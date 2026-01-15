Ошибки, баги, вопросы - страница 2556

Igor Makanu:

вот @Vict помогал исключение с выходом в ОС через макроподстановки сделать  https://www.mql5.com/ru/forum/318246/page10#comment_12651045

, в целом работоспособное решение, но... но выглядит жутко и отвратительно! )))

Да это вообще жесть какая-то... Оборачивать return в макрос - это надо знать толк в извращениях )  Как потом разбираться в таком коде...  Надо тогда хоть название макроса сделать более говорящее, типа TRY_OR_RETURN
 
Alexey Navoykov:
Да это вообще жесть какая-то... Оборачивать return в макрос - это надо знать толк в извращениях )  Как потом разбираться в таком коде...  Надо тогда хоть название макроса сделать более говорящее, типа TRY_OR_RETURN

)))

я посмотрел как это выглядит и не пользуюсь, пишу по старинке if(!myfunc()) return; в OnTick() - код из сплошных ифов весь ... тож выглядит довольно умилительно и забавно ))))

 

Andrey Barinov, 2019.09.06 06:25

Можете все-таки пояснить, почему в этом коде теперь предупреждение?

Методы имеют разные сигнатуры...

class A
  {
   public:
                     A(void) {}
                    ~A(void) {}
      //===============
      void           Test(void) {}
      //===============
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+  
class B : public A
  {
   public:
                     B(void) {}
                    ~B (void) {}
      //===============
      void           Test(int a) {}
      //===============
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   B b;

   b.Test(); //deprecated behavior, hidden method calling will be disabled in a future MQL compiler versions
   b.Test(5);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

 

Andrey Barinov, 2019.09.06 06:11

В билде 2136 сломали typename()

Прошу починить обратно.

enum eTest
  {
   TEST
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   Alert(typename(eTest)); // eTest::eTest а правильно (и раньше так было) eTest
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

typename


 
@Ilyas

Данный индикатор крашит систему.
Причем с изменением разрешения экрана и с мигающими пикселями и необходимой перезагрузкой компьютера.
Причем, если не вызывать казалось бы безобидную функцию Crash(), то краша нет.
Воспроизводится следующим образом:

  • запускаем индикатор
  • начинаем менять таймфрейм, пока не начнуться какие-то тормоза
  • после этого пытаемся свернуть МТ5

 



Воспроизводил данный краш каждый раз, когда так делал ( 6-8 раз)

Файлы:
AnyTF.mq5  10 kb
iCanvas.mqh  21 kb
 
на LTSC не крашится, в логе ошибка: MemoryException 4424265936 bytes not available, 0 heapmin result

все таки крашнулась, после еще нескольких смен ТФ, и еле загрузилась система, колесо загрузки раз 100 оборотов сделало, думал не загрузится, лучше не проверять)
 
Fast235:
на LTSC не крашится, в логе ошибка: MemoryException 4424265936 bytes not available, 0 heapmin result

все таки крашнулась, после еще нескольких смен ТФ, и еле загрузилась система, колесо загрузки раз 100 оборотов сделало, думал не загрузится, лучше не проверять)

Да, краш очень жесткий. Лучше не рисковать.
Все дело в памяти конечно.
Если подчищать ручками память вот так:

int OnInit()
  {
   ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,false);
   if(erase)
      ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false);
   Canvas.Erase();
   Canvas.Comm("Идет загрузка всех тиков. Подождите пожалуйста");
   Canvas.Update();
   N=CopyTicks(_Symbol,ticks,COPY_TICKS_ALL,(TimeCurrent()-Weeks*7*24*60*60)*1000,INT_MAX);
   Print("Скачено "+string(N)+" тиков");
   if(N>0) N=CalculateNewTF(ticks,bars,TF);
   ArrayFree(ticks);
   Print("Сформировано "+string(N)+" баров");
   if(N>0) ShowBars(bars);
   Crash();
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) 
  {
    ArrayFree(bars); 
    if(erase) ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,true); 
  }

то краша тоже не происходит. Во всяком случае у меня не получилось.
Но ведь при смене ТФ должна происходить автоматическая очистка массивов

И не понятно, при чем тогда здесь функция Crash(), без выполнения которой нет краша, ведь она считывает только лишь информацию о индикаторах.
Возможно выполнение этой функции тормозит OnDeinit при смене ТФ и поэтому МТ5 не успевает подчистить память. 
Уже давно проблемы с асинхронностью OnDeinit. Непорядок! Ведь не должна же рушится система из-за асинхронности...

 

Почему когда скролишь чарт с индикаторами процессор грузит ядро на 100%?

Ведь индикаторы посчитаны и отрисованы, по идеи, только загрузка из памяти должна быть.

 
Aleksey Vyazmikin:

Почему когда скролишь чарт с индикаторами процессор грузит ядро на 100%?

Ведь индикаторы посчитаны и отрисованы, по идеи, только загрузка из памяти должна быть.

Загрузка процессора при отрисовке чартов прямо зависит от производительности видеокарты.

На старых ноутбуках со слабыми картами или на серверах без видеокарт/драйверов неминуемо будет мгновенный, но короткий скачок загрузки CPU.

Ну и сам CPU нужен помощнее, чтобы сьедать повышенные запросы без следа.
 
Renat Fatkhullin:

Загрузка процессора при отрисовке чартов прямо зависит от производительности видеокарты.

На старых ноутбуках со слабыми картами или на серверах без видеокарт/драйверов неминуемо будет мгновенный, но короткий скачок загрузки CPU.

Ну и сам CPU нужен помощнее, чтобы сьедать повышенные запросы без следа.

Речь идет о процессоре FX-8350 и видеокарте Radeon HD 7950. У меня нет ощущения, что видеокарта нагружается от MT5.

