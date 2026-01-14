Ошибки, баги, вопросы - страница 1408
Ребята, вы меня вдвоём совсем запутали. Резюмирую: 1. Новую (дополнительную) программу (терминал) мне устанавливать не нужно. 2. В имеющемся (установленном уже) терминале мне нужно открыть новый демо-счет на MQ и в данном терминале (установленной копии программы) всё обновится. 3. В других копиях программы (терминала) ничего не обновится.
Так?
А вы попробуйте. Либо установите новый терминал от MQ и подключите его к демо-серверу MQ. Либо имеющийся терминал подключите. Но лучше (по мне) иметь отдельные терминалы на каждый сервер.
Как только обновится терминал, подключенный к MQ, все остальные терминалы тоже захотят обновиться - там уже вам решать дать им это сделать, или отказаться.
Как только обновится терминал, подключенный к MQ, все остальные терминалы тоже захотят обновиться
Не захотят
Некорректное событие на вкладке "Календарь" MetaQuotes-Demo
И в OBJ_EVENT оно также отображается
По поводу анонса нового билда 1200.
MQL5: Расширен формат структуры MqlTick. Теперь в ней передается время прихода тика в миллисекундах, а также флаги, позволяющие определить, какой именно параметр тика изменился.
Очень костыльно смотрятся такие решения, когда наряду с datetime time в структуру добавляются ещё и long time_msc. Спрашивается, зачем тогда здесь нужен time? Бессмысленное растрачивание ресурсов.
Это же относится и к uint flags, в то время как там хватило бы uchar, ну или на крайняк - ushort (это уже с существенным запасом на будущее). А зачем там uint - уму непостижимо. Печально, что разработчики совсем перестали задумываться о рациональном хранении данных. Массив тиков - это колоссальный объём сам по себе. А тут ещё и так халатно разбазаривается память...
Ну и вообще что касается времени. Может пора уже ввести в MQL нормальный временной тип, содержащий миллисекунды? Иначе так и будет нагромождение этих костылей. Тем более что сам по себе datetime в существующем виде - крайне нерациональная вещь: расходует 8 байт, хотя содержит только секунды - и кому оно надо? Для этой задачи хватает и 4-х байт (uint) на ближайшие 90 лет (а Дунканов Маклаудов среди нас нет).
До меня дошла информация, что в функциях OnTesterInit, OnTesterPass, OnTesterDeinit разрешен вызов торговых функций, которые в случае их вызова выполняются на торговом счете, а не в тестере. Хотя запуск кода производится из тестера.
Так ли это?
Если это так, запрещены ли такие вызовы в советниках из Маркета, или при тестировании продукт из маркета может неожиданно начать торговать на реальном счете?
Итоги:
1. Добавление демо-счета MQ в имеющийся терминал действительно привело к его обновлению на последний билд.
2. Не один из других установленных терминалов (без демо-счетов от MQ) не обновился.
Всем спасибо за помощь! :-)
