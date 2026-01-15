Ошибки, баги, вопросы - страница 1927

В чём сакральный смысл поменять местами переменную ma_shift и ma_method в MQL5?

//MQL5
int  iEnvelopes( 
   string              symbol,            // имя символа 
   ENUM_TIMEFRAMES     period,            // период 
   int                 ma_period,         // период для расчета средней линии 
   int                 ma_shift,          // смещение индикатора по горизонтали 
   ENUM_MA_METHOD      ma_method,         // тип сглаживания 
   ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price,     // тип цены или handle 
   double              deviation          // отклонение границ от средней линии 
   );

//MQL4
double  iEnvelopes( 
   string       symbol,           // имя символа 
   int          timeframe,        // таймфрейм 
   int          ma_period,        // период 
   int          ma_method,        // метод усреднения 
   int          ma_shift,         // сдвиг средней 
   int          applied_price,    // тип цены 
   double       deviation,        // отклонение (в процентах) 
   int          mode,             // индекс линии 
   int          shift             // сдвиг 
   );
 

Как увеличить историю тиков в окне? а то там не больше 15 тиков. Раньше при большой волатильности, тиков было то больше то меньше, сейчас словно фиксировано. 

 

Ошибка при компиляции

class A {};
void OnStart()
{
              A       *a;
        const A       *a1 = (const A       *)a; //нормально
              A const *a2 = (      A const *)a; //error: '*' - unexpected token
}
 

Это прикол ???


 
Vladimir Pastushak:

Это прикол ???

По сути да, но на самом деле соответствует документации

      case 2: return(PERIOD_M2);
      case 3: return(PERIOD_M3);
      case 4: return(PERIOD_M4);      
      case 6: return(PERIOD_M6);
      case 10: return(PERIOD_M10);
      case 12: return(PERIOD_M12);
      case 16385: return(PERIOD_H1);
      case 16386: return(PERIOD_H2);
      case 16387: return(PERIOD_H3);
      case 16388: return(PERIOD_H4);
      case 16390: return(PERIOD_H6);
      case 16392: return(PERIOD_H8);
      case 16396: return(PERIOD_H12);
      case 16408: return(PERIOD_D1);
      case 32769: return(PERIOD_W1);
      case 49153: return(PERIOD_MN1);      
 
Vitaly Muzichenko:

По сути да, но на самом деле соответствует документации


Прикольно, интересно почему половина в норме а половина нет, слава богу что хоть не ироглифы ...

 
Vladimir Pastushak:

Прикольно, интересно почему половина в норме а половина нет, слава богу что хоть не ироглифы ...


Тоже было интересно. Там формула есть в ответах как это считается

 
Есть ли простой способ сконвертировать tpl-шаблон с объектами из MT4 в MT5? Было б здорово, если бы МТ5 мог импортировать четверочные шаблоны, но судя по всему это не так - свойства объектов отличаются и править файл вручную, выясняя по ходу что и как поменялось, не очень-то удобно.
 

В MetaEditor не работает Поиск в файлах (Ctrl+Shift+F) по русским буквам без учета регистра   



 
A100:

В MetaEditor не работает Поиск в файлах (Ctrl+Shift+F) по русским буквам без учета регистра   



Добрый день!

Спасибо за сообщение, исправим.

