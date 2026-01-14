Ошибки, баги, вопросы - страница 145
Полагаю, что имеется ошибка в работе функции HistoryDealsTotal(), если она запускается после HistorySelectByPosition().
Через раз выдаёт количество сделок, равное 0, и это при наличии открытой позиции (мультивалютный вариант).
Эх придется удалять МТ5, а я так хотел попользоваться им... :'(
Шучу, WideCap в помойку :)
Win 7 x32
МТ5 последний
WideCap последний
Величайшая просьба.. С мт4 подмеченная..
Для всяких мало-мало важных дел, создавайте, плз, отдельный поток (Thread - чтоб понятнее..;)..
Устал грузить терминал, и.. перестал - надоело..;)
Строчка белая - вместо меню..
8 чартов с ботами..
Добавил новый символ - всё.. приплыли.. весь день - не зайти - ни выйти..(((((
зы..
ПейджФайл - сделал уже статический.. впо-олне достаточен - не помоголо..(((((((
У меня терминал не виснет, у вас в другом проблема скорее всего.
Чем больше потоков, тем больше мест синхронизации, что ведет к огромному числу трудно-находимых и непредсказуемых ошибок в программе.
Новый билд - 338 - выгрузился быстренько.. Приятно..))))
Сейчас, мучить буду, чтоб повис!;)
зы..
ух ты.. да он ещё и загрузился сразу)))))))))))
зызы
так-так-так.. Никаких белых пятен.. И загрузка данных идёт..
Ай - Молоцца!!! А как красиво и быстро выгрузился!!!
Всё - тост за разработчиков! А может и бота к Чампу завтра сделаю..))))
Периодически возникает такая штука.
Скрин до тестирования:
("Старт" и сворачиваю терминал)
Скрин после:
Панели инструментов и т.д. не на своих местах
билд 338
Описание:
Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: AppHangB1
Имя приложения: terminal64.exe
Версия приложения: 5.0.0.338
Отметка времени приложения: 0060dc00
Сигнатура зависания: 678b
Тип зависания: 1
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Доп. сигнатура зависания 1: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Доп. сигнатура зависания 2: 8160
Доп. сигнатура зависания 3: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
Доп. сигнатура зависания 4: 678b
Доп. сигнатура зависания 5: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Доп. сигнатура зависания 6: 8160
Доп. сигнатура зависания 7: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt