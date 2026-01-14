Ошибки, баги, вопросы - страница 1410

Joo Zepper:

Стесняюсь спросить, а зачем Вам цены дневных свечек за 1900.. годы? Теханализом заниматься? Адвизоров на истории тестировать?

Ну допустим.  А что здесь странного? Почему вас это удивляет?   Или заниматься теханализом/тестами с 1970 года можно, а с 1969 уже нельзя?
 
Alexey Navoykov:
Можно, но бессмысленно.
 
Joo Zepper:

Стесняюсь спросить, а зачем Вам цены дневных свечек за 1900.. годы? Теханализом заниматься? Адвизоров на истории тестировать?

А почему такой мощный МТ5 не в состоянии показать индекс DJ за последние 100 лет? Или индекс SP500 с пятидесятых годов?
 
Vasiliy Sokolov:
Понимаю, когда прогресс вообще и человеческие ресурсы в частности направлены на благое, полезное дело. Но не понимаю, когда продвинутый варп-двигатель просят установить на автоплуг для ковыряния огорода. Вот я про что.
 
Ilya Malev:

До меня дошла информация, что в функциях OnTesterInit, OnTesterPass, OnTesterDeinit разрешен вызов торговых функций, которые в случае их вызова выполняются на торговом счете, а не в тестере. Хотя запуск кода производится из тестера.

Так ли это?

Если это так, запрещены ли такие вызовы в советниках из Маркета, или при тестировании продукт из маркета может неожиданно начать торговать на реальном счете?

Покажите источник Вашей информации.

Вот - официальный источник: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/function/events#ontesterinit

Эксперт, имеющий обработчик OnTesterDeinit() или OnTesterPass(), при запуске оптимизации автоматически загружается на отдельном графике терминала с указанными в тестере символом и периодом, и получает событие TesterInit.

Откуда Вы взяли, что запуск этого кода производится из тестера?

В новых билдах на чарте появились значки стакана цен и панель быстрой торговли. Раньше была одна аккуратная стрелка. Считаю что текущий вариант слишком агрессивный для графика, эти значки слишком ярко выделяются. К тому же для многих панелей занимающих весь график эти значки стали каким-то наказанием:


В связи с чем прошу ввести в настройки графика флаг устанавливающий/сбрасывающий показ этих значков:

 

Также прошу ввести дополнительный идентификатор в MQL, позволяющий программно настраивать вывод этих значков, наряду с другим свойствами графика, такими как цвет и пр. 

Также не плохо было бы снизить насыщенность цвета этих значков - уж больно сильно по глазам бьют. 

При наведении курсора на ордер, всплывает доп. информация. Что она обозначает и как ее программно получить?

 Фибки на МТ4 можно покрасить?

что-то не получается((

https://docs.mql4.com/ru/constants/objectconstants/enum_object/obj_fibo 

pako:

 Фибки на МТ4 можно покрасить?

что-то не получается((

https://docs.mql4.com/ru/constants/objectconstants/enum_object/obj_fibo 

Можно. Отдельно красится сетка, отдельно - уровни (насколько я помню). И без кода не понятно где ошибка.
Tapochun:
Можно. Отдельно красится сетка, отдельно - уровни (насколько я помню). И без кода не понятно где ошибка.
Имел ввиду уровни покрасить в разные цвета
