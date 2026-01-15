Ошибки, баги, вопросы - страница 1947
Во время оптимизации нажал на Стоп и словил зависание терминала. Больше termial64.exe не запустить - висит в процессах, диспетчер задач и аналоги не могут его удалить. CPU не жрет совсем, просто неудаляемо висит.
Шаги для воспроизведения нужны. То есть все, что нужно, чтобы у себя запустить такую же оптимизацию.
Сколько оперативки у процесса в памяти? Если снять дамп процесса какой объем получится?
2 гига - это слишком.
В штатном просмотрщике логов отфильтруйте записи по Core 4 или Core 5. Наверняка увидите посреди возвратов результатов записи вида pass 40203 (batch of 128 tasks) started
Потер лог как увидел его размер - как только появится такая ситуация - буду знать где брать и сразу выложу.
Хочу подключить агентов через сеть - не могу это сделать даже на локальной машине
Подключилось через экспорт/импорт, но почему не по ip?
Используйте более простой метод сканирования сети: само все найдется
Не находиться - в этом то и дело - пробовал в двух разных сетях!
Заработало только через экспорт/импорт списка агентов.
Вот список, который заработал
как видно по скрину, всё одно и то же.
Уважаемые знатоки или разработчики, подскажите как вытащить в файл результаты тестирования в мт-4для последующей обработки как рассказано тут https://www.mql5.com/ru/articles/1467?
При каждом проходе данные надо записывать в файл при деинициализации.