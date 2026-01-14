Ошибки, баги, вопросы - страница 1378
Ура!!!
Примерно когда будет реализация, а то сейчас пишу списки и очереди для разных типов, приходится городить огород.
И еще хотелось бы знать - будут ли введены в MQL указатели на переменные простых типов? С их помощью можно в полной мере использовать адаптеры как в STL C++.
В Документации по MQL5, в описании к ObjectSetString(), есть примечание:
По факту, при переименовании вручную графического объекта (через диалог свойств), поступают три оповещения, если их отслеживать:
Почему-то была уверена, что и в MQL4 при переименовании графического объекта поступают оповещения о событиях удаления и создания. Но сегодня заглянула в Документацию по MQL4 и увидела, что отсутствует такое же примечание к одноименной функции. По факту, если отслеживать переименование объекта вручную через его диалог свойств, поступает оповещение только о событии CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE, где sparam равен имени объекта после переименования.
- CHARTEVENT_OBJECT_DELETE - sparam = имя объекта до переименования;
- CHARTEVENT_OBJECT_CREATE - sparam = имя объекта после переименования;
- CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE - sparam = имя объекта после переименования.
Скажите, пожалуйста, в MQL4 в дальнейшем, при переименовании графического объекта будут оповещения о событиях удаления и изменения? Или там это останется как есть?
И ещё вопрос, на всякий случай, в MQL5 не уберут оповещения о событиях удаления объекта и создания при изменении имени объекта?
Пока никаких комментариев. Извините
1. Примерно когда будет реализация...
или к
2. И еще хотелось бы знать - будут ли введены в MQL указатели на переменные простых типов...
вы о комментариях к какому вопросу:
или к
К обоим.
Здравствуйте,
Наверное, мне стоит уточнить, что обратилась с вопросами к вам, Разработчикам, не из-за своей статьи по MQL5, отправленной на проверку и где есть упоминания об этих событиях.
У меня просто в Маркете есть бесплатный продукт для MetaTrader5 и MetaTrader 4, где применяются условия по этому примечанию.
То есть, где для создания копии графического объекта, надо кликнуть по нему, а затем выбрать направление копирования, вверх или вниз:
При нажатии на кнопки направления и будет сделана копия.
Так вот, когда объект для копирования уже выбран путём клика на него, его имя отображается в панели управления. Но до того, как сделать копию, выбрав нужную кнопку направления, можно изменить количество в пунктах, через сколько делать копию; этот объект можно переместить, изменить его цвет и т.д., и... не исключено, что меняя свойства, можно этот объект случайно удалить или переименовать.
Так вот, если объект для копирования случайно переименован через диалог свойств или удалён программно или вручную, то по условиям кода его имя исчезает из панели и кнопки для копирования становятся неактивными (ведь того объекта уже нет). Если же изменились просто величина отступа для копирования, расположение объекта, его цвет и т.д., то копия будет уже в соответствии с новыми данными.
В MetaTrader5 при переименовании объекта через диалог свойств, условия срабатывают, как предусмотрено кодом, а вот в MetaTrader4 - нет. Хотя в MetaTrader4 при переименовании объект похоже явно удаляется и вместо него создаётся новый. Только оповещений о событиях удаления и создания нет. О том, что это так же там происходит сужу по работе той же программы из Маркета для MetaTrader4. После переименования не создаётся копия объекта. При запуске программы для отображения событий, только событие об изменении объекта возникает, как и писала, с именем после переименования.
Альтернативный вариант для себя знаю вместо этих событий, но поскольку:
то не знаю, когда найду и найду ли время сделать там такую обработку альтернативным вариантом. Да и вообще, стоит ли её конструировать. Поэтому решила у вас спросить.
P./S.: Тут вот ещё что..., ведь перед публикацией я делала проверки работы программ. Но у меня нет зафиксированного подтверждения, что проводила такую проверку на переименование в MT4. То есть, да, допускаю, что могла упустить для МТ4 такую проверку, в том числе, будучи в ошибочном убеждении, что и для MT4 такие же события при изменении имени объекта, как и в MT5.
Мы работаем над этим
Скажите, пожалуйста, в MQL4 в дальнейшем, при переименовании графического объекта будут оповещения о событиях удаления и изменения? Или там это останется как есть?
Будет генерация событий как в МТ5. Но лучше с такими вопросами в сервисдеск обращаться.
Спасибо, Антон!
P./S.: Так-то в Сервисдеск обычно и обращаюсь, а тут конкретно "зависла": вроде ведь и не ошибка и не пожелание, а вопросы. Поэтому в вопросах и написала. А потом дошло, что эти вопросы могут вами двояко быть восприняты, поэтому уточнила. Как-то так.
Уважаемые разработчики! Скажите пожалуйста, как там работа над тиковой историей? Когда ждать? Ведется хотя бы?