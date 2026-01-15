Ошибки, баги, вопросы - страница 1825
Артём, а что ответили из СД? Или даже не обращался?
в /portable режиме тоже проблема проявляется?
у меня проявилась в обычном режиме.
И что с ними делать?
попробуйте ради эксперимента добавить пользователя "ВСЕ ПАКЕТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ"
Помогите пожалуйста установлено 8 Мт4 уже несколько раз пропадает маркет да сам маркет не пропадает а вот покупки пропадают и главная страница в маркете пустая. Стираю все МТ4 устанавливаю заного появляется и через некоторое время теряет опять последний раз проделал вчера вечером сегодня утром опять таже [материться-то зачем?]
Это технический форум, здесь решаются технические вопросы. К чему ваши эмоции? Зачем нецензурно выражаться? От этого проблему вашу быстрее не решат, а вот впечатление о вас может сложиться соответствующее.
Извиняюсь А где можно найти ответ на мой вопрос?
В настройках терминала Сервис --> Настройки, во вкладке Сообщество вписаны ваши данные (логин и пароль от mql5.com)?
Все вписано, все сначала есть, а потом пропадает