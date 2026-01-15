Ошибки, баги, вопросы - страница 2569
Возможно всё, но задача не ясна, вариантов можно много придумать. Либо выделить из диапазона char коды со спец состоянием если возможно (CHAR_MAX - пустота, CHAR_MAX-1 - ошибка, и т.д), либо параллельно char массиву хранить флаги описывающие состояние символьного массива (один байт - флаги "пустоты" для восьми ячеек). Но, скорее всего, это вообще не нужно, странного хотите.ЗЫ: видимо влияние языков, где все массивы ассоциативные
MT5 Билд 2145 от 17 сентября 2019.
При запуске тестера автоматически отключает кластер агентов локальной сети. Если его включить принудительно, то при следующем запуске тестера он опять его принудительно отключает.
Итак уже надоела проблема, которая полгода тянется, когда внезапно половина агентов перестает принимать задание и приходится их принудительно отключать и снова включать,
а теперь еще и локальных агентов приходится включать при каждом запуске тестера.
В журнал тестера что выводится при этом?
В журнал тестера что выводится при этом?
вот, например, инициализируем различные типы "пустотой"
что имеем в HEX виде при отладке:
Со стрингом вообще прикол
но если стринг проинициализировать так
тогда результат:
ну а если вообще не инициализировать(string str;) равно как и проинициализировать =NULL, тогда то, что вам нужно - реальная пустота:
Где Вы пустоту увидели? Выход за пределы массива называется. В С/С++ undefined behaviour, а здесь runtime error.
у стринга пустота(а не у массива uchar), словно его и нет, т.е. даже памяти не выделяется.
У других типов такого наблюдается. Если объявили переменную, значит память уже выделилась.
Но ведь по сути стринг это же не примитивный тип, а ссылочный, равно как и любой массив.
не могу сообразить как проверить PrintFormat
Примечание
При работе в тестере стратегий в режиме оптимизации функция PrintFormat() не выполняется.
есть мысли у кого?
Проверить что?
Поглядеть как выводит?
В визуализаторе.