Ошибки, баги, вопросы - страница 1390
Не ждите в ините индикатора полного создания индикатора.
Создайте индикатор и возвращайте управление, а все окружение и история будут подготовлены позже и вызван ваш код пересчета.
Здесь происходит обращение к индикатору и расчет его значений внутри OnCalculate. Ждать можно бесконечно, пересчета не происходит. Запускать на графике периода D1
Прошу объяснить, почему показания Ишимоку не рассчитываются.
А если так:?
Нельзя зацикливать ожидание в коде индикатора никогда. В скриптах и экспертах можно, а в индикаторах категорически нельзя.
То есть, стратегия расчетов и запросов чужих данных в индикаторах должна быть такой: если запрос данных не удался, то сразу выходим, откладывая расчеты на следующий тик. В следующем тике/вызове еще раз попробуем запросить нужное.
Выводит "0" (поскольку сегодня воскресенье, повторного запуска OnCalculate не происходит)
После нажатия на "обновить" все рассчиталось. Все таки в качестве пожелания - удобнее если бы данные индикаторов, созданных в ините рассчитывались до первого вызова OnCalculate/OnTimer etc.
Или чтобы была возможность после инита программно дождаться их просчета в цикле внутри индикатора.
Чтобы рассчитать индикатор пользователю придется несколько раз жать "обновить" на графике. Надо ли ему это. Он вспомнит старый добрый МТ4 и останется на нем, не смотря на некоторые преимущества МТ5.