Ошибки, баги, вопросы - страница 1928
В MT5 крайне раздражают теряющиеся объекты - вот пример был канал регрессии и при смещении на 1 бар пропал.
Вообще эта беда происходит со всеми объектами, особенно, если они построены на верхних ТФ, а ты работаешь на меньшем ТФ.
В визуальном режиме тестера ChartScreenShot не работает правильно.
Нужен аналог IndicatorParameters для советников - ExpertParameters.
Из-за его отсутствия невозможно в OnTesterPass понять, какие входные параметры посчитанного прохода пришли.
Если написать Test.mqh так
И подключить его в другом файле через
то имя включаемого файла будет коричневого цвета.
Как узнать, произошла ли ошибка (и какая?) при вызове FrameAdd?
На локальных агентах можно сохранить в файл и потом ручками посмотреть.
А на Облаке - облом. Надо бы при ошибке отправлять какую-то инфу в OnTesterPass.
Если во время одиночного прогона нажать на "Стоп", то OnDeinit и деструкторы не вызываются.
Это недоработка или ошибка?
Если в OnTesterInit произошла ошибка, то OnTesterDeinit не выполняется. БАГ!
Прошу в заголовке редактора указывать не только имя, но и полный путь активного файла. Сейчас его возможно узнать только через Save As-пункт Меню.