Ошибки, баги, вопросы - страница 1928

В MT5 крайне раздражают теряющиеся объекты - вот пример был канал регрессии и при смещении на 1 бар пропал.

Вообще эта беда происходит со всеми объектами, особенно, если они построены на верхних ТФ, а ты работаешь на меньшем ТФ.



 
Ошибка компиляции
class CLASS
{
public:
  template <typename T>
  T Get() const // ошибка исчезнет, если убрать const
  {
    T Res;
    return(Res);
  }
};

void OnStart()
{
  CLASS Class;

  Class.Get<MqlTick>(); // template mismatch
}
 

В визуальном режиме тестера ChartScreenShot не работает правильно.

void OnTick()
{
  Print(ChartScreenShot(0, "Test.png", 100, 100)); // true, но файл нулевой длины
  
  ExpertRemove();
}
 

Нужен аналог IndicatorParameters для советников - ExpertParameters.

Из-за его отсутствия невозможно в OnTesterPass понять, какие входные параметры посчитанного прохода пришли.

 

Если написать Test.mqh так

input int Test = 0;

И подключить его в другом файле через

#include <Test.mqh>

то имя включаемого файла будет коричневого цвета.


 

Как узнать, произошла ли ошибка (и какая?) при вызове FrameAdd?

На локальных агентах можно сохранить в файл и потом ручками посмотреть.

А на Облаке - облом. Надо бы при ошибке отправлять какую-то инфу в OnTesterPass.

 

Если во время одиночного прогона нажать на "Стоп", то OnDeinit и деструкторы не вызываются.

Это недоработка или ошибка?

 
Справка FileLoad, FileSave, CHART_IS_OFFLINE и т.д. только на сайте. В оффлайне их нет.
 

Если в OnTesterInit произошла ошибка, то OnTesterDeinit не выполняется. БАГ!

 

Прошу в заголовке редактора указывать не только имя, но и полный путь активного файла. Сейчас его возможно узнать только через Save As-пункт Меню.

