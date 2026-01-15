Ошибки, баги, вопросы - страница 1918
Как узнать номер окна/подокна объекта? В упор не вижу подходящего свойства.
ObjectFind(ChartId(),имя объекта) возвращает номер под окна на котором находится объект!
0-это график цены
Видимо, я что-то пропустил. Теперь (билд 1596) CopyTicks() и CopyTIcksRange() запрещены в тестере? Будет ли реализован функционал работы с тиками в тестере?
Это нормально?
Хорошо бы в таких случаях всегда проверять код ошибки.
4401. После "обновлений" графика повторяется то же самое. CopyTime, Open, Close, etc. при этом работают нормально. Билд 1596 (баг связан с выходными)
В СД с подробностями нужно значит. Либо, подождать до понедельника, возможно на сервере что-то чинится в выходные.
Посмотрим )) Я уже сделал костыль (мне нужна была вторая версия Bars с 4-мя параметрами, уже обошелся без неё)
А сервер MQ?
Нет, Alpari-MT5