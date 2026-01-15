Ошибки, баги, вопросы - страница 1924

Новый комментарий
 

МТ5 падает при тестировании.

Билд 1625

Крах МТ5 при тестировании.

Наблюдалось на 2-х машинах. Windows7 x64.

 

Это так задумано ?


 

Для снятия большого количества вопросов по правильному заполнению MqlTradeRequest-структуры предлагаю при нажатии F9 в терминале во время ручного заполнения полей сделать сноску "Подробнее", где будут видны все поля соответствующей торговой структуры (с возможностью копирования одним нажатием). Сейчас эта структура полностью доступна, если после нажатия действия F9-окна поймать ее в OnTradeTransaction.

 

Чем вызвано? 1626 - все стандартные исходники после обновления компилируются быстрее, чем 21кб своего MQL5-текста.

 

Начиная как минимум с билд 1625 МТ5 падает при тестировании.

Билд 1626:

Crash20170711_01

Воспроизводится как минимум в режимах "каждый тик..." и "все тики".


 
Yury Kirillov:

Начиная как минимум с билд 1625 МТ5 падает при тестировании.

Билд 1626:

Воспроизводится как минимум в режимах "каждый тик..." и "все тики".



Эта ветка давно закрыта. Пожалуйста составьте подробную заявку в сервисдеск.

 
Vladimir Karputov:

Эта ветка давно закрыта. Пожалуйста составьте подробную заявку в сервисдеск.

Кто? Когда её закрыл? Рашид говорил недавно (2017.07.07 16:53), что это одна из двух веток, на которую реагируют разработчики.

Я что-то проспал?

 
Artyom Trishkin:

Кто? Когда её закрыл? Рашид говорил недавно (2017.07.07 16:53), что это одна из двух веток, на которую реагируют разработчики.

Я что-то проспал?


Ветка давно закрыта. Рекомендуется под каждую проблему создавать тему с подробным описанием: билда, версии операционной системы и описанием проблемы с примерами.

 
Artyom Trishkin:

Кто? Когда её закрыл? Рашид говорил недавно (2017.07.07 16:53), что это одна из двух веток, на которую реагируют разработчики.

Я что-то проспал?

Это Карпутов.

Он думает, что его отдельные ветки с операционной системой всем нравится читать. Сервис-деск его забанил, вот он и создает заявки на форуме.

 

ИМХО, действительно надо-бы закрыть эту тему и создать одноимённый раздел где каждый вопрос может и должен быть отдельной темой. Крайне неудобно читая обсуждение одной проблемы вдруг встретить другую, третью и потом искать продолжение через несколько страниц.

1...191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931...3696
Новый комментарий