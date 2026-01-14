Ошибки, баги, вопросы - страница 703

Renat:

Статическим.

Массив, выглядящий динамическим и имеющий список инициализации, считается статическим с автоматически определяемым размером.

Тогда, возможно, опечатка: было статическим и будет статическим.
 
Yedelkin:
Тогда, возможно, опечатка: было статическим и будет статическим.
Массив и был статическим и работал как статический, просто функция ArrayIsDynamic неправильно выдавала состояние. Эту ошибку исправили.
К сожалению имеет место неточность в списке обновлений.

1) ArrayIsDynamic теперь можно будет применять для многомерных массивов.
2) Исправлена инициализация динамического массива списком инициализации из одного ноля.
voix_kas:

Уточнения по возможности выполнения торговых операций.

Дано: 

1. Открытая длинная позиция объемом 1.1 лота.

2. Торговля по инструменту ограничена: только закрытие позиции и/или только сделки на покупку.

Необходимо закрыть текущую позицию.

Вопросы:

1. Можно ли отправить ордер на продажу 1.0 лота? Если нет, проверка данного требования выполняется на клиенте или будет отклонена на сервере?

2. Можно ли отправить ордер на продажу 1.1 лота в режиме частичного исполнения по объему? Если нет, проверка данного требования выполняется на клиенте или будет отклонена на сервере?


1-2. Да, в обоих случаях отправить ордер можно. Проверка выполняется и на клиенте и на сервере (если запрос дойдет до него).

 
olyakish:

При открытие демо счета он попадает не в ту группу.

Почему Вы считаете, что счет попал не в ту группу? Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

  1. Как именно и какой сервер Вы указывали при открытии этого демо-счета?
  2. Какой тип счета Вы выбрали при открытии демо-счета?
  3. Когда Вы установили этот терминал?
  4. Какая компания указана в окне клиентского терминала "Помощь -> О программе"?
 
Tatyana:

На первый и второй пункты.

На третий пункт затрудняюсь ответить но достаточно давно.

На четвертый пункт

Вот примерно так.

Ах да вот еще рисунок.


 

Здравствуйте, поясните это баги или я чего-то не так делаю?

1) Странное поведение MT5 запускаю тестер он отрабатывает что мне нужно в OnInit(),  (в OnTick() пусто) затем он чего-то там крутит до нескольких минут кнопка страт (в тестере) долго не появляется, я принудительно  его прерываю  (кнопка отмена в тестере) затем , опять на старт и уже никак не запускается тестер выдает то что ниже (принудительный disconnected) .

 Помогает только выгрузка загрузка всего терминала. (это баг или я делаю чего-то не так)

connecting to 127.0.0.1:3000

KM         0             Core 1   16:54:59               connected

CO          0             Core 1   16:54:59               authorized (agent build 619)

CH          0             Tester   16:54:59               EURUSD,M5 (AlpariNZ-MT5): testing of Experts\Trade.ex5 from 2012.03.09 00:00 to 2012.04.03 00:00

IH           2             Core 1   16:54:59               disconnected

RG          0             Core 1   16:54:59               connection closed

2) Еще вопрос, делаю запрос последних цен в MqlTick беру вывожу на Print("Текущая цена последней сделки"+Last)

В отладчике я эти значения вижу, а  в принт логе нули? (это для форекса только так, просто не понятно)

При этом bid  и ask на принт выводятся .

[Удален]  
Rosh:

1-2. Да, в обоих случаях отправить ордер можно. Проверка выполняется и на клиенте и на сервере (если запрос дойдет до него).

Спасибо за ответ.
 

Не подскажите, что там постоянно с котировками золота происходит?

Перестают обновляться как в МТ5 так и в МТ4.

 
pusheax:

Не подскажите, что там постоянно с котировками золота происходит?

Перестают обновляться как в МТ5 так и в МТ4.

Bank Holiday
