Ошибки, баги, вопросы - страница 151

Новый комментарий
 
Swan:

для этого есть другой раздел на сайте.

Без проверки обновления данных о надёжности чего говорите? Ваш код гарантирует, что после истечения времени задержки закрытие не станет переворотом?

До выполнения условия на новом тике. Считается - кода не требуется. Фантазии у Вас негативные - значит фсё висит и ни какой код не спасёт.. Правильно ибо нефих, retcode не зря существует.


Да сложного то ничего нет в таком подходе: ждём совешения сделки или отвержения запроса, могут быть варианты.

Меня другое интересует: потерпит ли сервер, допустим, десяток запросов по одному инструменту без задержки ?

 

Сегодня запуcкаю терминал и..... 

1. Что-то скачал на 150 метров

2. после 1-го что-то усиленно преобразует на диске.

3. после 1-го и 2-го загрузка CPU >80%

4. ждемс...

?????? 

 
Swan:

... значит фсё висит и ни какой код не спасёт.. Правильно ибо нефих, retcode не зря существует.

 

ха... вот когда потестим этот ретсоде на реале, тогда и будем дальше разговор вести... А пока не известно через какое время он будет возвращаться и всегда ли будет и всегда ли правильно...
 
Случайно обнаружил мелкий недочет:


- когда панель Инструменты раскрыта:

- когда панель свернута:

Похоже, при отображении прибыли на нижней картинке не учли существование свопа.

Все ИМХО.

 
Interesting:

Разработчикам.

В справке по MQL, на вкладке "Указатель" нет ENUM_CHART_VOLUME_MODE. Добавьте плиз...


Спасибо за сообщение, исправили.
 
Dima_S:
Случайно обнаружил мелкий недочет:


- когда панель Инструменты раскрыта:

- когда панель свернута:

Похоже, при отображении прибыли на нижней картинке не учли существование свопа.

Все ИМХО.

Спасибо за сообщение.

Будет исправлено в ближайшем билде.

[Удален]  

упс.. что за чудеса? трейлинг запретили??:)

2010.09.28 11:36:26     Trades  '104377' : failed modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03361, tp: 0.00000 [Request timeout]
2010.09.28 11:35:34     Trades  '104377' : failed modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33996, tp: 0.00000 [Request timeout]
2010.09.28 11:35:26     Trades  '104377' : modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03361, tp: 0.00000
2010.09.28 11:34:34     Trades  '104377' : modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33996, tp: 0.00000
2010.09.28 11:31:59     Trades  '104377' : failed modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33997, tp: 0.00000 [Request timeout]
2010.09.28 11:30:59     Trades  '104377' : modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33997, tp: 0.00000
2010.09.28 11:28:38     Trades  '104377' : failed modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03366, tp: 0.00000 [Request timeout]
2010.09.28 11:27:38     Trades  '104377' : modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03366, tp: 0.00000
Авторазмер столбцов ещё , пожалуйста, проверьте.. Где пусто - где густо..
 
EQU:

упс.. что за чудеса? трейлинг запретили??:)

Спасибо - проверим.

 
EQU:
Авторазмер столбцов ещё , пожалуйста, проверьте.. Где пусто - где густо..
Где именно?
 
sealdo:

Metaeditor и метатрадер 5 несмотря на давно установленные настройки прокси сервера (спутниковый инет) справку грузят по "наземке".

Установочная терминала тоже закачивала через "наземку". Я это обходил через програмку FreeCup.

Спасибо за сообщение.

Действительно сначала происходит попытка подключения и закачка справки без использования прокси. Настройки прокси начинают использоваться только в случае неуспеха прямого подключения.

Будем смотреть.

1...144145146147148149150151152153154155156157158...3695
Новый комментарий