Ошибки, баги, вопросы - страница 1927
В чём сакральный смысл поменять местами переменную ma_shift и ma_method в MQL5?
Как увеличить историю тиков в окне? а то там не больше 15 тиков. Раньше при большой волатильности, тиков было то больше то меньше, сейчас словно фиксировано.
Ошибка при компиляции
Это прикол ???
По сути да, но на самом деле соответствует документации
Прикольно, интересно почему половина в норме а половина нет, слава богу что хоть не ироглифы ...
Тоже было интересно. Там формула есть в ответах как это считается
В MetaEditor не работает Поиск в файлах (Ctrl+Shift+F) по русским буквам без учета регистра
Добрый день!
Спасибо за сообщение, исправим.