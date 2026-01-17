Ошибки, баги, вопросы - страница 142

Не могу найти, а ошибки обращения к методам объектов через вторую точку уже обсуждались?
 
vlad123:

В тестере за 2009 год открывает сделки (много), а за 2010 не хочет. Если брать пограничный период, то до конца 2009 считает, а потом нет. Компьтер перезагружал, билд пишет 334

Если снесу МетаТрадер то тогда эксперт тоже сотрется?
 
Renat:
Будет использоваться текущее время нашего демо-сервера.
будет ли переход на зимнее-летнее время ?
 
Renat:
Будет использоваться текущее время нашего демо-сервера.
меня интересует вот что, так как есть категория новостей на которих работает експерт, мне нужно знать разницу между текущим и гринвичом
 
maryan.dirtyn:
меня интересует вот что, так как есть категория новостей на которих работает експерт, мне нужно знать разницу между текущим и гринвичом

Запусти на чемпионатном счёте и посмотри ,если нужно значение разницы в секундах приведи к int и возьми разницу:

   datetime  Current=TimeCurrent();
   datetime  TradeServer=TimeTradeServer();
   datetime  GMT=TimeGMT();
   Print("Current=",Current,"  TradeServer=",TradeServer,"  GMT=",GMT);
 
gip:
Не могу найти, а ошибки обращения к методам объектов через вторую точку уже обсуждались?
Отправил личное сообщение
Urain:

Запусти на чемпионатном счёте и посмотри ,если нужно значение разницы в секундах приведи к int и возьми разницу:

то что будет на чемпионском тестере, может бить по другому на чемпионате.. 
 
maryan.dirtyn:
то что будет на чемпионском тестере, может бить по другому на чемпионате.. 

Я так понял счета указанные в профиле конектятся к чемпионатным серверам.

ЗЫ Откуда подозрения что тесты и чемпионат будут проходить на разных серверах ?

 

OrderCalcMargin

Вычисляет размер маржи, необходимой для указанного типа ордера на текущем счете и при текущем рыночном окружении без учета текущих отложенных ордеров и открытых позиций. Позволяет оценить размер маржи для планируемой торговой операции.

 

Подскажите, что имеется ввиду под "рыночным окружением"? И как можно "запланировать торговую операцию", если открытые позиции не учитываются...?

Dmitriy2:

OrderCalcMargin

 как можно "запланировать торговую операцию", если открытые позиции не учитываются...?

Сначала проверяем сколько надо OrderCalcMargin(..), а потом сравниваем с тем что есть AccountInfoDouble( ACCOUNT_FREEMARGIN ). Насколько я понимаю.

А рыночное окружение, это свойства инструмента, такие как аск, бид, обьем.., а в данном случае  требуемый залог. Поправьте, если  не прав.

