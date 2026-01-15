Ошибки, баги, вопросы - страница 1834
Возможно было уже но все же спрошу:
почему POSITION_COMMISSION не подсвечивается и в справке отсутствует?
Эта константа более не актуальна, но отказаться, к сожалению, не можем. Поэтому оставлена в компиляторе без подсветки
Не вижу противоречия.
Противоречия с чем?
Я показал отрицательный баланс в тестере. Кроме того, эквити уходило ниже нуля. Надо полагать, что это баг.
Ни чего не пойму, версия МТ5 1545. В прошлых версиях в листинге Math.mqh были функции:
а теперь их нет в этом листнге, просмотрел в других листингах каталога Math, но там тоже этих функций не нашел.
Их убрали вообще или случайно затерли?
проверил до версии 1554 МТ5, та же история, этих функций больше нет
А зачем они там нужны если есть весь набор математических функций.
Прежде чем отвечать сравните с теми, что выложены мной в листинге. Кстати в справке к стандартной библиотеке эти функции указаны, поэтому больше похоже, что кто то случайно затер.
Ответ из сервисдеска получен, данные функции из стандартной поставки библиотеки удалили целенаправленно, вопрос снят. Еще справку нужно привести в соответствие, а то время иногда теряется на поиск того, чего уже нет из функционала.
Как такое может быть? Открываю демо счет на одном сервере компании btc-e.com, а он открывается совершенно на другом сервере другой компании!