Sergei Vladimirov:
Наверное, после запроса отсутствующей истории МТ её подгружает. Соответственно, индикатор пересчитывается.

Благодарю Сергей. Скорее всего так и есть. Но такое поведение для меня не совсем понятно.

В окне выставлено 5000 баров. История подгружена примерно на 100000 баров. Вместо того, чтобы обратиться к локальной истории, идет обращение за ней на сервер. Это как-то можно обойти, чтобы этот эффект пропал?

 
Если загружена история глубже, чем запрашивается, тогда, конечно, обращения на сервер нет. Я имел в виду, что на самом графике появляется дополнительный бар в начале истории, но это только предположение. Распринтуйте значение rates_total - оно после копирования увеличивается? Если да, то всё встаёт на свои места.
 
Значение rates_total равно 5000 и не меняется со временем.
 
Тогда хз, зачем индикатор пересчитывается. Вроде как, причин для этого нет.
 
Да только каунтер обновления истории говорит, что история полностью обновлена. Поэтому и пересчёт
Slawa:
По поводу хранилища можете сказать?
 

Что случилось с extern?

Н‌е отображается в Входных параметрах советников. Недавно же работало. 

 
е‌сли для мт5 - то не работал и изначально. 

 
Хотите сказать что написав:

extern int test=0;
input int test1=0;

Всегда было:


 
в мт5? 

д‌а как бы да, 

я‌ давно в мт5 не пользуюсь extern 

