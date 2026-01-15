Ошибки, баги, вопросы - страница 1918

Stanislav Korotky:

Как узнать номер окна/подокна объекта? В упор не вижу подходящего свойства.


ObjectFind(ChartId(),имя объекта) возвращает номер под окна на котором находится объект!

0-это график цены

Видимо, я что-то пропустил. Теперь (билд 1596) CopyTicks() и CopyTIcksRange() запрещены в тестере? Будет ли реализован функционал работы с тиками в тестере?

  
#property indicator_chart_window
#property indicator_plots 0

int OnInit(){

   return(INIT_SUCCEEDED);
}

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
   Print("Bars: ", Bars(Symbol(), Period()), " rates_total: ",rates_total);   
   return(rates_total);
  }


Это нормально?

Ilya Malev:


Это нормально?

Хорошо бы в таких случаях всегда проверять код ошибки.
 
Alexey Kozitsyn:
Хорошо бы в таких случаях всегда проверять код ошибки.

4401. После "обновлений" графика повторяется то же самое. CopyTime, Open, Close, etc. при этом работают нормально. Билд 1596 (баг связан с выходными)

Ilya Malev:

4401. После "обновлений" графика повторяется то же самое. CopyTime, Open, Close, etc. при этом работают нормально.

В СД с подробностями нужно значит. Либо, подождать до понедельника, возможно на сервере что-то чинится в выходные.
 
Alexey Kozitsyn:
В СД с подробностями нужно значит. Либо, подождать до понедельника, возможно на сервере что-то чинится в выходные.

Посмотрим )) Я уже сделал костыль (мне нужна была вторая версия Bars с 4-мя параметрами, уже обошелся без неё)

Ilya Malev:

Посмотрим )) Я уже сделал костыль (мне нужна была вторая версия Bars с 4-мя параметрами, уже обошелся без неё)

А сервер MQ?
 
Alexey Kozitsyn:
А сервер MQ?

Нет, Alpari-MT5

 
После подключения к серверу MQ терминал обновился (странно, что номер билда остался при этом таким же), и проблема исчезла. Так что вопрос снимается...
