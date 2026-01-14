Ошибки, баги, вопросы - страница 152
Где именно?
Большое спасибо, очень удобно! ))
Спасибо за сообщение.
Действительно сначала происходит попытка подключения и закачка справки без использования прокси. Настройки прокси начинают использоваться только в случае неуспеха прямого подключения.
Будем смотреть.
упс.. что за чудеса? трейлинг запретили??:)
Уважаемые разработчики, надеюсь вы позаботились чтобы программы на MQL5 не декомпилировались?
А то обидно будет, как в mt4 весь код как на ладоне...
Из-за этого разработчики не делают встроенную отладку DLL, как некоторые индивидумы просили. Да бы не появился декомпелятор.
Будем надеяться, что наш труд защищен! :)
А в МТ4 и без отладки появился :)
Как писали Разработчики они позволили отладку DLL в МТ4 и сразу появился декомпилятор. Защита кода это их основной упор в MQL5.
А в МТ4 и без отладки появился :)
Добрый день!
А как можно зделать переменную, объявленную внутри одного блока, видимую в других блоках?