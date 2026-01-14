Ошибки, баги, вопросы - страница 160

Как записать массив в файл? Что я не так делаю? 

void OnStart() {
   string Arr[2];
   Arr[0]="test string 1";
   Arr[1]="test string 2";
   int handle=FileOpen("test_file.txt",FILE_BIN|FILE_WRITE);
   FileWriteArray(handle,Arr);
   FileClose(handle);
}

 В результате создаётся пустой файл.  Build 342.

 

У меня в браузере Google Chrome шрифты на кнопках "полетели" :(. как быть?

 

 
EvgeTrofi:

Как записать массив в файл? Что я не так делаю? 

 В результате создаётся пустой файл.  Build 342.

Прочитать мануал по Вашей же ссылке:

FileWriteArray

Записывает в файл типа BIN массивы любых типов, кроме строковых (может быть массив структур, не содержащих строки и динамические массивы).

 
AlexSTAL:

Прочитать мануал по Вашей же ссылке:

Это не его ссылка. Это движок форума сам ссылки ставит на знакомые слова и словосочетания.
 
EvgeTrofi:

У меня в браузере Google Chrome шрифты на кнопках "полетели" :(. как быть?

Укажите пожалуйста точную версию Chrome (из окна о программе) и операционной системы. А также в какой именно форме так исказились кнопки.
 
PVOID:
Укажите пожалуйста точную версию Chrome (из окна о программе) и операционной системы. А также в какой именно форме так исказились кнопки.

 

 Всё восстановилось. Спасибо! Не знаю что было. Версия Хрома 6.0.472.63

AlexSTAL:


 Спасибо! Простите бесталкового. не умею мануал читать :)

 

 

Как правильно написать путь к папке по умолчанию (например в скрипте)

Пишу так: 

input string Path = "D:\test";

 Получается вот так:


 
EvgeTrofi:

Как правильно написать путь к папке по умолчанию (например в скрипте)

Пишу так:

 Получается вот так:


Почитать наконец то мануал:

Вижу такую картину. Дата бара расположенного над 13-м числом показывается 2010.10.12.

Вот правильно изображаемая информация: 

 

А вот следующий бар с предыдущей датой:

 

 
gpwr:

Вижу такую картину. Дата бара расположенного над 13-м числом показывается 2010.10.12.

Вот правильно изображаемая информация: 

 

А вот следующий бар с предыдущей датой:

 

Какие действия были до этого?

Обновление помогает?

