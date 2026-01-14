Ошибки, баги, вопросы - страница 1379
В каком формате нужно сахранять файлы bmp что бы их понимал терминал ???
Билд 872 винда 10 64 х
Проблема регулярна
Опишите проблему более подробно.
При загрузке терминала, ничего особенного не делаю
Еще более подробнее.
На "голом" чарт воспроизводится? Воспроизводится постоянно? Какой брокер? Какой символ?
Пожалуйста создайте заявку в Сервисдеск, а в заявке подробно изложите проблему.