Ошибки, баги, вопросы - страница 1825

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov:
Артём, а что ответили из СД? Или даже не обращался?
Обратился лишь сегодня - всё пытался поймать условия, при которых вылетает. Так ничего внятного и не увидел.
 
Andrey Dik:
в /portable режиме тоже проблема проявляется?

у меня проявилась в обычном режиме.  

 
Artyom Trishkin:
И что с ними делать?

попробуйте ради эксперимента добавить пользователя "ВСЕ ПАКЕТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ"

 
Andrey Dik:
попробуйте ради эксперимента добавить пользователя "ВСЕ ПАКЕТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ"

Хорошо, добавил, понаблюдаю. Спасибо.
 
Помогите пожалуйста установлено 8 Мт4 уже несколько раз пропадает маркет да сам маркет не пропадает а вот покупки пропадают и главная страница в маркете пустая. Стираю все МТ4 устанавливаю заного появляется и через некоторое время теряет опять последний раз проделал вчера вечером сегодня утром опять таже [материться-то зачем?]
 
Michael Block:
Помогите пожалуйста установлено 8 Мт4 уже несколько раз пропадает маркет да сам маркет не пропадает а вот покупки пропадают и главная страница в маркете пустая. Стираю все МТ4 устанавливаю заного появляется и через некоторое время теряет опять последний раз проделал вчера вечером сегодня утром опять таже [материться-то зачем?]
Это технический форум, здесь решаются технические вопросы. К чему ваши эмоции? Зачем нецензурно выражаться? От этого проблему вашу быстрее не решат, а вот впечатление о вас может сложиться соответствующее.
 
Artyom Trishkin:
Это технический форум, здесь решаются технические вопросы. К чему ваши эмоции? Зачем нецензурно выражаться? От этого проблему вашу быстрее не решат, а вот впечатление о вас может сложиться соответствующее.
Извиняюсь А где можно найти ответ на мой вопрос?
 
Michael Block:
Извиняюсь А где можно найти ответ на мой вопрос?
В настройках терминала Сервис --> Настройки, во вкладке Сообщество вписаны ваши данные (логин и пароль от mql5.com)?
 
Artyom Trishkin:
В настройках терминала Сервис --> Настройки, во вкладке Сообщество вписаны ваши данные (логин и пароль от mql5.com)?
Все вписано все сначала есть потом проподает
 
Michael Block:
Все вписано, все сначала есть, а потом пропадает
Странно это как-то, не кажется? Из терминала сами по себе из настроек удаляются введённые ранее ваши данные?
1...181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832...3696
Новый комментарий