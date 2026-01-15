Ошибки, баги, вопросы - страница 1941
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите, знающие люди, как МТ5 может выдавать в ходе оптимизации такие результаты??
Это не единичный случай. Причем, если взять любую строчку и прогнать одиночный тест, то результат будет совершенно не такой, как в таблице.
Более того, одиночный тест с визуализацией и без дадут совершенно разные результаты тестов.
Более того, если несколько раз прогнать тест, то тоже результаты могут отличаться порой радикально.
=====
Это началось с терминалом последнюю неделю. До этого вроде он работал адекватно. Ну или я не замечал косяков.
Подобная проблема была у меня год назад. Там тестер тоже выдавал результаты при невозможных настройках советников. Например, если у советника Тейк профит отключить он выдавал один результат теста, а если поставить его, например, 10000000000 пунктов (т.е. понятно, что он никогда не может быть достигнут, а значит, считай отключен), то тестер выдавал совершенно другие результаты.
Как бороться с подобными багами? Почему такая проблема может возникать? Может я что-то не так делаю?
Подскажите, знающие люди, как МТ5 может выдавать в ходе оптимизации такие результаты??
Это не единичный случай. Причем, если взять любую строчку и прогнать одиночный тест, то результат будет совершенно не такой, как в таблице.
Более того, одиночный тест с визуализацией и без дадут совершенно разные результаты тестов.
Более того, если несколько раз прогнать тест, то тоже результаты могут отличаться порой радикально.
=====
Это началось с терминалом последнюю неделю. До этого вроде он работал адекватно. Ну или я не замечал косяков.
Подобная проблема была у меня год назад. Там тестер тоже выдавал результаты при невозможных настройках советников. Например, если у советника Тейк профит отключить он выдавал один результат теста, а если поставить его, например, 10000000000 пунктов (т.е. понятно, что он никогда не может быть достигнут, а значит, считай отключен), то тестер выдавал совершенно другие результаты.
Как бороться с подобными багами? Почему такая проблема может возникать? Может я что-то не так делаю?
Вставьте в начало своего советника две строки
Это заставит тестер сохранять подробные отчеты для каждого прохода оптимизатора и для одиночного прогона.
Сравните полученный отчет прогона из оптимизатора и его вариант одиночного прогона.
Кто прав?
Прошу включить макросы
__SCRIPT__ - компилируемый mq5-файл является Скриптом.
__INDICATOR__ - компилируемый mq5-файл является Индикатором.
__EXPERT__ - компилируемый mq5-файл является Советником.
__SERVICE__ - компилируемый mq5-файл является Сервисом.
Ситуация, когда MQLInfoInteger нельзя использовать
Как через MQL получить PR-Агента? Замеряю скорость работы Агента, хотел взять PR, но здесь его нет.
А смысл? Все равно не получится агентов выбирать. Обрубать задачу, если она слишком долго выполняется, можно и без PR.
А смысл? Все равно не получится агентов выбирать. Обрубать задачу, если она слишком долго выполняется, можно и без PR.
Смысл в возможности указания несоответствия PR-Агента его реальной производительности. Или наоборот - показать адекватность расчета рейтинга.
MT4-тестер в режиме "Все тики" совершает сделки на барах, которых нет в истории