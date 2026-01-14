Ошибки, баги, вопросы - страница 703
Статическим.
Массив, выглядящий динамическим и имеющий список инициализации, считается статическим с автоматически определяемым размером.
Тогда, возможно, опечатка: было статическим и будет статическим.
1) ArrayIsDynamic теперь можно будет применять для многомерных массивов.
2) Исправлена инициализация динамического массива списком инициализации из одного ноля.
Уточнения по возможности выполнения торговых операций.
Дано:
1. Открытая длинная позиция объемом 1.1 лота.
2. Торговля по инструменту ограничена: только закрытие позиции и/или только сделки на покупку.
Необходимо закрыть текущую позицию.
Вопросы:
1. Можно ли отправить ордер на продажу 1.0 лота? Если нет, проверка данного требования выполняется на клиенте или будет отклонена на сервере?
2. Можно ли отправить ордер на продажу 1.1 лота в режиме частичного исполнения по объему? Если нет, проверка данного требования выполняется на клиенте или будет отклонена на сервере?
1-2. Да, в обоих случаях отправить ордер можно. Проверка выполняется и на клиенте и на сервере (если запрос дойдет до него).
При открытие демо счета он попадает не в ту группу.
Почему Вы считаете, что счет попал не в ту группу? Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
Почему Вы считаете, что счет попал не в ту группу? Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
На первый и второй пункты.
На третий пункт затрудняюсь ответить но достаточно давно.
На четвертый пункт
Вот примерно так.
Ах да вот еще рисунок.
Здравствуйте, поясните это баги или я чего-то не так делаю?
1) Странное поведение MT5 запускаю тестер он отрабатывает что мне нужно в OnInit(), (в OnTick() пусто) затем он чего-то там крутит до нескольких минут кнопка страт (в тестере) долго не появляется, я принудительно его прерываю (кнопка отмена в тестере) затем , опять на старт и уже никак не запускается тестер выдает то что ниже (принудительный disconnected) .
Помогает только выгрузка загрузка всего терминала. (это баг или я делаю чего-то не так)
connecting to 127.0.0.1:3000
KM 0 Core 1 16:54:59 connected
CO 0 Core 1 16:54:59 authorized (agent build 619)
CH 0 Tester 16:54:59 EURUSD,M5 (AlpariNZ-MT5): testing of Experts\Trade.ex5 from 2012.03.09 00:00 to 2012.04.03 00:00
IH 2 Core 1 16:54:59 disconnected
RG 0 Core 1 16:54:59 connection closed
2) Еще вопрос, делаю запрос последних цен в MqlTick беру вывожу на Print("Текущая цена последней сделки"+Last)
В отладчике я эти значения вижу, а в принт логе нули? (это для форекса только так, просто не понятно)
При этом bid и ask на принт выводятся .
Не подскажите, что там постоянно с котировками золота происходит?
Перестают обновляться как в МТ5 так и в МТ4.
