мб не в тему - настраиваю размеры и расположение графиков, закрываю MT5, открываю - в итоге все графики растянуты по всей ширине окна, как избавиться от этого?
Создайте заявку в сервисдеск.
Приведите скриншоты до перезапуска терминала (с настройками расположения) и после его запуска.
Из этого сумбурного рассказа у меня только один вопрос: с этим можно как-то бороться?
Нужно подробное описание параметров тестирования и дат с и по которые вы задаете, но не получаете требуемого результата. Очень не помешал бы эксперт, который вы запускаете.
Лучше всего это оформить в виде заявки в сервисдеск.
Разработчикам.
В обзоре рынка нового билда отсутствуют символы (или просто не видны). Или это у меня только такой глюк?
Билд работает под WinXP 32 бита.
Или это у меня только такой глюк?
Билд работает под WinXP 32 бита.
У меня всё осталось. ХР. Правая кнопка мыши не помогает?
После трех перезагрузок вроде все появилось. Попробую на других терминалах...
PS
На других все ОК. Видимо случайный глюк :(
Любопытно. А кто-нибудь замечал такой прикол?
После оптимизации, выбираем вариант (лучший) на "Запустить одиночное тестирование" для проверки и просмотра графика,
а в одиночном тестировании, получаем совершенно не такой результат
А в настройках всё как при оптимизации
Вот уже два раза попался, остановил оптимизацию, запускаю, а тест не соответствует оптимизации, при чем от +9000 в минус 9000... Не пойму в чем косяк. Может мой. В сервис пока не пишу.
Что могу еще добавить. В последнем случае:
После оптимизации (перед тестированием), заменил способ тестирования с 'OHLC на M1' (был при оптимизации) на 'Каждый тик', результат был такой же отрицательный. После этого вернул обратно способ тестирования на 'OHLC на M1' и проверил снова. Различия незначительные, приведены те параметры, на которых была оптимизация.
Написал функцию проверки торговой сессии. На демо работает на тестере не хочет, распечатал данные в лог вот что получилось
С демо:
С тестера:
Код:
.... Может знающие люди ответят по поводу исторических спредов в мт5. В мт4 спред на всю историю всегда брался равны самому последнему спреду в котировках. Поэтому результаты тестирования менялись в зависимости от времени запуска тестера. Только в субботу и воскресение результаты не менялись.
сейчас по моим наблюдениям исправляется это. Заполняют историю спредами
