Ошибки, баги, вопросы - страница 1385
Нет. Такое возможно только в MT5.
По порядку примерно я бы сделал так:
1. Объявляется переменная с контрольным временем открытия ордера (каким образом в нее вставлять нужное значение отдельная тема)
2. Определяется вилка к примеру 5 минут от времени открытия ордера на случай сбоя (к примеру потеря связи с сервером)
3. Объявляется флаг открытия ордера и "сбрасывается" т.к. ордер еще не открыт
4. В OnTimer с необходимой дискретизацией делается проверка на вход в вилку времени открытия + п.2 и на состояние флага по п.3
- если находимся в вилке, то:
а) открываем ордер
б) устанавливаем флаг открытия позиции
- если находимся не в вилке, то выдыхаем до следующей проверки :)
Ну вот как то так...
Может кто в курсе почему продукт с Маркета практически все при установке на график пишут 2015.09.24 08:26:42.878 global initialization failed
и 2015.09.24 08:34:51.704 invalid 'C:\Users\vr-vo\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\50CA3DFB510CC5A8F28B48D1BF2A5702\MQL4\indicators\Market\product.ex4' license
Заявка в сервис деск
Открыта, Начата: 2015.09.24 07:33, #1308904
Видела тему, где пишется о таком и там найдено решение на настоящий момент: https://www.mql5.com/ru/forum/64429
Когда наконец ваш "чудесный" сайт перестанет коверкать название файлов на кириллице или хотя бы корректно будет переводить в транслитерацию?
Почему создается разное название для 2х файлов, когда оба файла имеют одинаковое название КОРРЕЛЯЦИЯ_v2 (e)?
Когда наконец ваш "чудесный" сайт перестанет коверкать название файлов на кириллице или хотя бы корректно будет переводить в транслитерацию?
Почему создается разное название для 2х файлов, когда оба файла имеют одинаковое название КОРРЕЛЯЦИЯ_v2 (e)?
тогда, когда Вы будете следовать мировым стандартам. А мировые стандарты говорят что все должно быть на латинеце.
А еще, те же стандарты, опираясь на опыт других форумов, говорят о том, что русско-язычная часть сайта должна или просто обязана, во всех случаях, КОРРЕКТНО воспринимать русские буквы, то бишь КИРИЛЛИЦУ!
p.s. и где это, интересно, говорится об этих ваших "мировых стандартах"?
А еще, те же стандарты, опираясь на опыт других форумов, говорят о том, что русско-язычная часть сайта должна или просто обязана, во всех случаях, КОРРЕКТНО воспринимать русские буквы, то бишь КИРИЛЛИЦУ!
p.s. и где это, интересно, говорится об этих ваших "мировых стандартах"?
А еще, те же стандарты, опираясь на опыт других форумов, говорят о том, что русско-язычная часть сайта должна или просто обязана, во всех случаях, КОРРЕКТНО воспринимать русские буквы, то бишь КИРИЛЛИЦУ!
Проблема в хранении, безопасности и переносимости файлов c нелатинскими именами в мировом масштабе. Не просто проблема, а масса проблем.
Решение принудительной перекодировки в латиницу гораздо лучше и безопаснее попытки хранить как есть.
Проблема в хранении, безопасности и переносимости файлов c нелатинскими именами в мировом масштабе. Не просто проблема, а масса проблем.
Решение принудительной перекодировки в латиницу гораздо лучше и безопаснее попытки хранить как есть.