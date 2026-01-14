Спасибо за сообщение, исправили.

Ошибки, баги, вопросы - страница 151
для этого есть другой раздел на сайте.
Без проверки обновления данных о надёжности чего говорите? Ваш код гарантирует, что после истечения времени задержки закрытие не станет переворотом?
До выполнения условия на новом тике. Считается - кода не требуется. Фантазии у Вас негативные - значит фсё висит и ни какой код не спасёт.. Правильно ибо нефих, retcode не зря существует.
Да сложного то ничего нет в таком подходе: ждём совешения сделки или отвержения запроса, могут быть варианты.
Меня другое интересует: потерпит ли сервер, допустим, десяток запросов по одному инструменту без задержки ?
Сегодня запуcкаю терминал и.....
1. Что-то скачал на 150 метров
2. после 1-го что-то усиленно преобразует на диске.
3. после 1-го и 2-го загрузка CPU >80%
4. ждемс...
??????
... значит фсё висит и ни какой код не спасёт.. Правильно ибо нефих, retcode не зря существует.
- когда панель Инструменты раскрыта:
- когда панель свернута:
Похоже, при отображении прибыли на нижней картинке не учли существование свопа.
Все ИМХО.
Разработчикам.
В справке по MQL, на вкладке "Указатель" нет ENUM_CHART_VOLUME_MODE. Добавьте плиз...
Спасибо за сообщение.
Будет исправлено в ближайшем билде.
упс.. что за чудеса? трейлинг запретили??:)Авторазмер столбцов ещё , пожалуйста, проверьте.. Где пусто - где густо..
упс.. что за чудеса? трейлинг запретили??:)
Спасибо - проверим.
Авторазмер столбцов ещё , пожалуйста, проверьте.. Где пусто - где густо..
Metaeditor и метатрадер 5 несмотря на давно установленные настройки прокси сервера (спутниковый инет) справку грузят по "наземке".
Установочная терминала тоже закачивала через "наземку". Я это обходил через програмку FreeCup.
Спасибо за сообщение.
Действительно сначала происходит попытка подключения и закачка справки без использования прокси. Настройки прокси начинают использоваться только в случае неуспеха прямого подключения.
Будем смотреть.