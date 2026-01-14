Ошибки, баги, вопросы - страница 1379

В каком формате нужно сахранять файлы bmp что бы их понимал терминал ???


 

Билд 872 винда 10 64 х


 
В каком формате нужно сахранять файлы bmp что бы их понимал терминал ???


32 бита - это точно, а вот какой из двух - не знаю, у меня техпроцесс другой: сохраняю в *.png 32 bit, а затем конвертирую этот файл в *.bmp 32 bit (при этом я даже не знаю в какую версию формата идёт конвертация). 
 
A8 R8 G8 B8
 
Билд 872 винда 10 64 х


Проблема регулярна


 
Проблема регулярна


Опишите проблему более подробно.
 
Опишите проблему более подробно.
При загрузке терминала, ничего особенного не делаю
 
При загрузке терминала, ничего особенного не делаю

Еще более подробнее.

На "голом" чарт воспроизводится? Воспроизводится постоянно? Какой брокер? Какой символ?

 
Еще более подробнее.

На "голом" чарт воспроизводится? Воспроизводится постоянно? Какой брокер? Какой символ?

Нет не на голом, символы разные, на графике был советник, после удаления советника все нормализовалось, если будут снова постоврения напишу в сервис деск
 
 Пожалуйста создайте заявку в Сервисдеск, а в заявке подробно изложите проблему.
Заявку создал, однако за трое с лишним суток ее так и никто не посмотрел.
