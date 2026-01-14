Ошибки, баги, вопросы - страница 159
да вы правы, и разница в оплате всего 200р...
Только сейчас уже все доходы, переваливают расходы. А еще жениться пора. В декабре бум, поздравьте, спасибо ))))
поздравляем!!!
Если сделать разметку на меньших таймфреймах - она какое то время начинает мигать на более старших - исчезает и появляется вновь как на дискотеке светомузыка. Вопрос разработчикам возможно ли устранить сию проблему?
Что означает такое сообщение в логах эксперта?247398240 bytes of leaked memory
Если я правильно понимаю - это сколько памяти утекло.
Из-за чего могут происходить такие утечки?
Какой билд терминала? Какая ОС? Какая битность?
Напишите заявку в сервисдеск с описанием шагов воспроизведения, исходными кодами (если есть), и др. и пр.
Копирую свой индикатор в 64-битную версию, компилирую, пытаюсь установить на график - думает около 1 секунды, не показывает окно ввода параметров и сразу пишет ошибку:
Можете написать в Сервисдеск? Нам бы это помогло для устранения ошибки.
Написал, спасибо
P.S. Ответ - исправят в следующем релизе, связано с приведением типов
У себя на ХР 32 бит тоже такое наблюдаю,
видимо при отображении линии на чарте нужно нормализовать время к разбивке текущего чарта (это так, подсказка разработчикам MQ).
Вот глючёк заметил (под паролем инвестора, билд 342):
Абы чего не вышло (хотя, наверняка, это только GUI-глюк)