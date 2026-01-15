Ошибки, баги, вопросы - страница 1934
При импорте тиков в кастомный символ tkc-файлы не читаются.
Купил 10 акций GAZP. В ЛК брокера отображается 100 акций.
В метатрейдере отображается вот так:
Это вообще нормально?
Версия программы:
Спасибо за подсказку, действительно 10 акций в лоте. То-то я AFLT купить не мог, а там лот 100 акций.
Странно, что эта информация не вынесена в стакан.
Пожалуйста.Разработчики считают, что доп информация должна получаться через программирование... в общем не для народа это всё окружение...
Прошу подсказать, так задумано, или это баг какой. У меня брокер "Открытие" тестирование на склейках фьючерсов не работает - так задумано?
В спецификации - торговля: откл.
Переписал советник с MT4 на MT5
История одна и та жа, тестирование по контрольным точкам на минутах.
MT5
2017.07.20 20:01:38.059 Core 1 Si-9.17,M1: 107509 ticks, 35385 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.078. Test passed in 0:03:52.707 (including ticks preprocessing 0:00:00.031).
MT4
2017.07.20 20:02:32.696 RUBRUR,M1: 225314 tick events (35701 bars, 231783 bar states) processed in 0:00:04.259 (total time 0:00:11.310)
Переписал советник с MT4 на MT5И где хваленая скорость MT5?
https://www.mql5.com/ru/forum/191913
Ещё такая беда - запустил оптимизацию при торговле - терминал стал лагать и отрисовывать бары со значительным опозданием. Неужели нельзя научить агентов правильно делить ресурсы?
вот скрин ситуации
https://www.mql5.com/ru/forum/191913
Отключены торговые функции (только проверка наличия позиции)
MT4
2017.07.20 20:13:28.218 RUBRUR,M1: 225314 tick events (35701 bars, 231783 bar states) processed in 0:00:04.664 (total time 0:00:11.716)
MT5
2017.07.20 20:20:02.834 Core 1 Si-9.17,M1: 107509 ticks, 35385 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.078. Test passed in 0:06:24.995 (including ticks preprocessing 0:00:00.031).
Так что не уверен, что дело в торговых функциях...