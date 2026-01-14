Ошибки, баги, вопросы - страница 1386

Что-то хранилище уже часа два не работает. Ошибка:

Storage failed to connect to server (storage.mql5.com:443 send request failed [12002], 0)
 
Karputov Vladimir:

Что-то хранилище уже часа два не работает. Ошибка:

Всё так-же не работает хранилище. При попытке выкачать из Хранилища получаю ошибку:

Storage failed to connect to server (storage.mql5.com:443 send failed [401: Authorization Required], 0)
 

Куда делись графики из сигналов?


Goolge Chrome Version 43.0.2357.134 (64-bit)

 
Ghenadie Tumco:

Goolge Chrome Version 43.0.2357.134 (64-bit)


В мазиле так же

Вот еще дефект в мазиле 41,0


Alexandr Bryzgalov:

Куда делись графики из сигналов?


Спасибо за сообщение,

ошибку исправили.

 
Vladimir Pastushak:

Вот еще дефект в мазиле 41,0

Масштаб в браузере — 100%?

Какое разрешение экрана?

Откройте, пожалуйста, в том же браузере, где наблюдаете проблему со шрифтами, страницу https://bjango.com/articles/min-device-pixel-ratio/ и приложите скриншот того, что она покажет.

Platon Alexandrou:

Масштаб в браузере — 100%?

Какое разрешение экрана?

Откройте, пожалуйста, в том же браузере, где наблюдаете проблему со шрифтами, страницу https://bjango.com/articles/min-device-pixel-ratio/ и приложите скриншот того, что она покажет.

1920х1080


 

При входе в MT4 на платформе www.mql5.com выдает ошибку

Подскажите как решить ситуацию скриншот предлагаю 

Файлы:
9tsiyyqjku.png  18 kb
 
richard13:

При входе в MT4 на платформе www.mql5.com выдает ошибку

Подскажите как решить ситуацию скриншот предлагаю 

Читайте главную тему про веб терминал, торговля доступна пока только на серверах MetaQuotes. а Вы подключаетесь на сервера альпари !

https://www.mql5.com/ru/forum/63511

