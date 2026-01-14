Ошибки, баги, вопросы - страница 140

jmp:
мб не в тему - настраиваю размеры и расположение графиков, закрываю MT5, открываю - в итоге все графики растянуты по всей ширине окна, как избавиться от этого?

Создайте заявку в сервисдеск.

Приведите скриншоты до перезапуска терминала (с настройками расположения) и после его запуска.

Cherrr:

 Из этого сумбурного рассказа у меня только один вопрос: с этим можно как-то бороться?


Нужно подробное описание параметров тестирования и дат с и по которые вы задаете, но не получаете требуемого результата. Очень не помешал бы эксперт, который вы запускаете. 

Лучше всего это оформить в виде заявки в сервисдеск.

Разработчикам.

В обзоре рынка нового билда отсутствуют символы (или просто не видны). Или это у меня только такой глюк?

Билд работает под WinXP 32 бита.



 
Interesting:

 Или это у меня только такой глюк?

Билд работает под WinXP 32 бита.

У меня всё осталось. ХР. Правая кнопка мыши не помогает?
Yedelkin:
У меня всё осталось. ХР. Правая кнопка мыши не помогает?

После трех перезагрузок вроде все появилось. Попробую на других терминалах...

PS

На других все ОК. Видимо случайный глюк :(

 

Любопытно. А кто-нибудь замечал такой прикол? 

После оптимизации, выбираем вариант (лучший) на "Запустить одиночное тестирование" для проверки и просмотра графика,

При оптимизации 

 а в одиночном тестировании, получаем совершенно не такой результат

А в настройках всё как при оптимизации 

 Вот уже два раза попался, остановил оптимизацию, запускаю, а тест не соответствует оптимизации, при чем от +9000 в минус 9000... Не пойму в чем косяк.  Может мой. В сервис пока не пишу.

Что могу еще добавить. В последнем случае:

После оптимизации (перед тестированием),  заменил способ тестирования с 'OHLC  на M1' (был при оптимизации) на 'Каждый тик', результат был такой же отрицательный. После этого вернул обратно способ тестирования на 'OHLC  на M1' и проверил снова. Различия незначительные, приведены те параметры, на которых была оптимизация. 

 

Написал функцию проверки торговой сессии. На демо работает на тестере не хочет, распечатал данные в лог вот что получилось

С демо:

NN      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:35        2010.09.21 22:49:32 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:32 < 2010.09.21 23:59:00
DI      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:37        2010.09.21 22:49:33 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:33 < 2010.09.21 23:59:00
LI      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:37        2010.09.21 22:49:34 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:34 < 2010.09.21 23:59:00
QH      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:38        2010.09.21 22:49:34 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:34 < 2010.09.21 23:59:00
KH      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:41        2010.09.21 22:49:37 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:37 < 2010.09.21 23:59:00
CK      0       Проверка (EURUSD,M5)    00:49:41        2010.09.21 22:49:38 >= 2010.09.21 00:00:00 && 2010.09.21 22:49:38 < 2010.09.21 23:59:00

С тестера:

RE      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:00   Условие 2010.01.04 04:01:00 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:00 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
RP      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:02   Условие 2010.01.04 04:01:02 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:02 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
JO      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:04   Условие 2010.01.04 04:01:04 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:04 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
JJ      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:06   Условие 2010.01.04 04:01:06 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:06 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
RI      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:08   Условие 2010.01.04 04:01:08 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:08 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
GD      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:10   Условие 2010.01.04 04:01:10 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:10 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено
KP      0       Core 1  00:40:08        2010.01.04 04:01:12   Условие 2010.01.04 04:01:12 >= 2010.01.04 00:00:00 && 2010.01.04 04:01:12 < 2010.01.04 00:00:00 не выполнено

Код:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Проверка.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
MqlDateTime     str;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   sesion(_Symbol);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool sesion(string sym)
  {
   datetime start,finish;
   string d1,d2;
   datetime date=TimeCurrent();
   TimeToStruct(date,str);

   string ty=string(str.year);
   string tm=string(str.mon);
   string td1=string(str.day);

   SymbolInfoSessionTrade(sym,(ENUM_DAY_OF_WEEK)str.day_of_week,0,start,finish);
   d1 = TimeToString(start,TIME_MINUTES);
   d2 = TimeToString(finish-1,TIME_MINUTES);

   datetime dd1  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d1);
   datetime dd2  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d2);

   if(date>=dd1 && date<dd2)
     {
      Print(date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2);
      return(true);
     }
   Print("Условие ",date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2," не выполнено");
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
pronych:

Любопытно. А кто-нибудь замечал такой прикол? 

После оптимизации, выбираем вариант (лучший) на "Запустить одиночное тестирование" для проверки и просмотра графика,

 

 а в одиночном тестировании, получаем совершенно не такой результат

А в настройках всё как при оптимизации 

 Вот уже два раза попался, остановил оптимизацию, запускаю, а тест не соответствует... Не пойму в чем косяк.  Может мой. В сервис пока не пишу.

Такое встречалось даже на мт4. Во время отпимизации исторические котировки  (O,H,L,C) могут измениться. Также может измениться результат самой последней сделки если во время оптимизации пришёл новый бар. Также может измениться спред: начали и провели оптимизацию с одним спредом, а проверку сделали с другим спредом. Хотя мт5 должен быть включить исторические спреды (аски и биды), но сам я не проверял. Может знающие люди ответят по поводу исторических спредов в мт5. В мт4 спред на всю историю всегда брался равны самому последнему спреду в котировках. Поэтому результаты тестирования менялись в зависимости от времени запуска тестера. Только в субботу и воскресение результаты не менялись.
 
gpwr:
 .... Может знающие люди ответят по поводу исторических спредов в мт5. В мт4 спред на всю историю всегда брался равны самому последнему спреду в котировках. Поэтому результаты тестирования менялись в зависимости от времени запуска тестера. Только в субботу и воскресение результаты не менялись.

https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983

сейчас по моим наблюдениям исправляется это. Заполняют историю спредами 

gpwr:
Такое встречалось даже на мт4. Во время отпимизации исторические котировки  (O,H,L,C) могут измениться. Также может измениться результат самой последней сделки если во время оптимизации пришёл новый бар. Также может измениться спред: начали и провели оптимизацию с одним спредом, а проверку сделали с другим спредом. Хотя мт5 должен быть включить исторические спреды (аски и биды), но сам я не проверял. Может знающие люди ответят по поводу исторических спредов в мт5. В мт4 спред на всю историю всегда брался равны самому последнему спреду в котировках. Поэтому результаты тестирования менялись в зависимости от времени запуска тестера. Только в субботу и воскресение результаты не менялись.
Ну что касается спредов, это как раз известно. Их добавили к котировкам уже давно (по космическим меркам :) с месяцок назад, и вряд ли они менялись. Да и сама система не предполагает таких убытков на спредах. Тут что-то не то. Или я где-то напортачил в коде(что маловероятно), или действительно, так бывает, когда результаты тестирования в корне отличаются от результатов оптимизации. А это уже баг. По сему и спрашиваю всех, бывало ли у кого такое?
