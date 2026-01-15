Ошибки, баги, вопросы - страница 1931
Утро вечера мудреннее... :)
В хелпе
MT4:
Для объектов с фиксированными размерами: OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL и OBJ_EDIT свойства OBJPROP_XDISTANCE и OBJPROP_YDISTANCE задают положение левой верхней точки объекта относительно угла графика (OBJPROP_CORNER), от которого будут отсчитываться координаты X и Y в пикселях.
MT5:
Для объектов с фиксированными размерами: OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT и OBJ_CHART свойства OBJPROP_XDISTANCE и OBJPROP_YDISTANCE задают положение левой верхней точки объекта относительно угла графика (OBJPROP_CORNER), от которого будут отсчитываться координаты X и Y в пикселях.
Казалось бы одно и то же, вот только в MT4 нет левой точки объекта для OBJ_LABEL - есть правая, но не это вызвало мой гнев, дело в том, что старый код MT4 с использованием ObjectSet позволял разместить объекты относительно краев (углов) - для объектов в левой части расчет пикселей шел от первого символа, для правой части - от последнего символа, а новый вариант всегда делает расчет отступа от первого символа, что затрудняет позиционирование лейблов с текстом, так как не всегда известно, сколько будет текстовых символов. Прошу разработчиков добавить выбор способа выравнивания текста!
Если кто знает, как в MT5 получать выравнивание по правому и левому краю, то прошу Вас поделиться соответствующей функцией!
Мне за вас передвинуть вверх пункт списка, который вы пытаетесь обозначить цифрой 4, которой там нету? Он становится нулевым - и всё на местах.
Конечно я всё передвинул - может туплю..
Спасибо, завтра постараюсь сообразить...
Утро вечера мудреннее... :)
fxsaber, 2017.07.18 09:51Почти детский вопрос: почему так?
По какой-то причине был уверен, что после нормализации DoubleToString лишен смысла. Ан нет, как показывает скрипт. Почему так?
Похоже, что неправильно работает приведение double -> string.
Пример довольно сложен для понимания, поэтому привел другой
Речь вот о чем
Строковая в double переводится без проблем. Обратно - получаем другой результат.
Т.е. взял строку "8.905", преобразовал ее в double и сразу в string, получив 8.904999999999999. Но первая строка OnStart показывает, что (double)"8.905" == 8.905. Т.е. должно было выводиться 8.905.
Конечно, очевидная ситуация с нулем на конце не должна работать:
Немного исследовав вопрос, пришел к такой ситуации
Прошу объяснить, почему все равно считается, что преобразование double -> string происходит корректно. Последний пример так совсем выносит мозг.
Прошу объяснить, почему все равно считается, что преобразование double -> string происходит корректно. Последний пример так совсем выносит мозг.
Комментарий по последнему примеру
Вещественные числа могут считаться одинаковыми, если над ними производили одни и те же преобразования. Даже вроде бы одинаковые преобразования - num*0.5 и num/2.0 приводят к разным результатам. То же самое можно сказать про зеркальные операции. num*=num2, num/=num2. Полученный num не будет равен исходному num. Добро пожаловать в мир вещественных чисел.
В данном примере в процессе нормализации с вещественным числом были произведены 3 операции - num*=1000, num+=0.5, num/=1000
Можете проверить по шагам в отладчике
В СД говорят, что все правильно в этом случае
А почему смущает?
Подавляющее большинство десятичных вещественных чисел непредставимы в виде двоичной дроби без остатка. Накладываем на это формат хранения числе double и получаем такие некрасивости.
Вообще тип decimal не помешал бы, удобная штука.
Комментарий по последнему примеру
Вещественные числа могут считаться одинаковыми, если над ними производили одни и те же преобразования. Даже вроде бы одинаковые преобразования - num*0.5 и num/2.0 приводят к разным результатам. То же самое можно сказать про зеркальные операции. num*=num2, num/=num2. Полученный num не будет равен исходному num. Добро пожаловать в мир вещественных чисел.
В данном примере в процессе нормализации с вещественным числом были произведены 3 операции - num*=1000, num+=0.5, num/=1000
Можете проверить по шагам в отладчике
Очень конструктивное объяснение, Спасибо!
Но вот такой контрпример выносит несколько мозг
Разве должна так работать нормализация?
А почему смущает?
После объяснения Славы уже не смущает, но далее возник пример, который заставляет усомниться в правильности работы теперь уже самой NormalizeDouble.