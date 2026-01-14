Ошибки, баги, вопросы - страница 152

alexvd:
Где именно?
 
2 MQ Недавно наконец распробовал стандартную библиотеку!!! Особенно массивы и торговые операции.

Большое спасибо, очень удобно! ))

 
gwend:

Спасибо за сообщение.

Действительно сначала происходит попытка подключения и закачка справки без использования прокси. Настройки прокси начинают использоваться только в случае неуспеха прямого подключения.

Будем смотреть.

А что, файерволом первую попытку ловить, а вторую пропускать, на первое время. ))
 
EQU:

упс.. что за чудеса? трейлинг запретили??:)


Не получил ответ сервера в течении минуты.
 
Уважаемые разработчики, надеюсь вы позаботились чтобы программы на MQL5 не декомпилировались?
А то обидно будет, как в mt4 весь код как на ладоне...
 
mrProF:
Из-за этого разработчики не делают встроенную отладку DLL, как некоторые индивидумы просили. Да бы не появился декомпелятор.
 
sergey1294:
А в МТ4 и без отладки появился :)
Будем надеяться, что наш труд защищен! :)
 
mrProF:
Как писали Разработчики они позволили отладку DLL в МТ4 и сразу появился декомпилятор. Защита кода это их основной упор в MQL5.
sergey1294:
mrProF:
В МТ4 существует возможность отладки кода в другом ПО. Насколько понимаю новая версия эту фичу не поддерживает...
 

Добрый день!

 

А как можно зделать переменную, объявленную внутри одного блока, видимую в других блоках?

