Ошибки, баги, вопросы - страница 1946
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дублирую
Почему задачи агентам раздались не равномерно?
В чем может быть причина или так и задумано?
Последние два агента немного быстрее расчитали свои задания и получили дополнительные пачки задач.
В любом случае нужны логи вашей оптимизации.
Последние два агента немного быстрее расчитали свои задания и получили дополнительные пачки задач.
В любом случае нужны логи вашей оптимизации.
Т.е. хотите сказать, что механизм перераспределения задач есть? Какие условия для его активации?
Логи бы дал, но смотрю, что вчерашних логов уже нет... они стираются вместе с логом за один проход(без оптимизации)?
Смотрел тут C:\Program Files\Открытие Брокер\Tester\Agent-127.0.0.1-3004\logs
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-тестирование MetaTrader 4 build 1071
MetaQuotes Software Corp., 2017.05.05 13:42
Перезапустите терминал несколько раз, пожалуйста.
Без перезагрузки с прямым подключением к MetaQuotes-Demo версии проверяться не будут.
Пробовал по всякому, иногда пишется, что доступен 1643 (WinXP), но обновление не происходит (c 1626).
Во время оптимизации нажал на Стоп и словил зависание терминала. Больше termial64.exe не запустить - висит в процессах, диспетчер задач и аналоги не могут его удалить. CPU не жрет совсем, просто неудаляемо висит.
Во время оптимизации нажал на Стоп и словил зависание терминала. Больше termial64.exe не запустить - висит в процессах, диспетчер задач и аналоги не могут его удалить. CPU не жрет совсем, просто неудаляемо висит.
Попробуйте убить с помощью ProcessExplorer из SysInternals.
Пробовал по всякому, иногда пишется, что доступен 1643 (WinXP), но обновление не происходит (c 1626).
А загрузка обновления происходит? Счетчик трафика бежит в статус баре? В логах пишется что загружено то-то? Предложение перезапуска терминала появляется?
Логи терминала нужны.
Это логи агента
Логи тестера должны быть тут (если терминал в портабл режиме) C:\Program Files\Открытие Брокер\Tester\logs
Это логи агента
Логи тестера должны быть тут (если терминал в портабл режиме) C:\Program Files\Открытие Брокер\Tester\logs
Если советник долго компилируется (несколько секунд), то следующим образом 100% воспроизводится такой баг
И так будет продолжаться, пока не нажать Стоп или пока не закончатся проходы Оптимизатора.
Добрый день!
Пришлите пожалуйста пример такого эксперта мне в личные сообщения или в СД.