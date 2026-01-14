Ошибки, баги, вопросы - страница 141

pronych:
Ну что касается спредов, это как раз известно. Их добавили к котировкам уже давно (по космическим меркам :) с месяцок назад, и вряд ли они менялись. Да и сама система не предполагает таких убытков на спредах. Тут что-то не то. Или я где-то напортачил в коде(что маловероятно), или действительно, так бывает, когда результаты тестирования в корне отличаются от результатов оптимизации. А это уже баг. По сему и спрашиваю всех, бывало ли у кого такое?

 

Я быстренько написал простой эксперт и прогнал оптимизацию. Потом выбрал самый лучший вариант и прогнал только его. Я тоже получил очень разные результаты. Причём не только профит не совпадает, но и количество сделок: 82 при одиночном прогоне и 103 согласно оптимизации. Куда-то пропало 21 сделок. Пишите в сервисдеск. Что-то случилось с последним билдом.

pronych:
По сему и спрашиваю всех, бывало ли у кого такое?

На протяжении четырёх месяцев - постоянно. И не только на лучшем прогоне. Привык.
 

Допустим, проблема выглядит так.

 

Код эксперта:

void OnTick()
{
  Print ("CUR NEED ",Bars(_Symbol,_Period), " 550");
}
 

Сооиветственно выводятся 2 чила: первое - текущее число баров, второе - число баров, которое нужно мне для работы.

Тестируем с 1 сентября 10 года до сегодня на днях.

В таком случае первое, что мне выводит тестер, это числа 428 550. Далее первое число естественно растет.

 

Тестируем с 1 января 9 года до сегодня на днях. Первые два чила - 262 550. Ясно, что за год нужное количество баров наберется, но тестировать так совсем не удобно.

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars
[Удален]  
EQU:

нашёл причину..

после выключения компа - переход в хибернейт - процесс остался в списке задач.. но, отчего-то, не показался после включения.. и по альт-табу не был обнаружен..

снёс руками с таскменеджера - помогло..

Причину-то нашёл, а вопрос остался..

Закрыл МТ (перед хибернацией) - Вижу десктоп, таскбар - чист..

Иду в таскменеджер.. Список задач пуст - В списке процессов terminal.exe неспеша увеличивает объём памяти с примерно 150М до 700М, потом - чуть порасторопней - скидывает всё до нуля, и только после этого выгружается.. Больше 8(!)минут(недоглядел - курить ушёл - может, и больше) процесс, оставаясь невидимым, чёт там упорно делает..

Может, окошко хотя б модальное - типо "Подождите, выгружаюсь..", чтоб в таскменеджер постоянно не лазить??

 
Cherrr:
 

Спасибо)

 

Жаль только что этого подгружаемого минимума мне никогда не хватает. 

 
Cherrr:

Спасибо)

 

Жаль только что этого подгружаемого минимума мне никогда не хватает. 

сделай так

datetime   ДатаНачалаТестаПриТестировании=D'09.11.2008';

void OnTick()
   {
   if(MQL5InfoInteger(MQL5_TESTING)==true || MQL5InfoInteger(MQL5_OPTIMIZATION)==true)
      if(TimeCurrent()<ДатаНачалаТестаПриТестировании)
         return;
   ...
   }

 ДатаНачалаТестаПриТестировании  ставишь с какого числа тебе нужен тест, а в тестере указываешь пораньше число, с какого точно баров будет сколько нужно

 

на чемпионате время откуда будет использоваться?... будет GMT+4 ?  пишу в тестере и так, и так.. никакой разницы !!!!!!!!!!!!!!

TimeGMT(dt);

if(dt.hour<3) return;
TimeCurrent(dt);

if(dt.hour<3) return;
 
maryan.dirtyn:

на чемпионате время откуда будет использоваться?... будет GMT+4 ?  пишу в тестере и так, и так.. никакой разницы !!!!!!!!!!!!!!

Будет использоваться текущее время нашего демо-сервера.
Документация по MQL5: Дата и время / TimeCurrent
В тестере за 2009 год открывает сделки (много), а за 2010 не хочет. Если брать пограничный период, то до конца 2009 считает, а потом нет. Компьтер перезагружал, билд пишет 334

???? 

