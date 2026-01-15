Ошибки, баги, вопросы - страница 2556
вот @Vict помогал исключение с выходом в ОС через макроподстановки сделать https://www.mql5.com/ru/forum/318246/page10#comment_12651045
, в целом работоспособное решение, но... но выглядит жутко и отвратительно! )))
Да это вообще жесть какая-то... Оборачивать return в макрос - это надо знать толк в извращениях ) Как потом разбираться в таком коде... Надо тогда хоть название макроса сделать более говорящее, типа TRY_OR_RETURN
)))
я посмотрел как это выглядит и не пользуюсь, пишу по старинке if(!myfunc()) return; в OnTick() - код из сплошных ифов весь ... тож выглядит довольно умилительно и забавно ))))
Andrey Barinov, 2019.09.06 06:25
Можете все-таки пояснить, почему в этом коде теперь предупреждение?
Методы имеют разные сигнатуры...
Andrey Barinov, 2019.09.06 06:11
В билде 2136 сломали typename()
Прошу починить обратно.
Данный индикатор крашит систему.
Причем с изменением разрешения экрана и с мигающими пикселями и необходимой перезагрузкой компьютера.
Причем, если не вызывать казалось бы безобидную функцию Crash(), то краша нет.
Воспроизводится следующим образом:
Воспроизводил данный краш каждый раз, когда так делал ( 6-8 раз)
на LTSC не крашится, в логе ошибка: MemoryException 4424265936 bytes not available, 0 heapmin result
Да, краш очень жесткий. Лучше не рисковать.
Все дело в памяти конечно.
Если подчищать ручками память вот так:
то краша тоже не происходит. Во всяком случае у меня не получилось.
Но ведь при смене ТФ должна происходить автоматическая очистка массивов!
И не понятно, при чем тогда здесь функция Crash(), без выполнения которой нет краша, ведь она считывает только лишь информацию о индикаторах.
Возможно выполнение этой функции тормозит OnDeinit при смене ТФ и поэтому МТ5 не успевает подчистить память.
Уже давно проблемы с асинхронностью OnDeinit. Непорядок! Ведь не должна же рушится система из-за асинхронности...
Почему когда скролишь чарт с индикаторами процессор грузит ядро на 100%?
Ведь индикаторы посчитаны и отрисованы, по идеи, только загрузка из памяти должна быть.
Загрузка процессора при отрисовке чартов прямо зависит от производительности видеокарты.
На старых ноутбуках со слабыми картами или на серверах без видеокарт/драйверов неминуемо будет мгновенный, но короткий скачок загрузки CPU.Ну и сам CPU нужен помощнее, чтобы сьедать повышенные запросы без следа.
Речь идет о процессоре FX-8350 и видеокарте Radeon HD 7950. У меня нет ощущения, что видеокарта нагружается от MT5.