугольника с исключающими фигурами.

           

Если будет поддержка исключающих фигур внутри основной фигуры в MQL5, то это значительно увеличит возможности графики, а трудозатраты по созданию таких исключений не очень большие.

 

https://www.mql5.com/ru/code/328


 

тоже решил поделиться своим шедевром


