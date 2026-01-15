Ошибки, баги, вопросы - страница 1831
Наверное, после запроса отсутствующей истории МТ её подгружает. Соответственно, индикатор пересчитывается.
Благодарю Сергей. Скорее всего так и есть. Но такое поведение для меня не совсем понятно.
В окне выставлено 5000 баров. История подгружена примерно на 100000 баров. Вместо того, чтобы обратиться к локальной истории, идет обращение за ней на сервер. Это как-то можно обойти, чтобы этот эффект пропал?
Распринтуйте значение rates_total - оно после копирования увеличивается? Если да, то всё встаёт на свои места.
Значение rates_total равно 5000 и не меняется со временем.
Что случилось с extern?
Не отображается в Входных параметрах советников. Недавно же работало.
если для мт5 - то не работал и изначально.
если для мт5 - то не работал и изначально.
Хотите сказать что написав:
Всегда было:
в мт5?
да как бы да,
я давно в мт5 не пользуюсь extern