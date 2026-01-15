Ошибки, баги, вопросы - страница 1834

Новый комментарий
 
 
Andrey Dik:
Не вижу противоречия.
 
transcendreamer:

Возможно было уже но все же спрошу: 

п‌очему POSITION_COMMISSION не подсвечивается и в справке отсутствует?


Эта константа более не актуальна, но отказаться, к сожалению, не можем. Поэтому оставлена в компиляторе без подсветки

 
fxsaber:
Не вижу противоречия.

Противоречия с чем?

Я показал отрицательный баланс в тестере. Кроме того, эквити уходило ниже нуля. Надо полагать, что это баг.

 

Ни чего не пойму, версия МТ5 1545. В прошлых версиях в листинге Math.mqh были функции:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Computes the minimum value in array[]                            |
//+------------------------------------------------------------------+
double MathMin(const double &array[],const int start=0,const int count=WHOLE_ARRAY)
  {
   int size=ArraySize(array);
   int data_count=0;
//--- set data count
   if(count==WHOLE_ARRAY)
      data_count=size;
   else
      data_count=count;
//--- check data range
   if(data_count==0)
      return(QNaN);
   if(start+data_count>size)
      return(QNaN);
//--- set indexes
   int ind1=start;
   int ind2=ind1+data_count-1;
//--- first element by default, find minimum
   double min_value=array[ind1];

   for(int i=ind1+1; i<=ind2; i++)
      min_value=MathMin(min_value,array[i]);
//--- return minimum value
   return(min_value);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Computes the maximum value in array[]                            |
//+------------------------------------------------------------------+
double MathMax(const double &array[],const int start=0,const int count=WHOLE_ARRAY)
  {
   int size=ArraySize(array);
   int data_count=0;
//--- set data count
   if(count==WHOLE_ARRAY)
      data_count=size;
   else
      data_count=count;
//--- check data range
   if(data_count==0)
      return(QNaN);
   if(start+data_count>size)
      return(QNaN);
//--- set indexes
   int ind1=start;
   int ind2=ind1+data_count-1;
//--- first element by default, find maximum
   double max_value=array[ind1];

   for(int i=ind1+1; i<=ind2; i++)
      max_value=MathMax(max_value,array[i]);
//--- return maximum value
   return(max_value);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Computes the range of the values in array[]                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double MathRange(const double &array[],const int start=0,const int count=WHOLE_ARRAY)
  {
   int size=ArraySize(array);
   int data_count=0;
//--- set data count
   if(count==WHOLE_ARRAY)
      data_count=size;
   else
      data_count=count;
//--- check data range
   if(data_count==0)
      return(QNaN);
   if(start+data_count>size)
      return(QNaN);
//--- set indexes
   int ind1=start;
   int ind2=ind1+data_count-1;
//--- default values, find minimum and maximum values
   double min_value=array[ind1];
   double max_value=array[ind1];

   for(int i=ind1+1; i<=ind2; i++)
     {
      double value=array[i];
      min_value=MathMin(min_value,value);
      max_value=MathMax(max_value,value);
     }
//--- return range
   return(max_value-min_value);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Computes the sum of the values in array[]                        |
//+------------------------------------------------------------------+
double MathSum(const double &array[],const int start=0,const int count=WHOLE_ARRAY)
  {
   int size=ArraySize(array);
   int data_count=0;
//--- set data count
   if(count==WHOLE_ARRAY)
      data_count=size;
   else
      data_count=count;
//--- check data range
   if(data_count==0)
      return(QNaN);
   if(start+data_count>size)
      return(QNaN);
//--- set indexes
   int ind1=start;
   int ind2=ind1+data_count-1;
//--- calculate sum
   double sum=0.0;
   for(int i=ind1; i<=ind2; i++)
      sum+=array[i];
//--- return sum
   return(sum);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Computes the standard deviation of the values in array[]         |
//+------------------------------------------------------------------+
double MathStandardDeviation(const double &array[],const int start=0,const int count=WHOLE_ARRAY)
  {
   int size=ArraySize(array);
   int data_count=0;
//--- set data count
   if(count==WHOLE_ARRAY)
      data_count=size;
   else
      data_count=count;
//--- check data range
   if(data_count<=1)
      return(QNaN);
   if(start+data_count>size)
      return(QNaN);
//--- set indexes
   int ind1=start;
   int ind2=ind1+data_count-1;
//--- calculate mean
   double mean=0.0;
   for(int i=ind1; i<=ind2; i++)
      mean+=array[i];
//--- average mean
   mean=mean/data_count;
//--- calculate standard deviation   
   double sdev=0;
   for(int i=ind1; i<=ind2; i++)
      sdev+=MathPow(array[i]-mean,2);
//--- return standard deviation
   return MathSqrt(sdev/(data_count-1));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Computes the average absolute deviation of the values in array[] |
//+------------------------------------------------------------------+
double MathAverageDeviation(const double &array[],const int start=0,const int count=WHOLE_ARRAY)
  {
   int size=ArraySize(array);
   int data_count=0;
//--- set data count
   if(count==WHOLE_ARRAY)
      data_count=size;
   else
      data_count=count;
//--- check data range
   if(data_count<=1)
      return(QNaN);
   if(start+data_count>size)
      return(QNaN);
//--- set indexes
   int ind1=start;
   int ind2=ind1+data_count-1;
//--- calculate mean
   double mean=0.0;
   for(int i=ind1; i<=ind2; i++)
      mean+=array[i];
   mean=mean/data_count;
//--- calculate average deviation
   double adev=0;
   for(int i=ind1; i<=ind2; i++)
      adev+=MathAbs(array[i]-mean);
   adev=adev/data_count;
//--- return average deviation
   return(adev);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Computes the median value of the values in array[]               |
//+------------------------------------------------------------------+
double MathMedian(double &array[],const int start=0,const int count=WHOLE_ARRAY)
  {
   int size=ArraySize(array);
   int data_count=0;
//--- set data count
   if(count==WHOLE_ARRAY)
      data_count=size;
   else
      data_count=count;
//--- check data range
   if(data_count==0)
      return(QNaN);
   if(start+data_count>size)
      return(QNaN);
//--- set indexes
   int ind1=start;
   int ind2=ind1+data_count-1;
//--- prepare sorted values
   double sorted_values[];
   ArrayCopy(sorted_values,array,0,start,count);
   ArraySort(sorted_values);
//--- calculate median for odd and even cases
//--- data_count=odd
   if(data_count%2==1)
      return(sorted_values[data_count/2]);
   else
//--- data_count=even
      return(0.5*(sorted_values[(data_count-1)/2]+sorted_values[(data_count+1)/2]));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Computes the mean value of the values in array[]                 |
//+------------------------------------------------------------------+
double MathMean(const double &array[],const int start=0,const int count=WHOLE_ARRAY)
  {
   int size=ArraySize(array);
   int data_count=0;
//--- set data count
   if(count==WHOLE_ARRAY)
      data_count=size;
   else
      data_count=count;
//--- check data range
   if(data_count<1)
      return(QNaN); // need at least 1 observation
   if(start+data_count>size)
      return(QNaN);
//--- set indexes
   int ind1=start;
   int ind2=ind1+data_count-1;
//--- calculate mean
   double mean=0.0;
   for(int i=ind1; i<=ind2; i++)
      mean+=array[i];
   mean=mean/data_count;
//--- return mean
   return(mean);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Computes the variance of the values in array[]                   |
//+------------------------------------------------------------------+
double MathVariance(const double &array[],const int start=0,const int count=WHOLE_ARRAY)
  {
   int size=ArraySize(array);
   int data_count=0;
//--- set data count
   if(count==WHOLE_ARRAY)
      data_count=size;
   else
      data_count=count;
//--- check data range
   if(data_count<2)
      return(QNaN); // need at least 2 observations
   if(start+data_count>size)
      return(QNaN);
//--- set indexes
   int ind1=start;
   int ind2=ind1+data_count-1;
//--- calculate mean
   double mean=0.0;
   for(int i=ind1; i<=ind2; i++)
      mean+=array[i];
   mean=mean/data_count;
//--- calculate variance
   double variance=0;
   for(int i=ind1; i<=ind2; i++)
      variance+=MathPow(array[i]-mean,2);
   variance=variance/(data_count-1);
//--- return variance
   return(variance);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Computes the skewness of the values in array[]                   |
//+------------------------------------------------------------------+
double MathSkewness(const double &array[],const int start=0,const int count=WHOLE_ARRAY)
  {
   int size=ArraySize(array);
   int data_count=0;
//--- set data count
   if(count==WHOLE_ARRAY)
      data_count=size;
   else
      data_count=count;
//--- check data range
   if(data_count<3)
      return(QNaN); // need at least 3 observations
   if(start+data_count>size)
      return(QNaN);
//--- set indexes
   int ind1=start;
   int ind2=ind1+data_count-1;
//--- calculate mean
   double mean=0.0;
   for(int i=ind1; i<=ind2; i++)
      mean+=array[i];
   mean=mean/data_count;
//--- calculate variance and skewness
   double variance=0;
   double skewness=0;
   for(int i=ind1; i<=ind2; i++)
     {
      double sqr_dev=MathPow(array[i]-mean,2);
      skewness+=sqr_dev*(array[i]-mean);
      variance+=sqr_dev;
     }
   variance=(variance)/(data_count-1);
   double v3=MathPow(MathSqrt(variance),3);
//---
   if(v3!=0)
     {
      skewness=skewness/(data_count*v3);
      //--- return skewness
      return(skewness);
     }
   else
      return(QNaN);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Computes the kurtosis of the values in array[]                   |
//+------------------------------------------------------------------+
double MathKurtosis(const double &array[],const int start=0,const int count=WHOLE_ARRAY)
  {
   int size=ArraySize(array);
   int data_count=0;
//--- set data count
   if(count==WHOLE_ARRAY)
      data_count=size;
   else
      data_count=count;
//--- check data range
   if(data_count<4)
      return(QNaN); // need at least 4 observations
   if(start+data_count>size)
      return(QNaN);
//--- set indexes
   int ind1=start;
   int ind2=ind1+data_count-1;
//--- calculate mean
   double mean=0.0;
   for(int i=ind1; i<=ind2; i++)
      mean+=array[i];
   mean=mean/data_count;
//--- calculate variance and kurtosis
   double variance=0;
   double kurtosis=0;
   for(int i=ind1; i<=ind2; i++)
     {
      double sqr_dev=MathPow(array[i]-mean,2);
      variance+=sqr_dev;
      kurtosis+=sqr_dev*sqr_dev;
     }
//--- calculate variance
   variance=(variance)/(data_count-1);
   double v4=MathPow(MathSqrt(variance),4);

