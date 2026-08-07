Ошибки, баги, вопросы - страница 149
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Поставить задержку - да, принимаю, сколько строк кода уйдет на это? А если речь о мультивалютнике, это нужно по каждому учитывать задержку, не так ли?
Я код, который это решает, написал. Только не нравится мне он, так же, как, простите, и ваш. И дело не в предвзятости, дело в том, что вариантов нет других, простых и элегантных.
на мультивалютник две строчки у меня стоит в блоке для торгового запроса. Всё... Если нужно открыть ордер проверяем не больше ли текущее время, времени окончания запрета. Куда еще элегантней, причем абсолютно надежно и то и то...
Поставить задержку - да, принимаю, сколько строк кода уйдет на это? А если речь о мультивалютнике, это нужно по каждому учитывать задержку, не так ли?
Я код, который это решает, написал. Только не нравится мне он, так же, как, простите, и ваш. И дело не в предвзятости, дело в том, что вариантов нет других, простых и элегантных.
Задержки не наш метод))
1. Перед торговой операцией запоминаем в переменную(статик иль глобальную) количество позиций(или ордеров)
2. В случае не исполнения - переменная=-1;
В случае исполнения ждём-с, ни чего не делаем, на каждом тике проверяем, пока количество позиций(или ордеров) будет не равно переменной.
3. як стало не равно - переменная=-1;
Задержки не наш метод))
1. Перед торговой операцией запоминаем в переменную(статик иль глобальную) количество позиций(или ордеров)
Задержки не наш метод))
1. Перед торговой операцией запоминаем в переменную(статик иль глобальную) количество позиций(или ордеров)
2. В случае не исполнения - переменная=-1;
В случае исполнения ждём-с, ни чего не делаем, на каждом тике проверяем, пока количество позиций(или ордеров) будет не равно переменной.
3. як стало не равно - переменная=-1;
Не метод - только для пипсовки, а для среднесрочной торговли - нормальный метод. Иначе рискуем нарваться на
10024
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
Слишком частые запросы
с возможным запретом на торговлю эксперта.
Открытых что ли? Позиция то она одна на каждом инструменте.... это что, ни доливать, ни частично закрывать нельзя... количество одно и то же будет. А перещитывать количество ордеров в истории это вобще не приемлемо... мало ли откуда они там могут взяться
угу. я ф курсе) в переменную пишем, то что в результате OrderSend() должно измениться.
При полном закрытии/(иль открытии новой) таки изменится общее количество поз(хотя да, достаточно, и вроде надёжней, и есть/нет поза по символу запомнить). Мона и обьём запоминать, будет и при доливке/урезке работать.
при выставлении/удалении отложенника - количество ордеров(можно и по символу посчитать).
Вобщем: чуть-чуть фантазии и добавление всего одной переменной, на тип торговой операции, сделают Ваш код более надёжным, простым и элегантным :)
Не метод - только для пипсовки, а для среднесрочной торговли - нормальный метод. Иначе рискуем нарваться на
10024
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
Слишком частые запросы
с возможным запретом на торговлю эксперта.
это о другом немного, в 4ке было так:
ERR_TOO_MANY_REQUESTS 141 Слишком много запросов. Необходимо уменьшить частоту запросов, изменить логику программы.
чтоб этой ошибки добиться надо очень постараться, ну или счёт в хитром ДЦ иметь :)
слип - нормальный метод при обработке некоторых ошибок, в остальных случаях выглядит таки несколько кривовато.
это о другом немного, в 4ке было так:
чтоб этой ошибки добиться надо очень постараться, ну или счёт в хитром ДЦ иметь :)
слип - нормальный метод при обработке некоторых ошибок, в остальных случаях выглядит таки несколько кривовато.
Ну, не знаю...
Вот, даже в руководстве для терминала написано:
Ну, не знаю...
Вот, даже в руководстве для терминала написано:
О другом я таки толкую :)
Vladix:
Вообще сама проблема вот в чем:
приходит тик, индикатор показывает, что нужно закрываться, делаю закрытиеприходит следующий тик, индикатор показывает, что нужно закрываться, и я уже не знаю, что мне делать - позиция-то висит, и что с ней происходит в данный момент узнать, конечно же можно, но через пятую точку.
здесь жеж надо просто определить, что инфо по позициям обновилось, без использования пятой точки желательно)
Разработчикам.
В справке по MQL, на вкладке "Указатель" нет ENUM_CHART_VOLUME_MODE. Добавьте плиз...
Вобщем: чуть-чуть фантазии и добавление всего одной переменной, на тип торговой операции, сделают Ваш код более надёжным, простым и элегантным :)
Ну так нафантазируйте конкретно код что человеку нужен, что бы и в 10строчек и надежный был, как у меня, и что бы ему понравился :)
А про элегантность как Вы предлагаете из двух строчек, совершенно точно и логично удовлетворяющих поставленной задаче, сделать кучу с непонятной логикой...
Задержки не наш метод))
В случае исполнения ждём-с,... ...3. як стало не равно...
А ждемс сколько? Это что не считается задержкой? А если никогда не будет "не равно"? А мы ждем у моря погоды... Торговый запрос запросто может вернуть труе, а реально не исполниться...