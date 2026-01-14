Ошибки, баги, вопросы - страница 159

pronych:

да вы правы, и разница в оплате всего 200р...

Только сейчас уже все доходы, переваливают  расходы. А еще жениться пора. В декабре бум, поздравьте, спасибо ))))

поздравляем!!!
 
sergey1294:
поздравляем!!!
Спасибо Сергей. Рановато еще. В декабре станем реальными. Но, всё равно, спасибо. К тому же, оффтопик.
 

Если сделать разметку на меньших таймфреймах - она  какое то время начинает мигать на более старших - исчезает и появляется вновь как на дискотеке светомузыка.  Вопрос разработчикам  возможно ли  устранить сию проблему?

 
owl:

Что означает такое сообщение в логах эксперта? 

247398240 bytes of leaked memory

Если я правильно понимаю - это сколько памяти утекло.  

Из-за чего могут происходить  такие утечки?

 

 
Это значит, что где-то создается объекты класса(ов) с использованием оператора new и эти объекты не удаляются (оператор delete) при завершении эксперта/скрипта/индикатора.
Документация по MQL5: Основы языка / Операторы / Оператор уничтожения объекта delete
FXTRADECOM:

Если сделать разметку на меньших таймфреймах - она  какое то время начинает мигать на более старших - исчезает и появляется вновь как на дискотеке светомузыка.  Вопрос разработчикам  возможно ли  устранить сию проблему?

Какой билд терминала? Какая ОС? Какая битность?

Напишите заявку в сервисдеск с описанием шагов воспроизведения, исходными кодами (если есть), и др. и пр.

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Копирую свой индикатор в 64-битную версию, компилирую, пытаюсь установить на график - думает около 1 секунды, не показывает окно ввода параметров и сразу пишет ошибку:


 
AlexSTAL:

Копирую свой индикатор в 64-битную версию, компилирую, пытаюсь установить на график - думает около 1 секунды, не показывает окно ввода параметров и сразу пишет ошибку:


Можете написать в Сервисдеск? Нам бы это помогло для устранения ошибки.
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Rosh:
Можете написать в Сервисдеск? Нам бы это помогло для устранения ошибки.

Написал, спасибо

P.S. Ответ - исправят в следующем релизе, связано с приведением типов

 
FXTRADECOM:

Если сделать разметку на меньших таймфреймах - она  какое то время начинает мигать на более старших - исчезает и появляется вновь как на дискотеке светомузыка.  Вопрос разработчикам  возможно ли  устранить сию проблему?

У себя на ХР  32 бит тоже такое наблюдаю,

видимо при отображении линии на чарте нужно нормализовать время к разбивке текущего чарта (это так, подсказка разработчикам MQ).

 

Вот глючёк заметил (под паролем инвестора, билд 342):

trailing-bug

 Абы чего не вышло (хотя, наверняка, это только GUI-глюк)