   if(v4!=0)
     {
      //--- calculate kurtosis
      kurtosis=kurtosis/(data_count*v4);
      kurtosis-=3;
      //--- return kurtosis
      return(kurtosis);
     }
   else
      return(QNaN);
  }

а теперь их нет в этом листнге, просмотрел в других листингах каталога Math, но там тоже этих функций не нашел.

Их убрали вообще или случайно затерли?

 
проверил до версии 1554 МТ5, та же история, этих функций больше нет
 
luser.2017:
проверил до версии 1554 МТ5, та же история, этих функций больше нет
А зачем они там нужны если есть весь набор математических функций.
Документация по MQL5: Математические функции
Документация по MQL5: Математические функции
  • www.mql5.com
Математические функции - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Alexey Viktorov:
А зачем они там нужны если есть весь набор математических функций.


Прежде чем отвечать сравните с теми, что выложены мной в листинге. Кстати в справке к стандартной библиотеке эти функции указаны, поэтому больше похоже, что кто то случайно затер.

 
Konstantin:


Прежде чем отвечать сравните с теми, что выложены мной в листинге. Кстати в справке к стандартной библиотеке эти функции указаны, поэтому больше похоже, что кто то случайно затер.


Ответ из сервисдеска получен, данные функции из стандартной поставки библиотеки удалили целенаправленно, вопрос снят. Еще справку нужно привести в соответствие, а то время иногда теряется на поиск того, чего уже нет из функционала.
 

Как такое может быть? Открываю демо счет на одном сервере компании btc-e.com, а он открывается совершенно на другом сервере другой компании!




1...182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841...3696
Новый комментарий