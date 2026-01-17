Ошибки, баги, вопросы - страница 142
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В тестере за 2009 год открывает сделки (много), а за 2010 не хочет. Если брать пограничный период, то до конца 2009 считает, а потом нет. Компьтер перезагружал, билд пишет 334
????
Будет использоваться текущее время нашего демо-сервера.
Будет использоваться текущее время нашего демо-сервера.
меня интересует вот что, так как есть категория новостей на которих работает експерт, мне нужно знать разницу между текущим и гринвичом
Запусти на чемпионатном счёте и посмотри ,если нужно значение разницы в секундах приведи к int и возьми разницу:
Не могу найти, а ошибки обращения к методам объектов через вторую точку уже обсуждались?
Запусти на чемпионатном счёте и посмотри ,если нужно значение разницы в секундах приведи к int и возьми разницу:
то что будет на чемпионском тестере, может бить по другому на чемпионате..
Я так понял счета указанные в профиле конектятся к чемпионатным серверам.
ЗЫ Откуда подозрения что тесты и чемпионат будут проходить на разных серверах ?
OrderCalcMargin
Вычисляет размер маржи, необходимой для указанного типа ордера на текущем счете и при текущем рыночном окружении без учета текущих отложенных ордеров и открытых позиций. Позволяет оценить размер маржи для планируемой торговой операции.
Подскажите, что имеется ввиду под "рыночным окружением"? И как можно "запланировать торговую операцию", если открытые позиции не учитываются...?
OrderCalcMargin
как можно "запланировать торговую операцию", если открытые позиции не учитываются...?
Сначала проверяем сколько надо OrderCalcMargin(..), а потом сравниваем с тем что есть AccountInfoDouble( ACCOUNT_FREEMARGIN ). Насколько я понимаю.
А рыночное окружение, это свойства инструмента, такие как аск, бид, обьем.., а в данном случае требуемый залог. Поправьте, если не прав.