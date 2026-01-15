Ошибки, баги, вопросы - страница 1947

fxsaber:

Во время оптимизации нажал на Стоп и словил зависание терминала. Больше termial64.exe не запустить - висит в процессах, диспетчер задач и аналоги не могут его удалить. CPU не жрет совсем, просто неудаляемо висит.

Шаги для воспроизведения нужны. То есть все, что нужно, чтобы у себя запустить такую же оптимизацию.

Сколько оперативки у процесса в памяти? Если снять дамп процесса какой объем получится?

 
Aleksey Vyazmikin:

 

Лог 2 гиг - уж и не знаю, что там...

2 гига - это слишком.

В штатном просмотрщике логов отфильтруйте записи по Core 4 или Core 5. Наверняка увидите посреди возвратов результатов записи вида pass 40203 (batch of 128 tasks) started

 
Alexey Da:

2 гига - это слишком.

В штатном просмотрщике логов отфильтруйте записи по Core 4 или Core 5. Наверняка увидите посреди возвратов результатов записи вида pass 40203 (batch of 128 tasks) started


Потер лог как увидел его размер - как только появится такая ситуация - буду знать где брать и сразу выложу.

 

Хочу подключить агентов через сеть - не могу это сделать даже на локальной машине


 
Aleksey Vyazmikin:

Хочу подключить агентов через сеть - не могу это сделать даже на локальной машине



Подключилось через экспорт/импорт, но почему не по ip?

 
Aleksey Vyazmikin:

Подключилось через экспорт/импорт, но почему не по ip?

Используйте более простой метод сканирования сети: само все найдется


 
Renat Fatkhullin:

Используйте более простой метод сканирования сети: само все найдется



Не находиться - в этом то и дело - пробовал в двух разных сетях!

Заработало только через экспорт/импорт списка агентов.

 

Вот список, который заработал

# MetaTester 5 Strategy Tester Agents
# Copyright 2001-2015, MetaQuotes Software Corp.
#
# Name; Address:port; Password; Description; Enable
#
Agent_192.168.1.5:2000; 192.168.1.5:2000; MetaTester; AMD Processor Model Unknown, 16357 MB; 1
Agent_192.168.1.5:2001; 192.168.1.5:2001; MetaTester; AMD Processor Model Unknown, 16357 MB; 1
Agent_192.168.1.5:2002; 192.168.1.5:2002; MetaTester; AMD Processor Model Unknown, 16357 MB; 1
Agent_192.168.1.5:2003; 192.168.1.5:2003; MetaTester; AMD Processor Model Unknown, 16357 MB; 1
Agent_192.168.1.5:2004; 192.168.1.5:2004; MetaTester; AMD Processor Model Unknown, 16357 MB; 1

как видно по скрину, всё одно и то же.


Уважаемые знатоки или разработчики, подскажите как вытащить в файл результаты тестирования в мт-4

для последующей обработки как рассказано тут https://www.mql5.com/ru/articles/1467?
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии ( советники ) перед началом использования их в реальной торговле. При...
 
FION2:

Уважаемые знатоки или разработчики, подскажите как вытащить в файл результаты тестирования в мт-4

для последующей обработки как рассказано тут https://www.mql5.com/ru/articles/1467?

При каждом проходе данные надо записывать в файл при деинициализации.

