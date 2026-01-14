Ошибки, баги, вопросы - страница 154
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему-то не удается получить данные от индикатора, используя стандартную библиотеку. Вот скрипт:
Вот результат его работы:
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 9 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 8 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 7 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 6 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 5 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 4 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 3 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 2 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 1 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Price[ 0 ] = 1.797693134862316e+308
Вместо значений выдается, видимо, EMPTY_VALUE.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Попробуйте добавить
price_source.Refresh(-1);
Перед тем как запрашивать данные.
Спасибо, помогло. Хорошо бы это в справке отразить.
void CIndicator::Refresh(int flags)Так понимаю, что flags - это бинарная маска тайм-фреймов, которые рефрешатся? Если -1, то все ТФ обновляются?
Так понимаю, что flags - это бинарная маска тайм-фреймов, которые рефрешатся? Если -1, то все ТФ обновляются?
Именно так. Можете использовать константы видимости объектов.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/visible
Что-то не могу понять, пропустил видимо. Вот это:
компилируется нормально. Так и должно быть?
Так понимаю оптимизатор метод вырезает как не используемый ещё до компиляции и в итоге сообщение об ошибке 111 не выдается.
+Ещё и неиспользуемые методы с ошибками в реализации тоже компилируются без сообщений.
Моя проблема кому-нибудь интересна?
https://www.mql5.com/ru/forum/2172/page1
Ещё вылезла проблема.
Массивы инициализируются только при старте индикатора
Это соотносится с какой-то ошибкой в стандартном зигзаге:
Моя проблема кому-нибудь интересна?
https://www.mql5.com/ru/forum/2172/page1
Да, ваши сообщения видели.
Пытаемся повторить.
Ещё вылезла проблема.
Массивы инициализируются только при старте индикатора
Это соотносится с какой-то ошибкой в стандартном зигзаге: