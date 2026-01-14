Ошибки, баги, вопросы - страница 169
papaklass:... Об этом Вам и писали в предыдущих постах.
Я думаю, что компилятор не обладает искуссвенным интелектом. Скорее всего он отслеживает инициализацию по блокам и подразумевает, что если есть обращение к переменной, то она должна быть инициализирована. Компилятор не проверяет логику кода, т.е. в Вашем случае компилятор предполагает, что если есть в коде какое-либо условие, то оно рано или поздно должно выполниться. Он не может догадаться, что этот блок выполнится только тогда, когда инициализации будет сделана.
Да это не мне писали, это я обращал внимание на то, что компилятор не проверяет логику кода и не может догадаться, что конкретный блок выполнится только тогда, когда инициализация будет сделана (говоря Вашими словами). Компилятор всего лишь предполагает, что если есть в коде какая-либо неинициализированная переменная, то она рано или поздно будет использована. И суть моих сообщений - о том, что иногда, в отличие от категоричного утверждения Рената, такое предположение может не осуществиться.
Поэтому, чтобы такие ошибки не вылетали, инициализируйте всегда свои переменные.
Как Вы видели, приведённый пример показывает, что данное предупреждение не всегда означает ошибку. Только и всего.
В последнем билде не работает фарвард-анализ:
Некоторые индикаторы могут не использовать индикаторные буфера.
Если не задать директиву #property indicator_buffers, то получаем предупреждение компилятора: no indicator plot defined for indicator
В тоже время, задание числа буферов, равное нулю, не допускается. Как-то эту ситуацию надо бы поправить - или сообщение убрать или нулевое число буферов разрешить задавать.
Это в сборке 344.
Почему отладчик работает только внутри OnInit() ?
А из онинита выходит с каким результатом?
Может выход с ненулевым результатом, потому и отладка останавливается.
Разработчикам.
Можно в истории сделок вместе со закрытием по sl окрашивать еще закрытие по so в красный цвет (или какой другой, по вашему выбору)?
PS
Еще бы хотелось получить в колонке "прибыль" окраску отрицательных сумм в красный цвет (суммы выведенные со счета и убыточные сделки)...
Интересно почему при закрытии позиции возникает аж четыре события OnTrade?
Не много ли?