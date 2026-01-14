Ошибки, баги, вопросы - страница 1412
Переходите на МТ5 или пишите в сервисдеск.
если перейду на МТ5, на МТ4 будет работать? :)))
видимо МТ4 никому не нужен
Покажите источник Вашей информации.
Вот - официальный источник: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/function/events#ontesterinit
Откуда Вы взяли, что запуск этого кода производится из тестера?
Я не понял, Вы хотели подтвердить мои слова, или опровергнуть? При запуске оптимизации в тестере стратегий продукта из маркета он может начать торговать на реальном счете неожиданно для пользователя или нет?
И просто когда прогоняешь оптимизацию чужих советников без исходного кода, стоит ли беспокоиться о том, чтобы заранее отключить автоторговлю?
Запуск кода производится из тестера, потому что пользователь выбирает оптимизацию в тестере стратегий и нажимает на "Старт".
Сейчас обратил внимание, что при исполнении запись "Установлен экспертом" меняется на "Установлен вручную"
Даже при нулевом мэджике "установлен экспертом" сохраняется. Изменения на "установлен вручную" получить не удалось. Видимо, это возможно только на стороне торгового сервера. Так и произошло, похоже.
Было бы весьма хорошо если бы наличие эксперта на торговом счете определялось только меджик номером...
Сейчас неведомыая сила сообщает серверу что на счете работает советник.
Я вот что имел ввиду: Отложенный ордер:
Позиция в результате его исполнения:
На MT5 в реальном счете смысл сейчас есть только на ФОРТС. Речь изначально шла все же о форекс - MT4.
Терминал получает от сервера доп. флаг - кто породил тикет (эксперт, руками или дилер). Программно до него (флага) не достучаться.
Renat Fatkhullin, 2013.03.18 04:42
В MetaTrader 5 у брокера есть информация по инициатору запроса (ручной, эксперт, сигнал). Это нужно, чтобы в последствии разбирать спорные ситуации.
Для MT4 актуально. Хорошо бы через MQL дать доступ к этой инфе.
А как обосновать ее необходимость?
И потом она нечеткая и актуальна только в момент размещения ордера - он может быть создан через OrderSend(), а потом изменен вручную и наоборот. Запись кем установлен первоначально от этого не изменится.
Это как ORDER_TIME_SETUP. Мне например неважно время постановки ордера, а важно время его последней модификации. Но если модифицировать ордер, то ORDER_TIME_SETUP не изменится - а зачем это свойство тогда нужно?
А как обосновать ее необходимость?
И потом она нечеткая и актуальна только в момент размещения ордера - он может быть создан через OrderSend(), а потом изменен вручную и наоборот. Запись кем установлен первоначально от этого не изменится.
Это как ORDER_TIME_SETUP. Мне например неважно время постановки ордера, а важно время его последней модификации. Но если модифицировать ордер, то ORDER_TIME_SETUP не изменится - а зачем это свойство тогда нужно?
Раньше было почти во всем таково положение дел, когда терминал умел много-много больше, чем MQL. Поэтому создавались костыли через WinAPI. Разработчики сменили политику, существенно сократив этот разрыв с новым MQL. Сейчас почти все, что умеет терминал, умеет и MQL.
Если нет понимания, зачем нужен инструментарий, это не значит, что не найдется его применение. Ну самое простое, что мгновенно приходит в голову:
Безусловно, проблема принадлежности модификаций и закрытий ордеров присутствует.