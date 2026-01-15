Ошибки, баги, вопросы - страница 2063
Есть два bmp-объекта с каналами прозрачности. При наложении друг на друга возникают какие-то uint-цвета. Как самому посчитать эти значения, если известны uint-цвета наложенных пикселей каждого объекта?
Спасибо! Еще вопрос. Если, например, пять объектов одновременно накладываются друг на друга, то надо пары (top/bottom) составлять снизу-вверх или сверху-вниз?
Спасибо!
Лучше сразу все (bmp) объекты на одном канвасе рисуйте, в долгосроке это более простой подход.
Именно по этой причине и спрашиваю. Выше вопрос еще один оформил.
я рисую слоями, в соответствии с порядком (типа zorder), снизу вверх, ибо подразумевается что сразу неизвестно какие пиксели у пяти объектов будут пересекаться. Как на настоящем холсте будто-бы.
Отлично! Используете доработанный CCanvas или полностью свое решение? Какой подход выгоднее в долгосроке?
Пришлось писать свое, но со значительными заимствованиями кусков кода из стандартной библиотеки (алгоритмы рисования примитивов, сглаживания и т.д). Впихнуть куски кода в свой концепт работы с графикой оказалось проще чем оборачивать свой концепт вокруг стандартной библиотеки.
Я был бы не против использовать стандартную библиотеку, если бы она была "живая", но пока она для ГУИ не приспособлена никак.
Ясно теперь, спасибо.