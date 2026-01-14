Ошибки, баги, вопросы - страница 145

divenetz:

Полагаю, что имеется ошибка в работе функции HistoryDealsTotal(), если она запускается после HistorySelectByPosition().

Через раз выдаёт количество сделок, равное 0, и это при наличии открытой позиции (мультивалютный вариант).

 
Продолжает повторяться?
 
Если на компьютере установлен WideCap (даже без правил для мт5), то МТ5 не подключается к серверу и тестер выдает, что-то на счет асинхронных сокетов.

Эх придется удалять МТ5, а я так хотел попользоваться им... :'(

Шучу, WideCap в помойку :)

Win 7 x32
МТ5 последний
WideCap последний

[Удален]  

Величайшая просьба.. С мт4 подмеченная..

Для всяких мало-мало важных дел, создавайте, плз, отдельный поток (Thread - чтоб понятнее..;)..

Устал грузить терминал, и.. перестал - надоело..;)

Строчка белая - вместо меню..

8 чартов с ботами..

Добавил новый символ - всё.. приплыли.. весь день - не зайти - ни выйти..(((((

зы..

ПейджФайл - сделал уже статический.. впо-олне достаточен - не помоголо..(((((((

 
Чем больше потоков, тем больше мест синхронизации, что ведет к огромному числу трудно-находимых и непредсказуемых ошибок  в программе.
У меня терминал не виснет, у вас в другом проблема скорее всего.
[Удален]  
mrProF:
Чем больше потоков, тем больше мест синхронизации, что ведет к огромному числу трудно-находимых и непредсказуемых ошибок  в программе.
У меня терминал не виснет, у вас в другом проблема скорее всего.
Да.. Согласен..Нормально отписанный код не нуждается в большом количестве потоков.. В лишних - тем паче.. НОРМАЛЬНО_ОТПИСАННЫЙ(!)..;)
[Удален]  

Новый билд - 338 - выгрузился быстренько.. Приятно..))))

Сейчас, мучить буду, чтоб повис!;)

зы..

ух ты.. да он ещё и загрузился сразу)))))))))))

зызы

так-так-так.. Никаких белых пятен.. И загрузка данных идёт..

[Удален]  

Ай - Молоцца!!! А как красиво и быстро выгрузился!!!

Всё - тост за разработчиков! А может и бота к Чампу завтра сделаю..))))

 

Периодически возникает такая штука.

Скрин до тестирования:

   

("Старт" и сворачиваю терминал) 

Скрин после:

 

Панели инструментов и т.д. не на своих местах 

[Удален]  
mrProF:
Чем больше потоков, тем больше мест синхронизации, что ведет к огромному числу трудно-находимых и непредсказуемых ошибок  в программе.
У меня терминал не виснет, у вас в другом проблема скорее всего.
Смотря как эти потоки разделяют ресурсы и что делают. Синхронизация конечно должна быть. Но по большому счету она второстепенна...
 

билд 338

Описание:
Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.

Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: AppHangB1
Имя приложения: terminal64.exe
Версия приложения: 5.0.0.338
Отметка времени приложения: 0060dc00
Сигнатура зависания: 678b
Тип зависания: 1
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Доп. сигнатура зависания 1: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Доп. сигнатура зависания 2: 8160
Доп. сигнатура зависания 3: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
Доп. сигнатура зависания 4: 678b
Доп. сигнатура зависания 5: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Доп. сигнатура зависания 6: 8160
Доп. сигнатура зависания 7: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1

Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&amp;clcid=0x0419

Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt

 

Заявление о конфиденциальности Windows 7 - Microsoft Windows
Заявление о конфиденциальности Windows 7 - Microsoft Windows
  • go.microsoft.com
Обратите внимание, что сведения, содержащиеся на этой странице, являются дополнением к заявлению о конфиденциальности Windows 7. Чтобы получить общее представление о принципах сбора и использования данных, относящихся к определенному компоненту или службе, прочитайте заявление о конфиденциальности Windows 7, а также все применимые дополнения...
