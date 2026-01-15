Ошибки, баги, вопросы - страница 1934

fxsaber:

При импорте тиков в кастомный символ tkc-файлы не читаются.

Нет пока. Ещё не реализовали
 

Купил 10 акций GAZP. В ЛК брокера отображается 100 акций.

В метатрейдере отображается вот так:


Это вообще нормально?


Версия программы:

 
Вы купили 10 лотов или 1 лот? Там в лоте 10 акций... если память не изменяет.
 
Спасибо за подсказку, действительно 10 акций в лоте. То-то я AFLT купить не мог, а там лот 100 акций.

Странно, что эта информация не вынесена в стакан.

 
 Пожалуйста.

Разработчики считают, что доп информация должна получаться через программирование... в общем не для народа это всё окружение...
 

Прошу подсказать, так задумано, или это баг какой. У меня брокер "Открытие" тестирование на склейках фьючерсов не работает - так задумано?

В спецификации - торговля: откл.

 

Переписал советник с MT4 на MT5

История одна и та жа, тестирование по контрольным точкам на минутах.

MT5

2017.07.20 20:01:38.059 Core 1 Si-9.17,M1: 107509 ticks, 35385 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.078. Test passed in 0:03:52.707 (including ticks preprocessing 0:00:00.031).

MT4

2017.07.20 20:02:32.696 RUBRUR,M1: 225314 tick events (35701 bars, 231783 bar states) processed in 0:00:04.259 (total time 0:00:11.310)

И где хваленая скорость MT5?
 
https://www.mql5.com/ru/forum/191913

Ещё такая беда - запустил оптимизацию при торговле - терминал стал лагать и отрисовывать бары со значительным опозданием. Неужели нельзя научить агентов правильно делить ресурсы?


вот скрин ситуации


 
Отключены торговые функции (только проверка наличия позиции)

MT4

2017.07.20 20:13:28.218 RUBRUR,M1: 225314 tick events (35701 bars, 231783 bar states) processed in 0:00:04.664 (total time 0:00:11.716)

MT5

2017.07.20 20:20:02.834 Core 1 Si-9.17,M1: 107509 ticks, 35385 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.078. Test passed in 0:06:24.995 (including ticks preprocessing 0:00:00.031).

Так что не уверен, что дело в торговых функциях...

