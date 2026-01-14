Ошибки, баги, вопросы - страница 141
Ну что касается спредов, это как раз известно. Их добавили к котировкам уже давно (по космическим меркам :) с месяцок назад, и вряд ли они менялись. Да и сама система не предполагает таких убытков на спредах. Тут что-то не то. Или я где-то напортачил в коде(что маловероятно), или действительно, так бывает, когда результаты тестирования в корне отличаются от результатов оптимизации. А это уже баг. По сему и спрашиваю всех, бывало ли у кого такое?
Я быстренько написал простой эксперт и прогнал оптимизацию. Потом выбрал самый лучший вариант и прогнал только его. Я тоже получил очень разные результаты. Причём не только профит не совпадает, но и количество сделок: 82 при одиночном прогоне и 103 согласно оптимизации. Куда-то пропало 21 сделок. Пишите в сервисдеск. Что-то случилось с последним билдом.
pronych:
По сему и спрашиваю всех, бывало ли у кого такое?
Допустим, проблема выглядит так.
Код эксперта:
void OnTick()
{
Print ("CUR NEED ",Bars(_Symbol,_Period), " 550");
}
Сооиветственно выводятся 2 чила: первое - текущее число баров, второе - число баров, которое нужно мне для работы.
Тестируем с 1 сентября 10 года до сегодня на днях.
В таком случае первое, что мне выводит тестер, это числа 428 550. Далее первое число естественно растет.
Тестируем с 1 января 9 года до сегодня на днях. Первые два чила - 262 550. Ясно, что за год нужное количество баров наберется, но тестировать так совсем не удобно.
нашёл причину..
после выключения компа - переход в хибернейт - процесс остался в списке задач.. но, отчего-то, не показался после включения.. и по альт-табу не был обнаружен..
снёс руками с таскменеджера - помогло..
Причину-то нашёл, а вопрос остался..
Закрыл МТ (перед хибернацией) - Вижу десктоп, таскбар - чист..
Иду в таскменеджер.. Список задач пуст - В списке процессов terminal.exe неспеша увеличивает объём памяти с примерно 150М до 700М, потом - чуть порасторопней - скидывает всё до нуля, и только после этого выгружается.. Больше 8(!)минут(недоглядел - курить ушёл - может, и больше) процесс, оставаясь невидимым, чёт там упорно делает..
Может, окошко хотя б модальное - типо "Подождите, выгружаюсь..", чтоб в таскменеджер постоянно не лазить??
Спасибо)
Жаль только что этого подгружаемого минимума мне никогда не хватает.
сделай так
ДатаНачалаТестаПриТестировании ставишь с какого числа тебе нужен тест, а в тестере указываешь пораньше число, с какого точно баров будет сколько нужно
на чемпионате время откуда будет использоваться?... будет GMT+4 ? пишу в тестере и так, и так.. никакой разницы !!!!!!!!!!!!!!
на чемпионате время откуда будет использоваться?... будет GMT+4 ? пишу в тестере и так, и так.. никакой разницы !!!!!!!!!!!!!!
В тестере за 2009 год открывает сделки (много), а за 2010 не хочет. Если брать пограничный период, то до конца 2009 считает, а потом нет. Компьтер перезагружал, билд пишет 334
