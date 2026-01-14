Ошибки, баги, вопросы - страница 160
Как записать массив в файл? Что я не так делаю?
В результате создаётся пустой файл. Build 342.
У меня в браузере Google Chrome шрифты на кнопках "полетели" :(. как быть?
Прочитать мануал по Вашей же ссылке:
FileWriteArray
Записывает в файл типа BIN массивы любых типов, кроме строковых (может быть массив структур, не содержащих строки и динамические массивы).
У меня в браузере Google Chrome шрифты на кнопках "полетели" :(. как быть?
Укажите пожалуйста точную версию Chrome (из окна о программе) и операционной системы. А также в какой именно форме так исказились кнопки.
Всё восстановилось. Спасибо! Не знаю что было. Версия Хрома 6.0.472.63
Спасибо! Простите бесталкового. не умею мануал читать :)
Как правильно написать путь к папке по умолчанию (например в скрипте)
Пишу так:
Получается вот так:
Почитать наконец то мануал:
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst
Вижу такую картину. Дата бара расположенного над 13-м числом показывается 2010.10.12.
Вот правильно изображаемая информация:
А вот следующий бар с предыдущей датой:
Какие действия были до этого?
Обновление помогает?