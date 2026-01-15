Ошибки, баги, вопросы - страница 1935
Так что не уверен, что дело в торговых функциях...
Там ветка - это пример конструктивных заявлений, который каждый может воспроизвести.
Понимаю - я бы выложил код, но в нём используется класс для торговых функций, за который я ещё не заплатил...
При визуализации наблюдаю постепенное замедление работы - чуть ли не пару секунд на бар при максимальной скорости - есть идеи, что это может быть?
Антивирус не проверяет, винт SSD, место на нем есть...
Переписал советник с MT4 на MT5
История одна и та жа, тестирование по контрольным точкам на минутах.
MT5
2017.07.20 20:01:38.059 Core 1 Si-9.17,M1: 107509 ticks, 35385 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.078. Test passed in 0:03:52.707 (including ticks preprocessing 0:00:00.031).
MT4
2017.07.20 20:02:32.696 RUBRUR,M1: 225314 tick events (35701 bars, 231783 bar states) processed in 0:00:04.259 (total time 0:00:11.310)
Вы код обоих экспертов покажите. Там ведь у вас вместо родного MQL5 стоит ленивый эмулятор MQL4?
Пока не готов показать код по причине
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Aleksey Vyazmikin, 2017.07.20 23:28
Понимаю - я бы выложил код, но в нём используется класс для торговых функций, за который я ещё не заплатил...
Но готов показать результаты профилирования из MT5 - как я понимаю о торговых функциях речи нет.
Может я что-то делаю не так?
Для окружения OHLC использую такие функции
Но готов показать результаты профилирования из MT5 - как я понимаю о торговых функциях речи нет.
Вы копируете все доступные бары с истории, но вам реально нужен только один искомый index
Поменял по Вашему рецепту и перестал советник открывать ордера... может опять накосячил?
Close != High
PS. Пишите вот сюда, это не та тема
Прошу модераторов перенести посты в нужную тему, чтоб не хламить эту
Спасибо - исправил.
в итоге код такой
Время в тесторе выросло - устал уже ждать :)
Считаю лоты проторгованные в истории за текущий месяц.
Оказывается если я в истории терминала показал ордера за заданный период времени, например за последние три дня то OrdersHistoryTotal() видит только последние три дня.
Считаю это не правильным, OrdersHistoryTotal() должна видеть все орде за всю историю, а уж фильтровать по датам и периодам должен программист.
Иначе не верное скрытие истории пользователем может привести к проблемам....