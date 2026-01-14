Ошибки, баги, вопросы - страница 1386
Что-то хранилище уже часа два не работает. Ошибка:
Всё так-же не работает хранилище. При попытке выкачать из Хранилища получаю ошибку:
Куда делись графики из сигналов?
Goolge Chrome Version 43.0.2357.134 (64-bit)
В мазиле так же
Вот еще дефект в мазиле 41,0
Спасибо за сообщение,
ошибку исправили.
Масштаб в браузере — 100%?
Какое разрешение экрана?
Откройте, пожалуйста, в том же браузере, где наблюдаете проблему со шрифтами, страницу https://bjango.com/articles/min-device-pixel-ratio/ и приложите скриншот того, что она покажет.
Масштаб в браузере — 100%?
Какое разрешение экрана?
1920х1080
При входе в MT4 на платформе www.mql5.com выдает ошибку
Подскажите как решить ситуацию скриншот предлагаю
При входе в MT4 на платформе www.mql5.com выдает ошибку
Читайте главную тему про веб терминал, торговля доступна пока только на серверах MetaQuotes. а Вы подключаетесь на сервера альпари !
