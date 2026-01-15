Ошибки, баги, вопросы - страница 1930
По какой-то причине был уверен, что после нормализации DoubleToString лишен смысла. Ан нет, как показывает скрипт. Почему так?
Похоже, что неправильно работает приведение double -> string.
Результат одиночного прогона, когда желтые строки закомментированы
Результат одиночного прогона, когда желтые строки НЕ закомментированы
TesterBench-библиотека показывает такое же падение времени выполнения.
ЗЫ Тормозят не только PositionGet, но и OrderGet, HistoryDealGet, HistoryOrderGet.
В тестере (1629) сделки открываются по нулевым ценам
Запускаем советник в тестере по реальным тикам торгового сервера FIBOGroup-MT5 Server
Вопрос к разработчикам и заинтересованным коллегам.
В Тестере в режиме визуализации задействован объект класса CiMA - мувинг.
Режим = "Каждый тик на основе реальных тиков". Скорость в Визуализаторе близка к максимальной.
Проблема такая. При появлении нового бара приходится ждать хренову тучу новых тиков, чтобы обновились значения мувингов типа CiMA, а точнее значения в буфере мувинга.
При этом на каждом тике форсируется обновление посредством метода CiMA::Refresh(-1).
Почему так хреново работает Тестер?
На реале таких проблем нет.
пуши странные нынче пошли:
uest/302788
request/302788
как могу догадаться, это меня в кандидаты записали и прокоментировали в том же заказе.
Но сообщения прям как для кодеров)
Из документации
ENUM_BASE_CORNER
Идентификатор
Описание
CORNER_LEFT_UPPER
Центр координат в левом верхнем углу графика
CORNER_LEFT_LOWER
Центр координат в левом нижнем углу графика
CORNER_RIGHT_LOWER
Центр координат в правом нижнем углу графика
CORNER_RIGHT_UPPER
Центр координат в правом верхнем углу графика
Вопрос: Почему нельзя было составить таблицу в цифровом порядке? ставишь 1 - и вместо ожидаемого "Центр координат в левом верхнем углу графика" получаешь "Центр координат в правом нижнем углу графика".
Получается сейчас так
1 - Центр координат в левом нижнем углу графика
2 - Центр координат в правом нижнем углу графика
3 - Центр координат в правом верхнем углу графика
4 - Центр координат в левом верхнем углу графика
С нуля подсчёт начинается же.
Что мешает вместо цифры вводить CORNER_LEFT_UPPER ? Для того и сделаны перечисления, чтобы вы могли не задумываться о цифрах.
В хелпе
MT4:
Для объектов с фиксированными размерами: OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL и OBJ_EDIT свойства OBJPROP_XDISTANCE и OBJPROP_YDISTANCE задают положение левой верхней точки объекта относительно угла графика (OBJPROP_CORNER), от которого будут отсчитываться координаты X и Y в пикселях.
MT5:
Для объектов с фиксированными размерами: OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT и OBJ_CHART свойства OBJPROP_XDISTANCE и OBJPROP_YDISTANCE задают положение левой верхней точки объекта относительно угла графика (OBJPROP_CORNER), от которого будут отсчитываться координаты X и Y в пикселях.
Казалось бы одно и то же, вот только в MT4 нет левой точки объекта для OBJ_LABEL - есть правая, но не это вызвало мой гнев, дело в том, что старый код MT4 с использованием ObjectSet позволял разместить объекты относительно краев (углов) - для объектов в левой части расчет пикселей шел от первого символа, для правой части - от последнего символа, а новый вариант всегда делает расчет отступа от первого символа, что затрудняет позиционирование лейблов с текстом, так как не всегда известно, сколько будет текстовых символов. Прошу разработчиков добавить выбор способа выравнивания текста!
Если кто знает, как в MT5 получать выравнивание по правому и левому краю, то прошу Вас поделиться соответствующей функцией!
С нуля? Ну, хорошо - пусть с нуля - не учел - но всё ж равно не получается!
Потому что мне так понятней и раньше использовал...
С нуля? Ну, хорошо - пусть с нуля - не учел - но всё ж равно не получается!
Потому что мне так понятней и раньше использовал...
Мне за вас передвинуть вверх пункт списка, который вы пытаетесь обозначить цифрой 4, которой там нету? Он становится нулевым - и всё на местах.