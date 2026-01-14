Ошибки, баги, вопросы - страница 1385

Новый комментарий
[Удален]  
Tapochun:
Нет. Такое возможно только в MT5.
Спасибо.
 
Konstantin Karpov:

По порядку примерно я бы сделал так:

1. Объявляется переменная с контрольным временем открытия ордера (каким образом в нее вставлять нужное значение отдельная тема)

2. Определяется вилка к примеру 5 минут от времени открытия ордера на случай сбоя (к примеру потеря связи с сервером)

3. Объявляется флаг открытия ордера и "сбрасывается" т.к. ордер еще не открыт

4. В OnTimer с необходимой дискретизацией делается проверка на вход в вилку времени открытия + п.2 и на состояние флага по п.3

- если находимся в вилке, то:

а) открываем ордер

б) устанавливаем флаг открытия позиции

- если находимся не в вилке, то выдыхаем до следующей проверки :) 

Ну вот как то так...

Здравствуйте!Напишите пожалуйста если можно эту информацию в кодах,у меня так не получается.Заранее спасибо
 
Vladimir Pastushak:
Может кто в курсе почему продукт с Маркета практически все при установке на график пишут 2015.09.24 08:26:42.878  global initialization failed

и 2015.09.24 08:34:51.704    invalid 'C:\Users\vr-vo\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\50CA3DFB510CC5A8F28B48D1BF2A5702\MQL4\indicators\Market\product.ex4' license

Заявка в сервис деск

Маркет, проблема с продуктоми

Открыта, Начата: 2015.09.24 07:33, #1308904

Видела тему, где пишется о таком и там найдено решение на настоящий момент: https://www.mql5.com/ru/forum/64429
MT4 880 : global initialization failed РЕШЕНО
MT4 880 : global initialization failed РЕШЕНО
  • www.mql5.com
после очередного обновления терминала на билд 880, в терминале МТ4 - все советники сошли с ума. - - Категория: общее обсуждение
 
Dina Paches:
Видела тему, где пишется о таком и там найдено решение на настоящий момент: https://www.mql5.com/ru/forum/64429
Да да спасибо это помогло, весь день отбиваюсь ... )))
 

Когда наконец ваш "чудесный" сайт перестанет коверкать название файлов на кириллице или хотя бы корректно будет переводить в транслитерацию?

Почему создается разное название для 2х файлов, когда оба файла имеют одинаковое название КОРРЕЛЯЦИЯ_v2 (e)?


 
Aleksandr Novikov:

Когда наконец ваш "чудесный" сайт перестанет коверкать название файлов на кириллице или хотя бы корректно будет переводить в транслитерацию?

Почему создается разное название для 2х файлов, когда оба файла имеют одинаковое название КОРРЕЛЯЦИЯ_v2 (e)?


тогда, когда Вы будете следовать мировым стандартам.  А мировые стандарты говорят что все должно быть на латинеце.
 
Vladimir Pastushak:
тогда, когда Вы будете следовать мировым стандартам.  А мировые стандарты говорят что все должно быть на латинеце.

А еще, те же стандарты, опираясь на опыт других форумов, говорят о том, что русско-язычная часть сайта должна или просто обязана, во всех случаях, КОРРЕКТНО воспринимать русские буквы, то бишь КИРИЛЛИЦУ!

p.s. и где это, интересно, говорится об этих ваших "мировых стандартах"?

 
Aleksandr Novikov:

А еще, те же стандарты, опираясь на опыт других форумов, говорят о том, что русско-язычная часть сайта должна или просто обязана, во всех случаях, КОРРЕКТНО воспринимать русские буквы, то бишь КИРИЛЛИЦУ!

p.s. и где это, интересно, говорится об этих ваших "мировых стандартах"?

Интернет в помощь, да и на  всяк случай, не просите на русскязычном форуме сделать русскоязычный язык программирования...
 
Aleksandr Novikov:

А еще, те же стандарты, опираясь на опыт других форумов, говорят о том, что русско-язычная часть сайта должна или просто обязана, во всех случаях, КОРРЕКТНО воспринимать русские буквы, то бишь КИРИЛЛИЦУ!

Проблема в хранении, безопасности и переносимости файлов c нелатинскими именами в мировом масштабе. Не просто проблема, а масса проблем.

Решение принудительной перекодировки в латиницу гораздо лучше и безопаснее попытки хранить как есть.

 
Renat Fatkhullin:

Проблема в хранении, безопасности и переносимости файлов c нелатинскими именами в мировом масштабе. Не просто проблема, а масса проблем.

Решение принудительной перекодировки в латиницу гораздо лучше и безопаснее попытки хранить как есть.

Может сделаете транслитерацию?
1...137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392...3695
Новый комментарий