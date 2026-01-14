Ошибки, баги, вопросы - страница 1410
Стесняюсь спросить, а зачем Вам цены дневных свечек за 1900.. годы? Теханализом заниматься? Адвизоров на истории тестировать?
Ну допустим. А что здесь странного? Почему вас это удивляет? Или заниматься теханализом/тестами с 1970 года можно, а с 1969 уже нельзя?
Стесняюсь спросить, а зачем Вам цены дневных свечек за 1900.. годы? Теханализом заниматься? Адвизоров на истории тестировать?
А почему такой мощный МТ5 не в состоянии показать индекс DJ за последние 100 лет? Или индекс SP500 с пятидесятых годов?
До меня дошла информация, что в функциях OnTesterInit, OnTesterPass, OnTesterDeinit разрешен вызов торговых функций, которые в случае их вызова выполняются на торговом счете, а не в тестере. Хотя запуск кода производится из тестера.
Так ли это?
Если это так, запрещены ли такие вызовы в советниках из Маркета, или при тестировании продукт из маркета может неожиданно начать торговать на реальном счете?
Покажите источник Вашей информации.
Вот - официальный источник: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/function/events#ontesterinit
Эксперт, имеющий обработчик OnTesterDeinit() или OnTesterPass(), при запуске оптимизации автоматически загружается на отдельном графике терминала с указанными в тестере символом и периодом, и получает событие TesterInit.
Откуда Вы взяли, что запуск этого кода производится из тестера?
В новых билдах на чарте появились значки стакана цен и панель быстрой торговли. Раньше была одна аккуратная стрелка. Считаю что текущий вариант слишком агрессивный для графика, эти значки слишком ярко выделяются. К тому же для многих панелей занимающих весь график эти значки стали каким-то наказанием:
В связи с чем прошу ввести в настройки графика флаг устанавливающий/сбрасывающий показ этих значков:
Также прошу ввести дополнительный идентификатор в MQL, позволяющий программно настраивать вывод этих значков, наряду с другим свойствами графика, такими как цвет и пр.
Также не плохо было бы снизить насыщенность цвета этих значков - уж больно сильно по глазам бьют.
При наведении курсора на ордер, всплывает доп. информация. Что она обозначает и как ее программно получить?
Фибки на МТ4 можно покрасить?
что-то не получается((
https://docs.mql4.com/ru/constants/objectconstants/enum_object/obj_fibo
Можно. Отдельно красится сетка, отдельно - уровни (насколько я помню). И без кода не понятно где ошибка.