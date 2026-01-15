Ошибки, баги, вопросы - страница 2059
у нас разные гуглы.
Я тоже не нашел. Но у вас там clock отсутствует. Стимул подумать над описанием )
Пример реальной засады. Уверен, что в Маркете есть часы в виде симпатичного аналогового циферблата. Но не найти!
Во вложении шрифт с разными циферблатами и стрелками используя этот шрифт в OBJ_TEXT получаются неплохие часы.
Спасибо, дела с Маркетом, видимо, специально обстоят так, чтобы стимулировать к написанию собственного.
Посмотрел шрифт - чего только не придумают. Правда, мне нужно готовое решение. Не может всегда хотеться кодить любой каприз.
Я тоже не нашел. Но у вас там clock отсутствует. Стимул подумать над описанием )Может пригодятся.
Спасибо! Думал, что есть готовое решение, где скины часов меняются на раз/два.
Сам то понимаю, что реализовать такое совсем не сложно технически. Просто Маркет неприятно удивил в очередной раз.
Наверное, тэги надо заводить там.
К сожалению готовое решение было до 600 билда. С переходом на новый МЕ привязка объектов изменилась и пошёл расколбас объектов.
А раньше выглядело так
Сам то понимаю, что реализовать такое совсем не сложно технически. Просто Маркет неприятно удивил в очередной раз.
Технически несложно, но довольно геморно. Основная проблема конечно со стрелками. Для них надо или прорисовывать каждое положение, или делать поворот, или программно делать все красивости по сглаживанию и прозрачности.
Все это гемор. Делать шрифт тоже гемор. В итоге получается надо очень хорошо помучиться для получения реально хорошей картинки и получить в итоге штуку, за которую никто в маркете не заплатит (хотя возможно и популярную)
Есть все что нужно чтобы это запустить?
Да, это объяснение. Думал, есть умельцы, которым чем больше сложностей, тем больше кайфа от их преодоления.
Часы были интересны, как пример интерактивного канваса. Это такая редкость, что найти возможно только случайно.
Все, что смог накопать:
https://www.mql5.com/ru/code/1951
https://www.mql5.com/ru/code/325
Видел еще OpenCL-море, но оно у меня не пашет.
Если есть что в загашнике, будет хорошо. Интерактивный канвас, похоже, непопулярен совсем.
Есть все что нужно чтобы это запустить?
Что именно? Код? Есть, но править нет желания.
Да именно в этом и был весь геморрой. Для нескольких положений стрелок надо было смещать координату привязки. Поворот делается поворотом объекта OBJ_LABEL.
Сейчас есть привязка по центру, но как будет выглядеть не знаю.
Если есть что в загашнике, будет хорошо. Интерактивный канвас, похоже, непопулярен совсем.
Из интересного только оанда, и интересна только тем (в плане UI), что тягается (DND) и среди всех индикаторов тягается всегда только один объект, даже если под мышкой несколько.
Все остальное у меня устарело, я щас изысканиями по эээ другим темам занимаюсь )
Что именно? Код? Есть, но править нет желания.
Из интересного только оанда, и интересна только тем (в плане UI), что тягается (DND) и среди всех индикаторов тягается всегда только один объект, даже если под мышкой несколько.
Все остальное у меня устарело, я щас изысканиями по эээ другим темам занимаюсь )Спрашиваю чтоб самому поковыряться
Не жалко...А откомпилированный ещё работает исправно. Добавил вложение.