Yury Kirillov:

Ребята, вы меня вдвоём совсем запутали. Резюмирую: 1. Новую (дополнительную) программу (терминал) мне устанавливать не нужно. 2. В имеющемся (установленном уже) терминале мне нужно открыть новый демо-счет на MQ и в данном терминале (установленной копии программы) всё обновится. 3. В других копиях программы (терминала) ничего не обновится.

Так? 

  1. Да.
  2. Да.
  3. ?
 
Yury Kirillov:

Ребята, вы меня вдвоём совсем запутали. Резюмирую: 1. Новую (дополнительную) программу (терминал) мне устанавливать не нужно. 2. В имеющемся (установленном уже) терминале мне нужно открыть новый демо-счет на MQ и в данном терминале (установленной копии программы) всё обновится. 3. В других копиях программы (терминала) ничего не обновится.

Так?

Так? 

А вы попробуйте. Либо установите новый терминал от MQ и подключите его к демо-серверу MQ. Либо имеющийся терминал подключите. Но лучше (по мне) иметь отдельные терминалы на каждый сервер.

Как только обновится терминал, подключенный к MQ, все остальные терминалы тоже захотят обновиться - там уже вам решать дать им это сделать, или отказаться.

 
Artyom Trishkin:

Как только обновится терминал, подключенный к MQ, все остальные терминалы тоже захотят обновиться

Не захотят
 
Valerii Mazurenko:
Не захотят
У меня хотят. Что я не так делаю?
 

Некорректное событие на вкладке "Календарь" MetaQuotes-Demo

 

И в OBJ_EVENT оно также отображается

 

По поводу анонса нового билда 1200.

MQL5: Расширен формат структуры MqlTick. Теперь в ней передается время прихода тика в миллисекундах, а также флаги, позволяющие определить, какой именно параметр тика изменился.

Очень костыльно смотрятся такие решения, когда наряду с  datetime time  в структуру добавляются ещё и long time_msc.  Спрашивается, зачем тогда здесь нужен time?  Бессмысленное растрачивание ресурсов.

Это же относится и к uint flags, в то время как там хватило бы uchar,  ну или на крайняк - ushort (это уже с существенным запасом на будущее). А зачем там uint - уму непостижимо.   Печально, что разработчики совсем перестали задумываться о рациональном хранении данных.   Массив тиков - это колоссальный объём сам по себе.  А тут ещё и так халатно разбазаривается память...

Ну и вообще что касается времени. Может пора уже ввести в MQL нормальный временной тип, содержащий миллисекунды?  Иначе так и будет нагромождение этих костылей.   Тем более что сам по себе datetime в существующем виде - крайне нерациональная вещь:  расходует 8 байт, хотя содержит только секунды - и кому оно надо?  Для этой задачи хватает и 4-х байт (uint) на ближайшие 90 лет (а Дунканов Маклаудов среди нас нет).

 

До меня дошла информация, что в функциях OnTesterInit, OnTesterPass, OnTesterDeinit разрешен вызов торговых функций, которые в случае их вызова выполняются на торговом счете, а не в тестере. Хотя запуск кода производится из тестера.

Так ли это?

Если это так, запрещены ли такие вызовы в советниках из Маркета, или при тестировании продукт из маркета может неожиданно начать торговать на реальном счете?

 
Artyom Trishkin:

А вы попробуйте. Либо установите новый терминал от MQ и подключите его к демо-серверу MQ. Либо имеющийся терминал подключите. Но лучше (по мне) иметь отдельные терминалы на каждый сервер.

Как только обновится терминал, подключенный к MQ, все остальные терминалы тоже захотят обновиться - там уже вам решать дать им это сделать, или отказаться.

Итоги: 

1. Добавление демо-счета MQ в имеющийся терминал действительно привело к его обновлению на последний билд.

2. Не один из других установленных терминалов (без демо-счетов от MQ) не обновился. 

Всем спасибо за помощь! :-)

 
Yury Kirillov:

Итоги: 

1. Добавление демо-счета MQ в имеющийся терминал действительно привело к его обновлению на последний билд.

2. Не один из других установленных терминалов (без демо-счетов от MQ) не обновился. 

Всем спасибо за помощь! :-)

Я говорю о МТ4. Всегда все терминалы подхватывают имеющееся обновление терминала от MetaQuotes, подключенного к демо-серверу МК.
 
Yury Kirillov:

Итоги: 

1. Добавление демо-счета MQ в имеющийся терминал действительно привело к его обновлению на последний билд.

2. Не один из других установленных терминалов (без демо-счетов от MQ) не обновился. 

Всем спасибо за помощь! :-)

Если задумаете обновлять оставшийся "зоопарк терминалов" :) , то в таком случае не нужно заводить несколько демо-счетов от MQ - можно обходится одним демо-счётом от MQ.
